Jakub Prachař už nechtěl mlčet: Zastal se manželky Sary Sandevy a zkritizoval pořad StarDance

Jakub Prachař svou manželku Saru Sandevu ve StarDance pravidelně podporuje, její hodnocení u poroty mu ale začíná vadit. Podle něj se do něj mohou promítat i osobní animozity.
Jakub Prachař svou manželku Saru Sandevu pravidelně podporuje přímo v hledišti StarDance. Zatímco ona se snaží na parketu předvádět co nejlepší výkony, její bodové hodnocení u poroty opakovaně vyvolává rozpaky. A nejen u televizních diváků. Nyní se k celé situaci otevřeně vyjádřil také její manžel, který už neskrývá, že mu některé výroky porotců připadají za hranou. Na In-Lifestyle nás zaujalo především jeho upozornění, že do hodnocení mohou zasahovat i osobní animozity. Zeptali jsme se proto našich čtenářů, jestli jim hodnocení poroty připadá spravedlivé.
Prachařovi je manželky líto
Jakub Prachař se k účasti své ženy ve StarDance vyjádřil v podcastu Prostor X magazínu Reflex. Přiznal, že sledovat její vystoupení pro něj rozhodně není taková zábava, jak by se mohlo zdát. „Tyhle soutěže jsou někdy nespravedlivý. Můžou se tam objevit i některé osobní animozity, který si myslím, že do televizní zábavy vůbec nepatří. Třeba letos si myslím, že se to ve StarDance trošku stalo,“ uvedl herec. Konkrétního porotce sice nejmenoval, jeho slova ale naznačují, že mu některé komentáře na adresu manželky rozhodně nejsou příjemné.
Pozornost vzbudila například poznámka Richarda Genzera, který Sandevě během druhého kola řekl: „Ty sem vždycky vneseš dobrou náladu a vždycky to tady rozzáříš, což se divím, protože i přesto, že ses vdala, a přesto, že i vím, koho sis vzala, tak přesto záříš, což je pro mě takový zázrak.“ Prachařovi vadí i to, že se kritika někdy přenáší z tanečníků na jejich profesionální partnery. Připomněl například výtku Zdeňka Chlopčíka směrem k Danielu Makovcovi, že byl chvílemi mimo rytmus, a to by se profesionálnímu tanečníkovi stávat nemělo. Podle Prachaře si tím tak trochu kopou do vlastního hnízda.
Táňa Dyková pod palbou kritiky: Podle diváků při vystoupení Vojty Dyka ve StarDance žárlila
Někteří diváci mají podobný pocit
Prachař zároveň vysvětlil, že mu nejde o to, aby jeho žena automaticky dostávala vysoké známky nebo celou soutěž vyhrála. Vadí mu spíše způsob, jakým mohou některé komentáře ovlivnit náladu a motivaci soutěžících. „Když vás někdo vlastně tak jako postupně seseká, tak ten další týden se vám moc nechce,“ popsal svůj pohled. Přiznal také, že je pro něj každý přímý přenos dávkou nervů. Trne totiž, že se něco stane, na druhou stranu chce Saru podpořit, protože je to pro ni důležité.
Podobné rozpaky jako Prachař pociťují podle naší rychlé ankety také někteří čtenáři. Z 453 e-mailů, které jsme rozeslali kontaktům z naší databáze, se nám vrátilo 69 odpovědí. Z nich bylo 62 od žen a 7 od mužů. Z odpovědí vyplynulo, že názory na hodnocení poroty se u tohoto páru velice různí.
Přibližně 49 % respondentů má pocit, že porota Sandevu hodnotí hodně přísně. Ve slovních komentářích se opakovaně objevovalo její vystoupení v pátém kole, kdy s Danielem Makovcem předvedli slowfox s folklorními prvky, za který získali pouhých 26 bodů a skončili předposlední. Někteří diváci přitom jejich tanec považovali za jeden z povedenějších večera. Dalších 87 % respondentů je přesvědčených, že porotci jsou nestranní a jejich hodnocení odpovídá výkonu. Zbylých 13 % si naopak myslí, že hodnocení poroty je ještě mírné. Z konkrétních odpovědí jsme vybrali následující:
„Sandeva mi připadá elegantní a na parketu působí přirozeně, tanec na písničku Zatancuj si so mnou byl super. Neříkám, že musí dostávat samé desítky, ale někdy mám pocit, že porota hledá chyby i tam, kde by je u jiných párů tolik neřešila.“ – Jiří M.
„Já jsem laik, takže to těžko můžu odborně posoudit, ale je pravda, že u Sary se ten můj dojem z tance a hodnocení poroty často míjí, určitě víc než u jiných párů. Jestli to je náhoda, nebo si na ni nějak zasedli, to posoudit neumím.“ – Petra S.
„Je mi jí líto, protože je vidět, že do tancování dává hodně energie. Po takovém výkonu a pouhých 26 bodech bych byla taky v mizerné náladě. Ale nemyslím si, že by to bylo od poroty nějak cílené, asi tam ty technické nedostatky jsou.“ – Adéla V.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Prachařovi s kritikou Sandevy už došla trpělivost: Herec se zastal manželky a upozornil na problémy ve StarDance byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.