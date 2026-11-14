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Pomozte prarodičům stát se digitálními spojenciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zpět do slovníku SLOVNÍK: ANIME A MANGA (zpracoval Marek Valašík, lektor a metodik projektu Digitální rodiče, host epizody 188. Anime a manga – děti je milují, rodiče jim nerozumí) Anime Anime je japonská animovaná filmová a seriálová tvorba. Může, ale nemusí vycházet z mangové předlohy (japonský komiks…
Pomozte prarodičům stát se digitálními spojenci
Doba čtení 8 min
Článek byl publikován 14.11.2026 15:13
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Sociální sítě jsou navrženy tak, abychom je neopustili
Zpět na články Digitální apokalypsa, nebo nová realita? Učíme my děti, nebo ony nás? Představte si...
Naučme děti používat mobil jako nástroj, ne jako výmluvu pro záškoláctví
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Zákaz sociálních sítí pro děti. Pomohlo by nám to?
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Digitálni rodičia pomáhají rodičům, učitelům a vychovatelům lépe porozumět online světu, ve kterém vyrůstají dnešní děti. Projekt se věnuje sociálním sítím, mobilům, počítačovým hrám, influencerům, umělé inteligenci, času před obrazovkami i bezpečnosti na internetu a ukazuje, jak o těchto...Všechny články tohoto autora →
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