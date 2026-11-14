Sardinie pouští na pláže maximálně 600 lidí denně a zakazuje slunečníky. Problém není prostor, ale zhutněná půda ničící pobřežní ekosystém

Kolem osmé ráno se u příjezdové cesty na jihovýchodním cípu Sardinie sjíždějí auta. Kdo dorazí pozdě, otočí se. Punta Molentis leží v chráněném pobřežním komplexu u Villasimia a obec ji vede jako regulovanou pláž s denním stropem kolem 600 návštěvníků. Na písek se tu smí jen v určených hodinách a za poplatek, se slunečníkem jen za stanovených podmínek. Úřady to zdůvodňují ochranou samotného písečného podloží, které pod tisíci chodidly a zapíchnutými tyčemi ztrácí stabilitu. Z toho podle nás plyne jednoduchá lekce: ikonické italské pláže se letos navštěvují podle plánu. Kdo vyrazí na Sardinii nebo do Ligurie naslepo, může strávit dopoledne na parkovišti před cedulí s nápisem „completo“ (obsazeno).
Punta Molentis: závora, hodiny a pořadí příchodu
Podle oficiálního turistického webu Villasimia je pláž přístupná od 8:00 do 20:00. Parkoviště pojme nejvýš 90 vozidel. Vstup po souši stojí 125 Kč na osobu, děti do 12 let mají vstup zdarma a lidé s postižením rovněž, ovšem jen v omezené kvótě a s doprovodem.
Online rezervace neexistuje. Rozhoduje pořadí příchodu, a jakmile se kapacita vyčerpá, brána se zavře. Pro rodiny se spáčem na zadním sedadle je to nepříjemná zpráva: na Punta Molentis se jezdí brzy, nebo vůbec.
Další past čeká na ty, kdo si ve Villasimiu koupí sezonní parkovací permanentku na pláže. Obec ji pro rok 2026 aktivovala od 6. června. Punta Molentis z ní ale výslovně vyňala. Ubytování v okolí ani předplacené parkování tedy na tenhle výběžek automaticky nepustí.
Režim přitom vychází z obecní vyhlášky. Seznam správních aktů Villasimia eviduje vyhlášku č. 12 z 5. června 2026, která se týká úseku mezi Punta Molentis a Riu Trottu. Obec na pláž dohlíží prostřednictvím vlastní společnosti Villasimius Srl, jejíž personál kontroluje vstup i dění na písku.
Slunečník jen pro vybrané: proč úřadům vadí udusaný písek
Červnová vyhláška zasáhla do zvyku, který Italové považují skoro za občanské právo. Vlastní slunečník směli na Punta Molentis zapíchnout jen rodiny s dětmi do deseti let a lidé starší 65 let. Ostatní měli stín hledat jinde.
Radnice opatření opírá o snahu zachovat geomorfologickou rovnováhu písečné pláže a ztlumit lidský dopad na pobřežní systém. Lokalitu navíc v roce 2025 zasáhl požár, a obec proto o zátěži pobřeží uvažuje opatrněji než dřív.
Věda tomuto uvažování dává oporu. Studie o obnově středomořských předních dun v odborném časopise
Journal of Coastal Conservation popisuje, jak sešlap trhá dunová stanoviště na kousky, snižuje výšku dunového hřbetu a vytváří holá místa bez porostu. Mění se tím i proudění větru a přesun písku. Pláž pak hůř odolává bouřím a eroze ji ukusuje rychleji.
Experimentální práce z roku 2025 z americké Georgia Southern University k tomu přidala měření: po opakovaném sešlapu ubylo vegetace, půda se zhutnila a rostlinné společenstvo se proměnilo. Udusaný substrát hůř propouští vodu, kořeny jím hůř prorůstají a písek bez nich ztrácí oporu.
Slunečník sám o sobě dunu nezničí. Jenže kolem každého stínu vzniká tábořiště: tašky, chladicí box, přešlapování, opakované zapichování tyče. Podle nás úřady regulací vybavení míří právě na tuto kumulaci. Kdo omezí počet stínících stanovišť, omezí i počet míst, kde se lidé celý den točí na jednom čtverečním metru.
La Pelosa, Cala Brandinchi, Rena Bianca: kdy se otevírají rezervace
Punta Molentis spoléhá na brzké vstávání. Jinde na Sardinii vládne rezervační systém s QR kódem a kdo zaváhá u počítače, pláž neuvidí.
Pláž Kapacita Poplatek Kdy rezervovat La Pelosa (Stintino) 1 500 osob denně 90 Kč 500 míst kdykoli předem, 1 000 míst 48 hodin předem v 9:00 Cala Brandinchi (San Teodoro) 1 447 osob denně 50 Kč (hosté místních ubytování 25 Kč) v 18:00 na druhý následující den Rena Bianca (Santa Teresa Gallura) 1 015 osob současně 90 Kč 30 % míst ve třech vlnách od 30. dubna, 70 % 72 hodin předem v 8:00 Cala Goloritzé (Baunei) 250 osob současně 175 Kč včetně parkování od třetího dne před výletem
Několik detailů rozhoduje o tom, jestli rezervace vyjde. Podle oficiálního
webu La Pelosy platí povinná registrace od 15. května do 15. října 2026, jedna rezervace pokryje nejvýš čtyři osoby a děti mladší 12 let se do ní nezapočítávají. Obec Stintino zároveň varuje před falešnými weby, které vstupenky přeprodávají; jediným autorizovaným prodejcem je oficiální stránka s anglickou verzí.
San Teodoro dovoluje až šest osob na jednu rezervaci a QR kód posílá e-mailem. U vchodu návštěvník dostane identifikační náramek. Parkování v ceně není. Rezervaci si musejí udělat i lidé osvobození od poplatku, tedy místní obyvatelé, děti do 12 let a osoby s postižením. Na sousední pláž Lu Impostu se vztahuje stejný systém, jen se stropem 3 352 lidí denně.
Rena Bianca na svém webu otevřeně píše, že místo nemusí být k dispozici. Poplatek tam financuje záchranu pláže, které podle obce hrozí úplný rozpad kvůli oteplování, zástavbě a přetížení. Cala Goloritzé, jedna z nejfotografovanějších zátok Středomoří, se rezervuje přes systém Heart of Sardinia, webovou aplikaci nebo WhatsApp místního infocentra.
Ligurie, Benátsko i Řecko: pláž jako omezený přírodní prostor
Sardinie je nejviditelnějším příkladem, zdaleka však ne jediným. V Sestri Levante na ligurském pobřeží obec od 1. července do 31. srpna 2026 hlídá zátoku Baia del Silenzio. Mezi 8:30 a 17:30 smí v zátoce pobývat nejvýš 450 lidí najednou. Rezervace se nedělají, po naplnění kapacity se vstup jednoduše uzavře.
Jesolo u Benátek volí jinou cestu. Místo stropu na počet lidí přestavuje plážové koncese. Městský programový dokument na roky 2026 až 2028 mluví o modernizaci správy, online rezervacích a pružnějším využití slunečníků. Deník La Nuova Venezia popisuje přechod na větší parcely 4 × 4 metry a možný úbytek ze zhruba 45 tisíc na 30 tisíc slunečníků do roku 2027. Jesolo tedy řídí hustotu přes vybavení, Sardinie přes počet návštěvníků.
Řecko jde ještě dál. Podle Euronews v dubnu 2026 rozšířilo seznam takzvaných nedotčených pláží na 251 lokalit, kde se nesmějí pronajímat lehátka ani slunečníky ani stavět dočasné konstrukce. Atény argumentují estetickou, geomorfologickou a ekologickou hodnotou pobřeží, tedy stejným slovníkem jako radnice ve Villasimiu.
Za tím stojí čísla. Evropská komise eviduje u pobřežní turistiky v EU za rok 2024 téměř 1,5 miliardy přenocování, Itálie se na nich podílela 250 miliony. Brusel přitom otevřeně mluví o přetížených místech a o potřebě rozvádět turistické proudy. Podle nás se mění samotné chápání pláže. Dřív platila za nekonečný prostor, kam se vejde každý. Nově s ní úřady zacházejí jako s křehkým systémem s danou nosností, a omezení slunečníků je jen jedním z nástrojů.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková