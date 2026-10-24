Plzeňský kraj kácí stovky stromů u silnic

Plzeňský kraj kácí stovky stromů u silnicPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pro-web-zelen-kaceni-1024×768
Článek byl publikován 24.10.2026 08:00
Liberec se chystá spustit poptávkovou dopravu, kdy si cestující vozidlo MHD objednají telefonicky nebo přes...
Řidiči, kteří od dubna objíždějí uzavřený most Kosmonautů v Českých Budějovicích, si budou muset počkat...
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze ozdobí letos smrk ze Šimonovic na Liberecku. Strom měří 23...
Bavorský soud ve Weidenu vynesl ve čtvrtek rozsudek v kauze nelegálního vývozu odpadu do Česka....
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Řidiči ignorují červenou na přejezdu v Revoluční. Jeden z nich se málem střetl s vlakem
- Palačovská spojka na Přerovsku už slouží řidičům. Stála více než dvě miliardy
- Za příběhem až na dno Lipna. Spisovatel se ponoří k zatopené vesnici ze své knihy
- Od návrhu unikátní průhledné kaple uplynulo 15 let, teď se podařilo vyrobit lavici