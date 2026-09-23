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Bramboráky nemusí plavat v oleji: babičky do těsta přidávaly lžičku vysokoprocentního alkoholu na kilogram brambor

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Recept na bramborák zvládne skoro každý, a přesto se dá zkazit hned na několika místech. O tom, jestli placka skončí křupavá, nebo rozmočená v tuku, rozhoduje odrůda brambor, zacházení se škrobem a jedna surovina, která v běžném seznamu ingrediencí vůbec nefiguruje.
Bramboráky nemusí plavat v oleji: babičky do těsta přidávaly lžičku vysokoprocentního alkoholu na kilogram brambor

Bramboráky nemusí plavat v oleji: babičky do těsta přidávaly lžičku vysokoprocentního alkoholu na kilogram brambor

Zdroj: Foto: Photo made by Daniel Spils and uploaded to flickr.com - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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