Zpěvačka, modelka, podnikatelka. Partnerka Sámera Issy má za sebou kariéru, o které málokdo ví. Teď sklízí uznání

Finalistka soutěže Barbora Zeminová na Instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém děkovala Lucii Junkové za „čas, energii, péči a zážitky“ během celé soutěže. Příspěvek, který následně citoval server
eXtra, sdílela i sama Junková. VIPŽivot zaznamenal, že na první pohled jde o drobnost. Jenže právě tenhle moment poprvé přehledně ukázal, co se skrývá za mediální nálepkou „partnerka Sámera Issy“: dlouholetá produkční, organizátorka soutěží, podnikatelka a autorka projektů, které fungují i bez reflektorů. Od kapely Naked Angels po debutový singl
Lucie Junková, v branži známá jako Lucy Junk, se v českém showbyznysu pohybuje už roky. V rozhovoru pro magazín
PragMoon už v roce 2013 mluvila o kapele Naked Angels, hereckých zkušenostech, přehlídkách a práci v médiích. V říjnu téhož roku pokřtila debutový singl Fly Away. Sama tehdy říkala, že jí jsou nejbližší zpěv a herectví, ale český trh ji tlačil hledat širší pole. Odletěla do USA, pracovala na image, natáčela videoklip a zmiňovala přípravu amerického sci-fi seriálu. Zpátky v Česku se její jméno začalo objevovat u ALL Television, internetové televize, kde figurovala jako moderátorka, zpěvačka, modelka a organizátorka charitativních akcí.
Klíčová, a nejméně viditelná,
vrstva kariéry Junkové leží v produkci společenských soutěží. Časová osa mluví jasně: 2020 – ALL Television výslovně uvádí, že projekt Dáma roku „vymyslela a zrealizovala“ Lucy Junk. Vítězkou se stala Kateřina Voráčková z Prahy. 2024 – na oficiální stránce finálového večera Žena České republiky je Junková připsaná jako „Produkce: Lucie Junková“ a členka pořadatelského týmu. 2025 – u Dámy ČR vystupuje jako hlas pořadatele StockholmDream, komunikuje soustředění, medailonky a charitativní přesah soutěže. 2026/2027 – Český rozhlas ji představuje jako ředitelku pěvecké soutěže Diamonds Voice; aktuální web soutěže ji vede jako předsedkyni poroty a producentku.
Zajímavý detail: v březnu Junková avizovala
předání organizace soutěží dalším spolupracovníkům. O osm měsíců později jí finalistka Žena ČR stále děkuje za soutěžní práci. Buď předání proběhlo jen částečně, nebo její role zůstala hlubší, než naznačovala. Zdroj fotografie: Nextfoto Podnikatelka s razítkem ministerstva
Vedle soutěží běží další větev, cestovní kancelář StockholmDream Travel. Firma působí od roku 2015 a specializuje se na aktivní zájezdy, především do USA. K tomu workshopy moderování, modelingu, herectví a zpěvu.
Americká zkušenost Junkové se tu přetavila do konkrétního produktu. Nejde přitom o hobby projekt. StockholmDream Travel je vedená v oficiálním seznamu cestovních kanceláří Ministerstva pro místní rozvoj s uhrazenými příspěvky do garančního fondu. Produkční web StockholmDream Production zároveň uvádí Junkovou i Sámera Issu v sekci exkluzivního zastoupení. Jejich propojení je nejen partnerské, ale i profesně-brandové.
Se Sámerem Issou se Junková podle CNN Prima NEWS zná přes patnáct let. Pár jsou od loňska a letos v květnu ji Issa požádal o ruku. Bydlí spolu v centru Prahy a plánují společné projekty v hudbě i cestování.
Vztah se známým zpěvákem její mediální viditelnost nepochybně zesílil. Ale ne vždy je on ten hlavní. U Diamonds Voice Český rozhlas přímo napsal: „Na Diamonds Voice ho přivedla Lucie.“ Ne naopak. U soutěže Žena ČR 2026, jejíž finále proběhlo 27. října v pražském Royal Theatre Cinema Cafe, se Issa zapojil po jejím boku, nikoli jako iniciátor. Zlatou ženou České republiky 2026 se podle reportáže eXtra.cz stala Iveta Vajdová.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová