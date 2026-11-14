Ostrov Corvo nemá jediný semafor a leží 2000 km od Lisabonu. Při silném větru je i na dny odříznutý od světa, protože přistávací dráha nemá záložní směr

Ve středu 27. května 2026 vydala lodní společnost Atlânticoline krátké komuniké číslo 110: spoj z Corva na Flores a zpět se ruší kvůli nepříznivým meteorologickým podmínkám. Pro obyvatele ostrova taková věta rozhoduje, zda se turista dostane na navazující let, zda dorazí čerstvá zelenina a kdy se pacient dostane k odborníkovi. Ostrov o rozloze zhruba 17 kilometrů čtverečních leží v Atlantiku téměř dva tisíce kilometrů od Lisabonu.
Corvo bez semaforů: jedna obec a ulice na pěší krok
Celé osídlení ostrova se tísní ve Vila do Corvo, jediné obci. Podle otevřených dat portálu DadosGov.pt tu v roce 2025 žilo 434 lidí, sčítání z roku 2021 jich napočítalo 384. Úzké uličky, kterým místní říkají canadas, lemují domy z černého kamene s bílými rámy. Portugalský magazín Descobrir Portugal i cestovatelské průvodce a reportáže konstatují, že semafory tu nejsou; silniční síť tvoří hlavně ulice obce a cesta ke kráteru Caldeirão, provoz je minimální a městečko se dá projít pěšky za krátkou dobu.
Letiště Corvo: krátká dráha, žádné noční lety a kopec za zády
Podle letecké příručky AIP NAV Portugal měří dráha s označením 11/29 761 × 30 metrů (v turistických materiálech se uvádí zaokrouhleně kolem 800 metrů). Letiště je neřízené a funguje pouze ve dne, provoz se řídí pravidly pro let za viditelnosti. Chybějí radionavigační prostředky pro přístrojové přiblížení, neprodává se palivo a nenajdete tu hangár ani opravnu. Severně od dráhy se terén prudce zvedá, proto jsou tam lety zakázané; neexistuje paralelní dráha ani přístrojový postup, který by přistání nahradil v případě špatné dohlednosti, a letadlo se pak otočí zpět na Flores nebo neodstartuje.
Když fouká ze severu: přístav Porto da Casa a zrušené lodě
Porto da Casa slouží jako hlavní a zároveň jediný komerční přístav ostrova. Obecní plán ochrany obyvatelstva uvádí, že jeho kotviště jsou použitelná pouze za příznivého počasí. Lodní linka Atlânticoline mezi Santa Cruz das Flores a Vila Nova do Corvo jezdí podle jízdního řádu, ale rozbouřená hladina může spoj zrušit během hodiny. Kombinace krátké dráhy a malého přístavu může způsobit, že se ostrov od zbytku souostroví odpojí na několik dní.
Lékař, chleba a zásoby na ostrově odkázaném na počasí
Ve městečku funguje pošta, bankomat, zdravotní středisko, obchod se základními potřebami, pekárna a několik barů. Léky zajišťuje výdejní místo napojené na lékárnu Santa Casa da Misericórdia v Santa Cruz das Flores. Akutní potíže řeší místní středisko a první pomoc na letišti; vrtulníky mohou za splnění bezpečnostních podmínek operovat i při horší viditelnosti než pravidelné spoje. Voda si ostrov částečně zajišťuje: sedm zdrojů a dvě umělé laguny pojmou dohromady 30 000 m3, k tomu přistupují dva městské rezervoáry o objemu kolem 720 m3.
V roce 2025 veřejnoprávní RTP Açores informovala, že od 21. září nepřistála na Corvu nákladní loď víc než tři týdny a v obchodech začalo docházet zboží, zejména čerstvé a mražené. Regionální vláda podle agentury Lusa nechala přes Atlânticoline dopravit 1 300 kilogramů základních potravin; plánovanou leteckou dodávku tří tun zkomplikovala technická závada letadla.
Cesta z Česka na Corvo: letenky, rezervní dny a co vidět
Podle ministerstva zahraničí postačí platný občanský průkaz nebo pas, cestovní pas je nutný jen při přestupu mimo EU. Nejpřímější trasa vede z Prahy do Ponta Delgady, případně přes Lisabon nebo Porto, odtud meziostrovním letem SATA Air Açores na Corvo, anebo na Flores a dál lodí. Po odchodu Ryanairu z Azor na konci března 2026 vzrostl význam TAP, Azores Airlines a sezónních linek. Průvodce doporučuje nechat si mezi odjezdem z Corva a dalším letem alespoň jeden volný den; redakční odhad uvádí, že pro mezinárodní návrat je rozumnější rezerva dvou dnů, k tomu cestovní pojištění, hotovost a potvrzené ubytování.
Mezi hlavní turistické cíle patří kaldera Caldeirão s mělkou lagunou (hluboká asi 305 metrů), vyhlídka Miradouro do Pão de Açúcar, větrné mlýny na Alto dos Moinhos, pláž Praia da Areia a značené trasy PRC02COR a PR01COR. UNESCO zapsalo ostrov jako biosférickou rezervaci a eviduje 93 endemitů.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková