Praha obnovila cenové stropy pro taxikáře, komora se bouří a chce vysvětlení od politiků

Praha od středy znovu reguluje ceny klasických taxislužeb. Magistrát stropy obnovil poté, co je v říjnu zrušil, a jako důvod uvedl množství stížností cestujících na nepřiměřeně vysoké jízdné. Podle mluvčího města Víta Hofmana samotné tržní mechanismy nestačily zákazníky před předražením ochránit.
Komora provozovatelů taxislužby ale s návratem regulace ostře nesouhlasí. Viceprezident Štěpán Hradečný označil plošné cenové stropy za krok „v přímém rozporu s principy svobodné společnosti a základním právem na svobodné podnikání." Komora podle něj přitom žádné systematické zneužívání cen po uvolnění regulace nezaznamenala a ojedinělé excesy řešila sama. Tím podle Hradečného fakticky zastupovala roli státních a městských kontrolních orgánů, které v této věci dlouhodobě selhávají. Komora hodlá neprodleně požadovat osobní vysvětlení od kompetentních politiků.
Regulace taxislužby v Praze má přitom bouřlivou historii posledních měsíců. Od 1. srpna letošního roku platilo zvýšení maximální ceny za kilometr z 36 na 42 korun, jenže komora taxikářů tehdy označila navýšení za nedostatečné. K 30. září magistrát regulaci úplně zrušil. Tehdy se ale strhla politická přestřelka, když primátorův náměstek Jaromír Beránek z Pirátů popřel, že by šlo o politické rozhodnutí. Podle něj o cenách nerozhoduje rada nařízením, ale úřad sám opatřením obecné povahy, konkrétně odbor daní, poplatků a cen. Beránek tehdy tvrdil, že pouze požádal odbor o přípravu podkladů pro další diskusi. Od 21. října jsou nicméně stropy zpět v původní výši.
Na rozdíl od klasických taxikářů alternativní platformy jako Uber nebo Bolt cenovou regulaci v Praze nemají. Ministerstvo financí jim ji zrušilo už na začátku loňského roku.
Obnovení stropů přivítal Svaz obchodu a cestovního ruchu. Jeho mluvčí Šárka Mrázová označila předchozí zrušení regulace za „podivné rozhodnutí" a potvrdila, že zkušenosti zákazníků prokázaly zneužívání situace ze strany klasických taxikářů.
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