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V Plzeňském kraji přespalo letos v létě 340 271 turistů

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V ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji přespalo letos ve třetím čtvrtletí o 3,7 procenta více turistů než loni. V hotelech, penzionech a dalších zařízeních jich od července do konce září evidovali 340 271. Proti loňsku přenocovalo více zahraničních turistů i Čechů.
V Plzeňském kraji přespalo letos v létě 340 271 turistů

V Plzeňském kraji přespalo letos v létě 340 271 turistů

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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