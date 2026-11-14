Čtyři zimáky a jeden defekt. Na nouzové dojetí smí zaskočit nezimní rezerva

Defekt v zimě vás nemusí odstavit jen proto, že rezerva nemá zimní vzorek. Český zákon ji při nouzovém dojetí připouští. Než ji nasadíte, zkontrolujte v návodu, na kterou nápravu smí a jaké má limity.
V zimě píchnete a v kufru najdete jen úzkou dojezdovku. Na zbytku auta máte zimní pneumatiky. S vhodnou rezervou můžete nouzově dojet třeba do pneuservisu. Podmínky pro takovou jízdu ale nevyčtete jen z toho, že se kolo vejde do podběhu.
Výjimka platí jen pro náhradní pneumatiku
Od 1. listopadu do 31. března patří na osobní auto do 3,5 tuny zimní pneumatiky na všechna kola, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo pokud je během jízdy lze podle počasí očekávat.
Policie ČR připomíná i minimální hloubku dezénu 4 mm. Podrobněji jsme psali o tom, kdy přezout na zimní pneumatiky.
https://chytrenato.cz/susicka-pradla-tepelne-cerpadlo-v-chladne-mistnosti-garaz-zima/
Paragraf 40a odst. 2 zákona o silničním provozu z těchto požadavků vyjímá náhradní pneumatiku při nouzovém dojetí. Rezerva tedy nemusí být zimní a nevztahuje se na ni ani zimní minimum čtyř milimetrů. Ostatních kol se výjimka netýká. Rezerva přitom musí být pro vůz vhodná a splňovat technické podmínky. Odstavec neurčuje počet kilometrů, podmínkou je účel jízdy. Na štítku je rychlost, povolenou nápravu hledejte v návodu
Dojezdové kolo může mít na disku štítek s nejvyšší rychlostí. V návodu pro svůj vůz si ještě ověřte, zda smí na místo poškozeného kola a jestli výrobce omezuje i délku jízdy. Dva české návody ukazují, proč se vyplatí číst každý z těchto pokynů zvlášť.
Na vyfotografovaném dojezdovém kole je limit 80 km/h. Omezení dojezdu a montáže hledejte v návodu k vlastnímu autu. Cjp24 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
U
Fordu Tourneo Connect podle návodu z dubna 2024 je s nouzovým kolem strop 80 km/h. Pokud je kolo na hnací nápravě, výrobce omezuje jízdu na 200 km. S přívěsem navíc Ford zakazuje montovat nouzové kolo na zadní nápravu. Ford v návodu z dubna 2024 omezuje dojezd na nouzovém kole nasazeném na hnací nápravě na 200 kilometrů. Alexander Migl / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Honda Civic Type R v českém návodu pro modelový rok 2024 řeší defekt vpředu jinak. Dojezdové kolo na přední nápravu nesmí. Na straně defektu se proto přesune běžné zadní kolo dopředu a rezerva se nasadí dozadu. Honda tak chrání diferenciál před poškozením. S rezervou zamiřte k opravě
Nejdřív si tedy ověřte, kam smíte rezervu nasadit. Ani krátká cesta do pneuservisu nezmění pokyn, který montáž na danou nápravu zakazuje. Pokud použít rezervu můžete, jeďte jen tak daleko, jak je nezbytné k opravě, a v mezích návodu. Číslo na štítku je horní hranice. Na sněhu nebo ledu musíte
rychlost přizpůsobit stavu silnice.
https://chytrenato.cz/primrzla-garazova-vrata-v-mrazu-tesneni-pohon/
Když kolo nemůžete bezpečně vyměnit nebo vhodnou rezervu nemáte, zavolejte asistenci. Při poruše na české dálnici můžete využít také
dálniční asistenční službu ŘSD.
Až budete před zimou
měřit tlak v pneumatikách za studena, přidejte k nim i rezervu. Správnou hodnotu hledejte v návodu k autu. Rovnou si ověřte, kde máte klíč na kola a zvedák. Ve sněhu u silnice už se hledají hůř.