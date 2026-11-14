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Meziměsto se objednávalo u přepážky. Ke sluchátku vás pak zavolala obsluha

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Pošta v Bystřici nad Pernštejnem měla v roce 1986 veřejnou telefonní hovornu. Pořadí ručně spojovaných hovorů určoval telefonní řád.
Telefonní přepojovač s řadami zdířek, otočným číselníkem a černým sluchátkem

Telefonní přepojovač s řadami zdířek, otočným číselníkem a černým sluchátkem

Zdroj: Ismael Olea / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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