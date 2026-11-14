Útočník Sparty Sekáč po výhře v Karlových Varech. Ruská liga byla za mých dob na vyšší úrovni

Bylo 59 minut po úvodním buly, karlovarská branka zela prázdnotou a Jiří Sekáč poslal puk do sítě. Tím zpečetil výhru 3:1 v Mattoni Areně před 5 648 diváky. Sparta si v pátek 13. listopadu odvezla tři body z ledu týmu, který byl před zápasem v tabulce o tři příčky výš. Když pak Sekáč mluvil pro klubový web, nezůstal jen u hodnocení zápasu. Došlo i na návrat domů, na nového spoluhráče Jana Ruttu a na srovnání soutěží, kterými prošel. Jedna věta z toho vyčnívá: ruská liga byla podle něj za jeho dob na vyšší úrovni.
Dva góly do osmé minuty, pak přišel útlum
Sparta měla zápas rozhodnutý, nebo to tak aspoň vypadalo, ještě než se diváci pořádně usadili. Ve třetí minutě skóroval Kristian Vesalainen, v osmé přidal druhou branku Mārtiņš Dzierkals. První třetina skončila 0:2.
Pak se hra otočila. Karlovy Vary převzaly iniciativu, Minárik ujížděl sám na branku a ve 32. minutě, přesně v čase 31:16, snížil Nicholas Jones. Sparta navíc nevyužila přesilové hry. V celém utkání neproměnil přesilovku ani jeden tým, vyloučení byla vyrovnaná 4:4.
Klíčový moment přišel ve třetí třetině. Sekáč dostal puk za záda brankáře, jenže domácí trenér sáhl po videu a úspěšně namítl nedovolené bránění brankáři. Gól neplatil a stav zůstal 1:2. Sekáč se nakonec dočkal až v závěru, kdy Vary hrály bez gólmana. Statistiky střel ukazují, jak vyrovnaný zápas ve skutečnosti byl: 25 střel domácích proti 24 sparťanským. Podrobný průběh nabízí
zápasové centrum Sparty.
Sekáč v
pozápasových ohlasech nic nepřikrášloval. Tři body označil za klíčové, ale hned dodal, že je pořád na čem pracovat. Po výborné první třetině podle něj tým trochu polevil a soupeř zabral. Cílem každého mužstva je přitom držet výkon šedesát minut. Sparta podle něj musí skóre často dohánět. Když ale dá první gól, natož dva, většinou zápas dotáhne, protože vedení se brání mnohem snáz. Rutta přinesl do obrany klid
Nejlepším hráčem Sparty byl vyhlášen Jan Rutta, a to hned při svém debutu. Odchod obránce z Genève-Servette oznámil švýcarský klub 2. listopadu. Rutta odešel na vlastní žádost, chtěl být blíž rodině v Česku a Ženeva ho podle svého prohlášení nechtěla držet proti jeho vůli. Do české soutěže se vrací po devíti letech.
Sekáč o něm mluví jako o hráči, který do sparťanské defenzivy vnesl klid. V kabině sedí vedle sebe, znají se roky a mají stejného agenta. Oba jsou do jisté míry ve stejné situaci: zkušení, s rodinou a po letech v cizině zpátky doma.
KHL za Sekáčových dob a ta dnešní
Sekáč v ohlasech řekl, že zahraniční angažmá jsou náročnější i psychicky. Ruská liga byla podle něj za jeho dob výš, švýcarská soutěž je fyzicky velmi náročná, hlavně kvůli bruslení. Kdo by na to neměl, v cizině by se podle něj dlouhodobě neudržel. V čem přesně byla KHL lepší, už nerozvedl.
Jeho kariéra ale napoví hodně. Ruskou ligu poprvé okusil v dresu pražského Lva v sezonách 2012/13 a 2013/14. Po návratu ze zámoří strávil tři roky v Kazani, sezonu 2019/20 v CSKA Moskva a ročník 2020/21 v Omsku. Bilance podle Elite Prospects:
Parametr Hodnota Zápasy základní části KHL 345 Góly 87 Asistence 114 Body 201
Ruskou ligu tedy opustil ještě předtím, než ji zasáhla válka. KHL v sezoně 2016/17 podle finské stanice Yle sdružovala 29 klubů. Po ruské invazi na Ukrajinu z ní odešly Jokerit Helsinky a Dinamo Riga a
rozhodnutí IIHF z února 2022 vyřadilo ruské a běloruské týmy z mezinárodních soutěží. Pro aktuální ročník 2026/27 uvádí KHL 22 klubů.
Podle nás nejde o politické prohlášení ani o kopanec do současné KHL. Sekáč nehodnotil konkrétní týmy ani dnešní poměry. Formulace „za mých dob“ spíš ukazuje odstup hráče, který zažil ruskou ligu v době, kdy byla širší, mezinárodnější a pro Evropany přirozeným cílem. Dnes takovou soutěží není.
Doma, s eskem na prsou
Do Sparty se Sekáč vrátil po třinácti letech. Už při květnovém oznámení vysvětloval, že nejde jen o něj: má velkou rodinu a kočovného života bylo dost. Po narození třetího dítěte přišel podle něj ideální čas vrátit se domů. Extraligu tehdy označil za mnohem tvrdší než švýcarskou soutěž a právě tahle tvrdost mu tam chyběla.
Ve Varech zopakoval, že je doma šťastný, rád hraje za Spartu a nosí esko na prsou. Nemá si na co stěžovat. Klubový profil mu před zápasem připisoval po patnácti utkáních čtyři góly a čtyři asistence, ve Varech přidal devátý bod.
Návrat proto podle nás nevypadá jako dojezd kariéry. Hráč, který prošel KHL, NHL i švýcarskou ligou, nastavuje laťku vysoko. Mluví o šedesáti minutách výkonu, ne o pohodlí domova.
Sparta se výhrou bodově dotáhla na Karlovy Vary, obě mužstva mají 28 bodů. Další test přijde v neděli od 16:00 doma s Hradcem Králové a v sobotu 21. listopadu se Vary představí na Spartě. Tentokrát na ledě bude Rutta od první minuty a Sparta bude chtít vydržet celý zápas.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek