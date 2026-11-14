Zápas pravdy se blíží. Český bijec Procházka trénoval i s legendou bojových sportů

Na Koh Samui je horko i v říjnu. Ve sparingu proti Procházkovi stojí muž, kterého fanoušci kickboxu znají jako posledního, kdo zastavil vítěznou jízdu Alexe Pereiry. Artěm Vachitov, bývalý dvojnásobný šampion GLORY v polotěžké váze, se objevil v Procházkově thajském kempu a krátká videa z tréninku rychle obletěla bojový internet. Pro českého zápasníka nejde o pózu před kamerou. Po dubnové porážce s Carlosem Ulbergem vyměnil trenéra, odjel na šest týdnů do izolace a teď musí v kleci ukázat, že řeči o „nové verzi“ mají obsah. Soupeřem bude Navajo Stirling, Novozélanďan bez jediné porážky. Lepší prověrku si změny v jeho přípravě sotva mohly najít.
Muž, který porazil Pereiru
Vachitov není jen slavné jméno. GLORY ho řadí mezi největší šampiony své historie: dvakrát získal pás v polotěžké váze a pětkrát ho obhájil, víc než kdokoli jiný v divizi. Pro Procházkův příběh je ale důležitější jiný údaj. Podle výsledků zveřejněných organizací
GLORY porazil Vachitov v září 2021 na turnaji GLORY 78 Alexe Pereiru v titulovém zápase většinovým rozhodnutím.
Pereira je pro Procházku jméno s těžkou historií. Brazilec ho připravil o pás a dodnes patří k mužům, kolem kterých se polotěžká váha točí. Vachitov ví, jak proti takovému úderníkovi stát, krýt se a přežít pět kol. Takovou zkušenost v postoji jen tak někdo nenabídne.
Nabízí se otázka, co přesně spolu v Thajsku trénovali. Konkrétní drily dohledatelné nejsou. Zahraniční server FSI247 píše o sparingu na Koh Samui a všímá si detailu z nových klipů: Procházka v nich drží ruce výš než dřív. Kritika jeho volného krytu se táhne roky a v dubnu ho stála titul. Podle nás byl Vachitov v kempu především elitním sparingpartnerem, nikoli hlavním trenérem. I tak jde o luxus, který si většina zápasníků před návratovým duelem nedopřeje.
Konec s Hovězákem, nový hlas v rohu
Nejhlasitější změna přišla v červnu. Procházka ukončil spolupráci s Jaroslavem Hovězákem, trenérem, se kterým došel až k pásu UFC. Pro
iDNES.cz rozchod zdůvodnil tím, že jejich vztah byl už „více přátelský a rodinný než profesionální“ a nastal čas jít dál.
Před odletem do Kataru přidal ostřejší větu. V týmu i kolem něj bylo podle jeho slov „pár věcí“, které bylo potřeba vyřešit už před Ulbergem. Odložil je až na dobu po zápase. A do klece prý nešel s úplně čistou hlavou. Konkrétnější spor veřejně nezazněl a domýšlet ho nemá smysl. Samotné přiznání ale vypovídá dost: dubnová porážka podle samotného Procházky neměla jen sportovní příčiny.
Místo Hovězáka přišel Nizozemec Danny de Vries, postojový specialista z Utrechtu. Procházka o něm mluví jako o člověku, se kterým „přeskočila jiskra“ a který umí využít jeho pohybový i technický potenciál. Celou strukturu ale nepřevzal. Martin Karaivanov v týmu zůstává a dál za něj mluví: rozebírá výběr soupeře, taktiku i důvody thajského kempu. De Vries tak Karaivanova doplňuje, nenahrazuje.
Šest týdnů v bublině na Koh Samui
Thajsko není pro Procházkův tým neznámé. Na stejném místě se připravoval už v roce 2022 na Glovera Teixeiru, tedy na zápas, ve kterém získal pás. Tentokrát Karaivanov zvolil
SuperPro Samui, areál, kde je všechno pod jednou střechou. Čtyři ringy pro thajský box, zhruba 700 metrů čtverečních ploch pro jiu-jitsu a MMA, klec, posilovna, bazén, ledová lázeň a ubytování přímo v komplexu. Ráno trénink, odpoledne trénink, mezitím regenerace o pár kroků dál. Žádné dojíždění, žádné rozptýlení. A kvalitní sparingpartneři po ruce, což Karaivanov uvádí jako jeden z hlavních důvodů.
Ještě zajímavější je, co se v přípravě změnilo uvnitř. Procházka byl dlouho známý tréninkem obklopeným doplňky: dechovými technikami, tréninkem očí a dalšími rituály, které k jeho image samuraje patřily stejně jako legendární cop přezdívaný „anténa“. De Vries ho podle jeho slov vrátil k jednoduchosti. Méně doplňků, víc boje. Víc naboucháno, odpohybováno a odsparováno.
Tady podle nás leží skutečné jádro celého zápasu. Procházka vždy působil jako bojovník, který si sport přetváří k obrazu svému, a fanoušci to milovali. Jenže proti Ulbergovi ho to nezachránilo. Pokud se v Dauhá ukáže střídmější, technicky čistší Procházka s výš drženýma rukama, bude to první viditelný důkaz, že přestavba nebyla jen kosmetická.
K tomu přibyl nový rozměr mimo tělocvičnu. Krátce po dubnové porážce se mu narodila dcera Eleonora. Na tiskové konferenci řekl, že ho narození dítěte vytáhlo ze dna a dalo mu „nový element“, proč jít znovu dobýt svět. Šest týdnů v Thajsku ale mělo i odvrácenou stranu: odloučení od partnerky Kamily a malé dcery podle svých slov cítil velmi silně.
Stirling: neporažený a z Ulbergovy líhně
Navajo Stirling má profesionální bilanci 11-0, z toho šest výher v UFC. V žebříčku stojí níž než Procházka a právě v tom je háček. Vítězství nad níže postaveným soupeřem se počítá méně, porážka bolí mnohem víc. Procházkův tým to ví a otevřeně o zápase mluví jako o riziku.
Druhý háček je adresa. Stirling trénuje v novozélandském City Kickboxing, tedy ve stejné tělocvičně jako Carlos Ulberg, současný šampion, který Procházku v dubnu v Miami ukončil v prvním kole v čase 3:45. Karaivanov upozorňuje, že soupeř může čerpat z přímé zkušenosti týmu, který Procházku nedávno rozebral do posledního detailu. Dá se čekat, že Stirling přijede s plánem postaveným na tom, co fungovalo v dubnu.
Procházka přitom netlačí na automatický titul. Říká, že chce vyhrát, předvést nejlepší výkon a věří, že šance přijde, pokud bude tým pokračovat stejným směrem. Karaivanov to formuluje podobně: nejde o rovnici „výhra rovná se titulový zápas“, ale o obnovení kreditu. Přesvědčivé vítězství nad neporaženým soupeřem by Procházku vrátilo do debaty o dalším vyzyvateli. Prohra by jeho cestu k pásu nejspíš neuzavřela, ale výrazně by ji zpomalila a zpochybnila.
Kdy a kde zápas sledovat
V českém čase vychází turnaj na sobotní večer, takže hlavní zápas nebude nutné sledovat v noci.
Datum sobota 21. listopadu 2026 Místo Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Dauhá, Katar Předzápasy od 16:00 Hlavní karta od 19:00 Procházka vs. Stirling orientačně kolem 22:00, podle délky předchozích duelů Přenos Nova Sport 6, Oneplay, UFC Fight Pass
Čas hlavního zápasu je jen odhad. Pokud předchozí duely skončí rychle, může Procházka nastoupit i dřív.
V kleci se v Dauhá střetne neporažený Novozélanďan s mužem, který po dubnové porážce přestavěl tým, trénink i obranu. O úspěchu nerozhodne jen výsledek, ale i to, zda Procházka ukáže ruce výš a klidnou hlavu. Právě tohle bude o přestavbě vypovídat nejvíc.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný