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Pomozte prarodičům stát se digitálními spojenci

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Zpět do slovníku SLOVNÍK: ANIME A MANGA (zpracoval Marek Valašík, lektor a metodik projektu Digitální rodiče, host epizody 188. Anime a manga – děti je milují, rodiče jim nerozumí) Anime Anime je japonská animovaná filmová a seriálová tvorba. Může, ale nemusí vycházet z mangové předlohy (japonský komiks…
Pomozte prarodičům stát se digitálními spojenci

Pomozte prarodičům stát se digitálními spojenci

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Digitálni rodičia

Digitálni rodičia pomáhají rodičům, učitelům a vychovatelům lépe porozumět online světu, ve kterém vyrůstají dnešní děti. Projekt se věnuje sociálním sítím, mobilům, počítačovým hrám, influencerům, umělé inteligenci, času před obrazovkami i bezpečnosti na internetu a ukazuje, jak o těchto...

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Digitálni rodičia
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