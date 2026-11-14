V Plzeňském kraji přespalo letos v létě 340 271 turistů

Cizinci posílili procentuálně více. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V loňském třetím čtvrtletí měl plzeňský region meziroční nárůst počtu hostů o 1,1 procenta.
Zahraničních turistů, kteří se ubytovali v kraji, přibylo v letošní letní sezoně sedm procent, a bylo jich tak 102 214. Počet ubytovaných Čechů ve třetím čtvrtletí se proti loňsku zvýšil o 2,3 procenta na 238 057 návštěvníků.
V počtu turistů skončil region na devátém místě. Na prvních pozicích jsou Praha, Jihočeský a dále Jihomoravský kraj, který bylo loni druhý. Celková letní návštěvnost rostla ve všech krajích ČR kromě olomouckého regionu.
Nejvíce cizinců z Německa
Nejvíce cizinců, 48 215, přijelo v létě do Plzeňského kraje tradičně z Německa, meziročně o 7,9 procenta víc. Tvořili více než 47 procent všech turistů ze zahraničí. Druzí byli Slováci, jichž dorazilo do regionu 6672, meziročně téměř o 16 procent více. Následovali Poláci s 6148 hosty, kteří posílili o 12 procent. Na dalších místech jsou Rakušané, pátí jsou Nizozemci a Ukrajinci.
Od začátku roku do konce září navštívilo Plzeňský kraj 760 336 turistů, meziročně o 4,7 procenta více. Domácích hostů přibylo za devět měsíců 5,7 procenta na 515 151, cizinců přijelo do regionu o 2,8 procenta víc, a to 245 185. V počtu turistů tak skončil region mezi kraji opět na devátém místě. První byla Praha a za ní Jihomoravský a Jihočeský kraj.
Z celkového počtu zahraničních turistů, kteří v prvním až třetím čtvrtletí letošního roku navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do regionu jich zavítalo 121 554, meziročně o 4,9 procenta více. Následovali hosté ze Slovenska (16 192, růst o 12 pct), Polska (12 756, růst o dvě procenta), Rakouska (9338, růst o čtyři pct), Ukrajiny (7521, růst o devět procent) a Itálie, odkud jich přijelo 6561, což byl pokles o 11 procent.
Průměrně návštěvník strávil v plzeňském regionu 2,4 noci
Hotely, penziony a další ubytovací zařízení v Plzeňském kraji vykázaly v létě 910 243 přenocování, což je proti loňskému třetímu čtvrtletí pokles o 2,3 procenta. Průměrně tak hosté strávili v regionu 2,7 noci, o desetinu méně než loni.
Celkový počet přenocování za devět letošních měsíců dosáhl v kraji 1,846.852 nocí, meziročně o 0,7 procenta více. Průměrně tak návštěvník strávil v plzeňském regionu 2,4 noci, také o desetinu méně než loni.
V celé ČR se v hotelech, penzionech či kempech ve třetím čtvrtletí ubytovalo téměř 8,2 milionu hostů, meziročně o 4,1 procenta více. Přibylo hostů ze zahraničí, o 3,5 procenta na bezmála na 3,4 milionu hostů, počet českých turistů vzrostl o 4,5 procenta. V porovnání s loňským létem hosté strávili v tuzemských ubytovacích zařízeních i více nocí. Počet přenocování se zvýšil o více než tři procenta na 21,9 milionu nocí.