Část důchodců dostane prosincovou penzi jindy. V lednu se změní i vyplácené částky

Na začátku prosince se vedle sebe sejdou dva rozdílné posuny. Šestý den měsíce připadá na neděli, a proto se příslušná splátka přesune na následující pracovní den. Dvanáctého naopak bude sobota a výplata přijde už před víkendem. Nejde o plošné odložení penzí ani o změnu jejich výše. Rozdíl vzniká tím, že běžné pravidlo posouvá sobotní termín na pátek a nedělní na pondělí. Stejný měsíc tak může jednomu příjemci přinést peníze o den později a jinému o den dříve, aniž by se měnil jeho důchodový nárok.
Vánoční svátky do pravidelných termínů nezasáhnou
Ostatní prosincové výplatní dny zůstávají ve všedním týdnu. Druhého bude středa, čtvrtého pátek, osmého úterý, desátého čtvrtek a čtrnáctého pondělí. Změna se proto soustředí právě na dva víkendové termíny. Pravidelné splátky jsou rozloženy do první poloviny měsíce a do samotných vánočních svátků nezasahují. Štědrý den ani následující dva sváteční dny tentokrát s tímto harmonogramem nekolidují. Prosincový posun tedy není mimořádným vánočním opatřením, ale důsledkem běžného kalendáře.
Důchody se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními dny jsou sudá data od 2. do 14. dne měsíce, dohromady sedm termínů. Konkrétní datum příjemci stanoví jeho výplatní režim; informace o něm je součástí písemného rozhodnutí. Peníze mohou přicházet na účet nebo v hotovosti. Samostatně je upravena výplata do zařízení sociálních služeb, pro kterou je stanoven dvanáctý den. Změnu data pravidelné splátky přitom nelze zaměňovat s navýšením penze, které začne až s novým rokem.
Od ledna poroste základ, procentní zvýšení má výjimky
Od 1. ledna 2027 vzroste základní výměra důchodu o 270 korun na 5 170 korun měsíčně. U penzí přiznaných před tímto datem se zároveň podle schváleného nařízení zvyšuje procentní výměra o 0,2 procenta, se stanovenými výjimkami. Tyto dvě části se počítají odlišně. Pevné zvýšení základu proto není totéž jako procento připočtené k celé měsíční penzi. U průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu má podle zveřejněného odhadu přibýt celkem 304 korun. Jde však o průměrný výsledek, nikoli stejnou částku pro každého.
Rozdíl se projeví například u části předčasných důchodů. Pokud nárok vznikl po 30. září 2023 a příjemce před 1. lednem 2027 ještě nedosáhne důchodového věku, neuplatní se mu procentní zvýšení o 0,2 procenta. Nařízení současně stanoví pro rok 2027 minimální procentní výměru starobního důchodu na 5 170 korun. Spolu se základní výměrou tak u plného českého starobního důchodu vychází minimum na 10 340 korun měsíčně.
Dva tisíce navíc zatím nejsou jistou lednovou platbou
Vedle pravidelné valorizace se připravuje také jednorázový příspěvek 2 000 korun. Jeho vyplacení však vyžaduje změnu zákona a nelze je odvozovat jen od již schváleného nařízení o zvýšení penzí. Mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík uvedl, že při účinnosti zákona v lednu 2027 předpokládá výplatu v březnu. Tento předpoklad je podmíněný dokončením legislativního procesu. Prosincové výplatní termíny, lednová pravidelná valorizace a zamýšlený příspěvek jsou tedy tři různé změny s odlišným časovým průběhem. Zatímco zvýšení pravidelných penzí už má schválený právní základ, u jednorázové částky zůstává rozhodující další postup zákona.
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