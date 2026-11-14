Seriál Ulice v příštím týdnu: Rozhodnutí, které vše mění, velké plány a politické intriky a drsné boje

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Seriál Ulice v příštím týdnu divákům naservíruje hned několik překvapivých zlomů. Gábina v Berlíně učiní rozhodnutí, které pořádně zaskočí její rodinu, a Magda se pokusí zachránit krachující společné podnikání. Do osudů oblíbených postav zasáhnou také nečekané zrady a jedno nezvládnuté večerní experimentování. Pondělí
Na Petra naplno dopadá únava z nekonečných firemních sporů. Další podnikání mu nepřináší radost a ztrácí v něm jakoukoliv perspektivu. Magda naopak překypuje energií a odmítá se vzdát. Vymyslí plán, díky kterému by se mohla stát plnohodnotnou partnerkou podniku. Zbývá jen přesvědčit unaveného Petra k pokračování a zjistit, na čí stranu se ve finále postaví Denisa.
Úterý
Listopadový státní svátek patřil u Hruškových vždy k důležitým svátkům v roce. Tradičně podnikali společné výlety a pravidelně navštěvovali hrob zesnulého dědečka Bubníka. Kamila ovšem prožívá obrovské zklamání po zjištění, že zbytek rodiny dal letos přednost svým vlastním plánům. Z hlubokého smutku ji nakonec vytáhne až sousedka Karla. Poradí jí odhodit starosti a povinnosti a užít si volný den. A protože nemá ani ona s kým den strávit, udělají si pěkný den společně.
Středa
Matěj s Adélou si chtěli zpestřit společný večer a vyzkoušeli neznámý uvolňující přípravek. Ranní probuzení pro ně znamená velmi studenou sprchu. O jejich nočním dobrodružství se rychle dozvídá i Matějova přítelkyně Anežka a oba mladí hrdinové musí složitě obhajovat své chování. Uvědomují si zásadní narušení důvěry svého nejbližšího okolí. Matěje s Anežkou tak čeká mimořádně vážný a velmi nepříjemný rozhovor.
Čtvrtek
Radek Mastný se pokusil jednat za zády nové starostky Soni Čechové a tajně rozeštvat její spojenectví s Jirkou Hložánkem. Zkušená intrikánka ovšem jeho komplot včas odhalí a připraví si hodně drtivou odvetu. Získá informace o jeho slabém místě a postaví ho před hotovou věc. Mastný teď musí zvážit ohrožení své organizace Druhá šance, kterou léta úspěšně vede. Alternativou zůstává jen přistoupení na velmi specifický protinávrh zhrzené soupeřky, která mu nehodlá dát za jeho předchozí jednání za jejími zády nic zadarmo.
Pátek
Jirka se Šímou doma netrpělivě odpočítávají čas do Gábinina návratu. Původně odjela do Berlína s pevným rozhodnutím lákavou práci, která se už nemusí opakovat, odmítnout. Za hranicemi ovšem situaci přehodnotí a uvědomí si obrovský potenciál nabízené kariérní šance. Herman nedokáže skrýt obrovské zklamání ze změny rodinných plánů. Gábina věří v sílu jejich vztahu a doufá v brzké nalezení funkčního kompromisu.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).