Podél silnice z Rynoltic do Hrádku nad Nisou pokračují práce spojené s rekonstrukcí silnice. Jejich součástí je také druhá etapa kácení stromů, které komunikaci lemují. Důvodem není pouze jejich zdravotní stav, ale také technické požadavky na rozšíření silnice a úpravy jejího okolí.
Od Rynoltic na Hrádek mizí další stromy a keře, uvolní místo širší silnici
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