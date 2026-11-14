Další hráč podezřelý z ovlivňování zápasů v českém fotbale. Jde o odchovance Zlína Tkadlece

Sázkařsko-korupční kauza v českém fotbale má další jméno. Podle
inFotbal.cz, který se odvolává na Etickou komisi FAČR, se řízení týká devětadvacetiletého stopera Adama Tkadlece. Tři zápasy měl ovlivnit vlastním výkonem na hřišti. V jednom měl za úplatu přimět jiné lidi, aby výsledek ovlivnili oni. V posledním se o totéž měl pokusit u dalších hráčů. Komise mu kvůli závažnosti podezření zakázala činnost do doby, než bude případ prošetřen. O vině ale zatím nerozhodla. Tkadlec není nejznámějším jménem kauzy, jeho větev však vede přes pohár, třetí ligu i krajský fotbal na Zlínsku. Pět podezření, tři zápasy na hřišti
Všech pět skutků spadá do období od srpna 2022 do září 2023. Tři z nich se týkají utkání, v nichž měl Tkadlec podle komise ovlivnit výsledek vlastním výkonem. U dvou zápasů jsme dohledali sestavy i průběh.
Datum Utkání Soutěž Výsledek Podezření 16. 8. 2022 ČSK Uherský Brod – MFK Vyškov MOL Cup, 1. kolo 1:3 vlastní výkon 17. 11. 2022 ČSK Uherský Brod – FC Slovan Rosice MSFL, 16. kolo 1:1 vlastní výkon 19. 8. 2023 Napajedla – Bystřice pod Hostýnem neověřeno neuvedeno přimění jiných osob za úplatu 29. 8. 2023 FC Zlínsko – MFK Vyškov MOL Cup, 2. kolo 1:5 vlastní výkon 27. 9. 2023 Vsetín – Holešov neověřeno neuvedeno pokus přimět další hráče
V prvním pohárovém utkání proti Vyškovu Tkadlec podle zápisu na webu vyškovského klubu nastoupil za Uherský Brod. Proti Rosicím v Moravskoslezské fotbalové lize odehrál celých 90 minut. Třetí sporný zápas přišel o rok později v dresu FC Zlínsko, opět v poháru a opět proti Vyškovu. Skončil debaklem 1:5.
U dvou zbývajících utkání se nám soutěž v otevřených zdrojích potvrdit nepodařilo. Z popisu podezření ale vyplývá, že Tkadlec v nich neměl figurovat jako hráč na trávníku, nýbrž jako prostředník. Výše úplaty u zápasu Napajedla – Bystřice pod Hostýnem zveřejněna nebyla. Zdroj uvádí jen formulaci „za úplatu“.
Od zlínské mládeže po amatérskou Hvozdnou
Tkadlec se narodil 21. října 1997 a podle Transfermarktu prošel v letech 2005 až 2016 mládeží FC FASTAV Zlín. Hraje stopera, případně defenzivního záložníka. Do prvoligového kádru Zlína se neprosadil, kariéru si postavil ve druhé lize a o patro níž.
Ve druhé nejvyšší soutěži oblékal dresy Baníku Sokolov, Líšně a Chrudimi. Dál hrál za Znojmo, Uherský Brod, FC Zlínsko a Valašské Meziříčí. Od 25. července 2025 je hráčem Hvozdné, klubu z amatérských soutěží na Zlínsku.
Právě tahle trajektorie dělá z jeho případu víc než jen další položku na seznamu. Hráč s druholigovou zkušeností se vrátil do regionu, kde fotbal hrají převážně amatéři, a podezření míří i na zápasy, v nichž sám nehrál. Podle nás to ukazuje, kde je regionální fotbal zranitelný: v soutěžích s menší kontrolou se pohybují lidé s kontakty a zkušenostmi z profesionálního prostředí.
Nejde přitom o první Tkadlecovo setkání s Etickou komisí. Už v září 2022 ho vyrozuměla o zahájení řízení kvůli podezření z pokusu poškodit regulérnost utkání MSFL mezi Znojmem a rezervou Sigmy Olomouc z 27. dubna 2022. Tkadlec tehdy odehrál 88 minut, dostal žlutou i červenou kartu a Znojmo prohrálo 1:4. Jak tehdejší řízení skončilo, z dohledaných podkladů nevyplývá. Se současným případem souvisí jen tím, že jde o stejného hráče.
Jedno jméno z desítek
Tkadlecova větev navazuje na největší zásah proti ovlivňování zápasů v historii českého fotbalu. V březnu 2026 zahájila Etická komise FAČR 47 disciplinárních řízení. Podle přehledu
ČT sport se týkala klubů, funkcionářů, rozhodčích, 26 hráčů a dvou dalších osob. Policie na konci března obvinila 32 lidí a komise později otevírala další řízení, mimo jiné s Chrudimí nebo Jakubem Elbelem.
Mezi hráči se objevili Samuel Šigut a Matěj Hýbl z Karviné, Filip Štěpánek, Sebastian Pejša a Nicolas Tilkeridis z Opavy, Lumír Číž, Denis Holub, Daniel Kubát a Jakub Tlustý z Chrudimi, Marek Kalina a Michal Suchý ze Znojma, Vilém Gettler z Holešova nebo Jiří Remiáš z Hlučína. Řízení se týkala i funkcionářů Martina Latky a Jana Wolfa a rozhodčích Jana Petříka, Jana Všetečky, Miroslava Zelinky a Simona Vejtasy.
Mechanismus popsaný v jiných větvích kauzy byl často prostý. Hráči měli dostávat instrukce, kolik branek má v zápase padnout, kdy má tým inkasovat nebo kdy mají padat v pokutovém území. iROZHLAS psal o podezření na úplatek 200 000 Kč pro rozhodčí u zápasu Opava – Varnsdorf. V karvinské větvi šlo údajně o 100 000 Kč a příslib přestupu. Za zápas SFK Vrchovina – SK Kvítkovice měl hráčům kynout bonus zhruba 25 000 Kč, pokud padne aspoň šest gólů. Tyto částky se k Tkadlecovi nevztahují. Ukazují ale, v jakých řádech se podobné dohody podle vyšetřovatelů pohybovaly.
Přímé napojení Tkadlece na konkrétní organizátory zdroje neuvádějí. Typově jeho případ do kauzy zapadá, jak ale přesně sítě fungovaly, zatím nikdo veřejně nepopsal. Reakce klubů z jeho větve, tedy Uherského Brodu, Zlínska, Vyškova, Napajedel, Bystřice pod Hostýnem, Vsetína, Holešova i Hvozdné, se nám zatím dohledat nepodařilo.
Co mu hrozí a co zatím neplatí
Zahájené řízení není rozhodnutí o vině. Podle
Disciplinárního řádu FAČR je podezřelý účastníkem řízení. Může se vyjádřit k důkazům, navrhovat vlastní, zvolit si zástupce a proti rozhodnutí se odvolat. Lhůta k odvolání je pět dnů od doručení rozhodnutí.
Předběžný zákaz činnosti umožňuje řád u úplatkářství, ovlivňování zápasů a nedovoleného sázení i bez souběžného trestního stíhání. Platí do pravomocného rozhodnutí. Komise ale musí nejméně jednou za dva měsíce znovu posoudit, zda je opatření stále důvodné. Odvolání proti němu je možné, nemá však odkladný účinek. Tkadlec tedy mezitím hrát nesmí. Pokud by nakonec dostal distanc, čas strávený mimo hřiště se mu do trestu započítá.
Sazby jsou vysoké. Za ovlivňování zápasů podle § 64 hrozí zákaz činnosti na 1 až 10 let, vyloučení z FAČR a pokuta až 1 000 000 Kč. Pokud by komise část skutků posoudila jako úplatkářství podle § 49, horní hranice zákazu stoupá na 20 let a pokuty až na 10 000 000 Kč. Jak komise jednotlivé skutky právně kvalifikuje, zatím zveřejněno nebylo.
Dosavadní rozhodnutí naznačují, kde se tresty pohybují:
Michal Hladík (2024): původně 15 let a pokuta 1 000 000 Kč, komise ho označila za organizátora, který přemlouval další hráče Filip Firbacher (2024): 30 měsíců a 20 000 Kč Javier Neruda (2024): 18 měsíců a 20 000 Kč Jiří Remiáš (2026): 12 let a 140 000 Kč, nepravomocně Lumír Číž (2026): 6 let a 40 000 Kč, nepravomocně
Starší kauza kolem Vyšehradu skončila vyloučením klubu ze třetí ligy a osmiletými zákazy pro některé rozhodčí.
Proč se zápasy z let 2022 a 2023 řeší až teď? U ovlivňování zápasů a úplatkářství řád promlčení vůbec nezná. FAČR u širší kauzy navíc uvedla, že nemělo smysl „skákat po jednom podezřelém zápasu“. Postupovala systematicky ve spolupráci s policií, UEFA a zahraničními kolegy.
Výsledky dotčených utkání zatím nikdo nemění. Řád sice za ovlivňování zápasů umožňuje klubům kontumovat utkání nebo jim odebrat až 20 bodů, ovšem jen tehdy, když se jednání dopustí klub, případně jiná osoba s vědomím jeho funkcionáře. Řízení s některým z klubů z Tkadlecovy větve veřejně známo není.
Tkadlec teď čeká stranou hřiště na verdikt k zápasům, které se hrály před více než třemi lety. Jeho případ ukazuje, že kauza z jara 2026 nekončí u Karviné, Opavy a prvoligových rozhodčích. Sahá až do okresních měst na Zlínsku, kde se hraje před pár desítkami diváků.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl