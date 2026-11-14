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Část důchodců dostane prosincovou penzi jindy. V lednu se změní i vyplácené částky

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Dennívýzva
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Prosincový kalendář posune dvě pravidelné výplaty důchodů, pokaždé jiným směrem. Lidé s termínem šestého dostanou penzi až v pondělí 7. prosince, zatímco výplata z dvanáctého se přesune na pátek 11. prosince. Od ledna 2027 pak začne platit pravidelné zvýšení penzí. S připravovaným jednorázovým příspěvkem 2 000 korun se však nedá počítat jako s jistou součástí lednové výplaty.
Ilustrační obrázek vytvořený umělou inteligencí.

Ilustrační obrázek vytvořený umělou inteligencí.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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