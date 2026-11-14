Zlozvyky, které tupí nože: Nepíchejte do brambor, co se vaří, a nedávejte více nožů k sobě

Zlozvyky, které tupí nože: Nepíchejte do brambor, co se vaří, a nedávejte více nožů k soběPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
nůž v pomerančiZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 14.11.2026 15:49
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