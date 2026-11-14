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Na sdíleném kole nově i do Příbora. Na Novojičínsko se vrátí nextbike

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Sdílená kola v Novém Jičíně a Kopřivnici budou mít nového provozovatele, firmu Rekola nahradí od ledna nextbike. Spolupráce měst se navíc rozšíří a lidé budou na sdílených kolech moci jezdit i do Příbora.
Na sdíleném kole nově i do Příbora. Na Novojičínsko se vrátí nextbike

Na sdíleném kole nově i do Příbora. Na Novojičínsko se vrátí nextbike

Zdroj: Město Nový Jičín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 14:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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