Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zápas pravdy se blíží. Český bijec Procházka trénoval i s legendou bojových sportů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jiří Procházka se 21. listopadu v Dauhá vrací po dubnovém knockoutu. Proti neporaženému Stirlingovi ukáže přestavěnou přípravu, novou trenérskou sestavu i sparingy s Vachitovem.
Zápas pravdy se blíží. Český bijec Procházka trénoval i s legendou bojových sportů

Zápas pravdy se blíží. Český bijec Procházka trénoval i s legendou bojových sportů

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:03

Reklama
Další články z SportyŽivě
Další hráč podezřelý z ovlivňování zápasů v českém fotbale. Jde o odchovance Zlína Tkadlece
Další hráč podezřelý z ovlivňování zápasů v českém fotbale. Jde o odchovance Zlína Tkadlece
Útočník Sparty Sekáč po výhře v Karlových Varech. Ruská liga byla za mých dob na vyšší úrovni
Útočník Sparty Sekáč po výhře v Karlových Varech. Ruská liga byla za mých dob na vyšší úrovni

Sparta vyhrála v Karlových Varech 3:1 a poslední gól do prázdné branky přidal Jiří Sekáč. Po zápase se...

Kouč Komety Zábranský sepsul hráče kvůli zbytečným faulům. V plánu jsou osobní pohovory
Kouč Komety Zábranský sepsul hráče kvůli zbytečným faulům. V plánu jsou osobní pohovory

Kometa prohrála v Pardubicích 2:6 a nasbírala sedm menších trestů. Dynamo z nich vytěžilo góly, které zápas...

Trenér šampionky Noskové: Její největší zbraní je hlava, pod to se podepíšu krví, říká Krupa
Trenér šampionky Noskové: Její největší zbraní je hlava, pod to se podepíšu krví, říká Krupa

Linda Nosková hraje v sobotu semifinále Turnaje mistryň proti Svitolinové. Její trenér Tomáš Krupa přitom...

Českému hokeji hrozí pád kvůli Rusku. Ministr Šťastný zákaz k nastoupení k zápasům odmítá
Českému hokeji hrozí pád kvůli Rusku. Ministr Šťastný zákaz k nastoupení k zápasům odmítá

Pokud Česko odmítne nastoupit proti Rusku, pravidla IIHF počítají s kontumací a tresty. Ministr Šťastný...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.