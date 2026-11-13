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Čtení z Knihy mrtvých se znovu nevyplatí. Čtvrtá Mumie vítá zpět legendárního zloducha

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Dennívýzva
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Hamunaptru před čtvrtstoletím pohltily věčné písky, ale filmová franšíza Mumie pokračuje s Brendanem Fraserem, Rachel Weisz a celkem půltuctem herců z původního milovaného hitu z roku 1999. Čtvrtá část, navazující však přímo na druhý díl Mumie se vrací, se právě natáčí v Londýně – a k produkci pod palcem režisérů Matta Bettinelliho-Olpina a Tylera Gilletta (Krvavá nevěsta) se brzy připojí také Arnold Vosloo, jenž si zopakuje zápornou roli mumifikovaného velekněze Imhotepa. Filmu s podtitulem Book of the Dead, tedy Kniha mrtvých, se v českých kinech dočkáme už 14. října 2027.
Čtení z Knihy mrtvých se znovu nevyplatí. Čtvrtá Mumie vítá zpět legendárního zloducha

Čtení z Knihy mrtvých se znovu nevyplatí. Čtvrtá Mumie vítá zpět legendárního zloducha

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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