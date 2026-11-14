Námořník sliboval miliony, seniorka přišla o úspory. Poslala mu 900 tisíc korun

Příběh jako vystřižený z dobrodružného filmu, jen s velmi smutným koncem. Šestasedmdesátiletou ženu z Náchodska připravil neznámý muž o téměř 900 tisíc korun. Na sociální síti Facebook se jí představil jako námořní inženýr, který se kvůli nebezpečí na moři potřebuje zbavit svých úspor. Seniorka mu uvěřila a chtěla mu pomoci. Místo slíbeného bohatství ale přišla o celoživotní úspory.
Všechno začalo letos v srpnu, kdy žena přijala žádost o přátelství od neznámého muže. Ten se vydával za rodáka z Brna, který pracuje na lodi plující z Finska do Malajsie. Komunikaci postupně přesunuli z Facebooku na WhatsApp, kde si několik měsíců dopisovali. Muž jí posílal fotografie ze svých námořních cest a postupně si získal její důvěru.
Pak přišel s příběhem o poruše lodi a obavách o vlastní úspory. Tvrdil, že se v okolí pohybují piráti a jeho peníze na palubě nejsou v bezpečí. Chtěl je proto poslat v balíčku do České republiky a požádal seniorku, aby zásilku převzala.
Poplatky za balíček se vyšplhaly na statisíce
Krátce nato ženu kontaktovala údajná přepravní společnost. E-mailem jí oznámila, že balíček dorazil do skladu v Thajsku a brzy bude doručen na její adresu. Podmínkou však bylo zaplacení různých poplatků. Seniorka nejprve odeslala necelých 50 tisíc korun. Další požadavky na platby ale následovaly a žena jim vyhovovala.
Na přelomu října a listopadu tak podle pokynů podvodníků poslala několik dalších částek. Celkem přišla téměř o 900 tisíc korun. Jednu z dalších transakcí se jí podařilo zastavit až poté, co ji banka upozornila na podezřelou platbu.
Ani to však podvodníka nezastavilo. Údajná přepravní společnost po ženě požadovala dalších více než 700 tisíc korun. Když oznámila, že už žádné peníze nemá, přišel nátlak. Muž jí tvrdil, že pokud si nevezme úvěr a další částku nepošle, zemře.
Současně ji ujišťoval, že všechny dosavadní platby získá zpět, protože balíček má obsahovat v přepočtu přibližně 16 milionů korun. Sliboval jí také osobní setkání, jeho termín ale nikdy neupřesnil. Mělo jít o překvapení.
Místo očekávaného setkání se žena nakonec obrátila na policii. Náchodští kriminalisté případ vyšetřují jako podezření z trestného činu podvodu.
Policisté znovu upozorňují, aby lidé byli při navazování kontaktů na sociálních sítích obezřetní. Pokud člověk, kterého nikdy osobně nepotkali, začne žádat o peníze, měli by zbystřit. „Podvodníci často využívají důvěru, soucit i citové vazby, aby své oběti připravili o úspory,“ varuje policie.