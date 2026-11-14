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Yasmine Bleeth se do nových dílů Pobřežní hlídky nevrátí. Z 50kilové plavčice v červeném je žena s plnější postavou

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Yasmine Bleeth odmítla dokument o Pobřežní hlídce a v nových dílech seriálu se už neobjeví. Žije v ústraní a v roce 2022 ji zachytili s plnější postavou.
Yasmine Bleeth v seriálu Pobřežní hlídka

Yasmine Bleeth v seriálu Pobřežní hlídka

Zdroj: FOTO:NBC / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

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