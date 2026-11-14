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Ostrov Corvo nemá jediný semafor a leží 2000 km od Lisabonu. Při silném větru je i na dny odříznutý od světa, protože přistávací dráha nemá záložní směr

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Corvo, nejmenší obydlený ostrov Azor, má jedinou obec, zhruba čtyři stovky obyvatel a letiště, kam letadla přistávají jen tehdy, když pilot dobře vidí.
Ostrov Corvo nemá jediný semafor a leží 2000 km od Lisabonu. Při silném větru je i na dny odříznutý od světa, protože přistávací dráha nemá záložní směr

Ostrov Corvo nemá jediný semafor a leží 2000 km od Lisabonu. Při silném větru je i na dny odříznutý od světa, protože přistávací dráha nemá záložní směr

Zdroj: Omarnizar05 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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