Kvůli drogám a alkoholu skončila v léčebně, dnes vyrábí andílky z korálků. Šárka Ullrichová z Ulice žije v ústraní

Šárka Ullrichová, kterou diváci znají jako Zuzanu Hrubou ze seriálu Ulice, patřila k tvářím, které se na obrazovce objevovaly denně. Kombinovaná závislost na alkoholu a kokainu, prohlubující se deprese a noční můry po fyzickém napadení ji ale dovedly k rozhodnutí, které změnilo všechno. 20. května 2008 nastoupila do psychiatrické léčebny Červený Dvůr. Předtím ještě předtočila díly Ulice, aby produkce měla čas reagovat. Nebyl to náhlý kolaps před kamerou. Byl to plánovaný odchod člověka, který věděl, že jinak nepřežije.
Noc na Vinohradech a cesta do Červeného Dvora
Sama později popsala, jak ji v lednu 2008 někdo přepadl na Vinohradech. Skončila na policii, se zraněnou bradou a zrasovaným obličejem. Útočník jí přitom nic neukradl, nešlo o loupež, ale o útok. Noční můry po incidentu ji donutily brát po hrstech uklidňující prášky. K tomu alkohol, kokain a deprese, které se táhly roky.
Kořeny sahaly hluboko. Otec jí zemřel, když jí bylo deset. V rozhovoru pro pořad Na kafeečko v roce 2021 řekla, že jeho smrt nikdy „neodžila“ a od dětství vlastně utíkala. Lékaři jí prý říkali, že dívky po rané ztrátě otce někdy podvědomě nechtějí dospět. Poruchy příjmu potravy, neschopnost být sama se sebou, samostatné noční tahy po barech, to všechno se vrstvilo, dokud nepřišel leden 2008.
Červený Dvůr není dobová kulisa jednoho hereččina příběhu. Jde o živé a vytížené zařízení české adiktologické péče. Podle výroční zprávy za rok 2024 jím prošlo 1 090 pacientů: 547 se závislostí na alkoholu, 457 na nealkoholových drogách, 26 patologických hráčů. Obložnost dosáhla 96,5 procenta. Pobytová léčba je dobrovolná, trvá obvykle jeden až pět měsíců a začíná na oddělení 3D, kde pacient překonává první týdny bez látky. Pravidla jsou tvrdá: nulová tolerance drog i alkoholu, povinná spolupráce, při porušení konec léčby. V celém Česku přitom funguje zhruba 30 až 35 lůžkových oddělení a 15 až 20 terapeutických komunit zaměřených na závislosti, jak uvádí souhrnná zpráva Úřadu vlády.
Zuzana Hrubá a návrat před kameru
V Ulici hrála Ullrichová postavu s těžkou minulostí: Zuzana Hrubá měla drogovou historii, HIV pozitivitu a vazbu na Bedřicha Lišku a syna Františka. Seriálový osud tak paradoxně zrcadlil reálný. Produkce jí před nástupem do léčby umožnila předtočit díly, takže zmizení z obrazovky nebylo krizové. Po léčbě se do Ulice vrátila, její postava ale postupně přešla z centra děje do okrajovějších linek.
Téma závislosti sama veřejně otevřela už v roce 2008 v dílu 13. komnaty na České televizi. Ještě v roce 2018 se objevila na veřejné akci spojené s Novou. Definitivní konec kariéry nikdy neoznámila. Spíš se kontakt s hereckým světem ztenčoval, vrstva po vrstvě, rok po roce.
Andílci ze smutku
Redakce VIPŽivot připomíná, že v říjnu 2016 zemřel Tomáš Valík, člověk, kterého Ullrichová označovala za svou druhou polovinu. „Bez Tomáše je mě jenom půlka,“ řekla tehdy pro TN.cz. Jeho odchod ji zasáhl tak silně, že se odstěhovala „do lesa“, do domečku v přírodě, kde topila dřevem, odhazovala sníh a kolem domu jí chodily srnky.
Právě v té době začala vyrábět andílky z korálků. Ve zpovědi pro TV Nova v roce 2017 popsala, že ruční tvorba vznikla ve chvíli obrovského smutku po odchodu blízkého člověka. Nejde o podnikatelský záměr ani hobby pro Instagram. Jde o pokračování sebeterapie, zaměstnání rukou i mysli ve chvíli, kdy obojí hrozí únikem jinam. Doma si vytvořila dílnu a sama mluvila o „nejšťastnějším období v životě“. Ověřený veřejný prodejní kanál jejích výrobků se nám v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo.
Ústraní jako systém, ne jako únik
V roce 2021 popsala svůj režim: život v přírodě, minimum kontaktu s lidmi, výuka dětí na základní umělecké škole v Břežanech. O rok později v rozhovoru pro Super.cz řekla, že z úplné samoty trochu ustoupila, přesunula se „víc do města“, ale pořád poblíž Prahy, s vazbou na Podkrkonoší a vesnický typ života. A dodala: „Jsem šťastná.“
Kontrast s dobou před léčbou je ostrý. Tehdy kluby, kokain, samostatné noční výpravy a prohlubující se deprese. Dnes dřevo v kamnech, korálky na stole a minimální zájem o sociální sítě. Ullrichová nikdy veřejně nevyhlásila velký comeback ani definitivní tečku. Prostě přestala stavět život kolem hereckého provozu a začala ho stavět kolem stability.
Většina příběhů o celebritách a závislostech končí buď triumfálním návratem, nebo tragédií. Příběh Šárky Ullrichové nedělá ani jedno. Skončil tiše, v domečku poblíž Prahy, s andílkem z korálků v ruce. A právě v tom je jeho síla.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová