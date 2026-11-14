Yasmine Bleeth se do nových dílů Pobřežní hlídky nevrátí. Z 50kilové plavčice v červeném je žena s plnější postavou

Yasmine Bleeth v seriálu Pobřežní hlídka, FOTO: NBC / distr. TV Nova Yasmine Bleeth v seriálu Pobřežní hlídka, FOTO: NBC / distr. TV Nova Yasmine Bleeth v seriálu Pobřežní hlídka, FOTO: NBC / distr. TV Nova Yasmine Bleeth v seriálu Pobřežní hlídka, FOTO: NBC / distr. TV Nova Yasmine Bleeth v seriálu Pobřežní hlídka, FOTO: NBC / distr. TV Nova Yasmine Bleeth v seriálu Pobřežní hlídka, FOTO: NBC / distr. TV Nova
Yasmine Bleeth pobláznila v devadesátých letech svět jako plavčice Caroline z Pobřežní hlídky. I když televize zrovna točí nové díly, někdejší hvězda se na pláž už nevrátí. Žije v ústraní a dívku z plakátů, které kdysi visely v chlapeckých pokojích, byste v ní dnes hledali marně. Nová Pobřežní hlídka bez Caroline
Televizní stanice Fox uvede od 6. ledna 2027 nové díly Pobřežní hlídky, ve kterých se na pláž vrátí původní herci David Chokachi, Erika Eleniak, Michael Bergin a Kelly Packard. Oblíbená brunetka Caroline mezi nimi chybí.
Yasmine Bleeth navíc už dříve odmítla účast ve vzpomínkovém dokumentu After Baywatch: Moment in the Sun z roku 2024. Její kolega David Chokachi k dokumentu novinářům přiznal, že návrh rovnou smetla ze stolu.
„Opravdu už nechtěla jít zpátky na oči veřejnosti,“ řekl.
Od své někdejší televizní slávy se drží dál a na veřejnosti se ukazuje jen minimálně. Naposledy ji fotografové zachytili v roce 2022 při procházce se psem, kdy po ulici chodila nenalíčená, s volně rozpuštěnými vlasy a s plnější postavou.
V dobách své nejtěžší drogové závislosti kolem roku 2000 přitom vážila pouhých padesát kilogramů.
Drogy z dovozu a výmluvy z placu
V první polovině devadesátých let nebylo slavnější záchranářky. Spolu s Pamelou Anderson pobíhala po kalifornských plážích, v roce 1995 se dostala mezi padesátku nejkrásnějších lidí světa podle časopisu People a vyneslo jí to spoustu modelingových zakázek. Navenek zářila, jenže pořád v sobě nosila smrt matky, která v listopadu 1989 podlehla rakovině prsu. Jedenadvacetiletá herečka tehdy truchlila a na čas se stáhla.
Později se musela vyrovnávat s neúprosným tlakem médií. Její kolegyně Gena Lee Nolin zavzpomínala, jak Bleeth stála na place u placeného telefonu, poškrábala se na nose a druhý den vyšly v National Enquirer fotky s titulkem „Yasmine Bleeth fetuje?“. V té době ještě drogy nebrala, postupně v nich ale začala hledat únik. Ze seriálu
odešla v roce 1997 kvůli nové kriminálce Nash Bridges a brzy nato si kokain nechávala dovážet až domů. Pobřežní hlídka
Dealer s bílým práškem zvonil přímo u dveří na pouhé zavolání, jako když si člověk objedná jídlo z čínské restaurace. Bleeth se postupně odřízla od přátel a dny a noci splývaly v nekonečnou jízdu. Své problémy se snažila na veřejnosti ututlat.
„Když jsem posmrkávala, moje publicistka říkala, že mám zánět dutin, a víte, já fakt na dutiny trpěla,“ řekla. Ke konci natáčení Nash Bridges už následky nešly skrýt a vizážistky jí beze slova podávaly kapesník, když se jí uprostřed natáčení spustila krev z nosu. Kokainový Robin Hood a uvíznutí v Detroitu
První tvrdý střet s realitou přišel při nafocení titulní strany pro módní časopis. V noci před ranní akcí se nedokázala ovládnout, do maskérny dorazila opuchlá a omdlela hned, jakmile na ni pustili obyčejný větrák pro rozevláté vlasy. Kamarádka ji tehdy naložila do auta, odvezla domů a sebrala jí klíče.
Když se probrala, zjistila, že z místa, kde schovávala poslední zásoby, zmizely i drogy.
„Tady Kokainový Robin Hood. Vzal jsem ti kokain a dal ho tomu, kdo ho fakt potřeboval, záchodu,“ vzpomínala na lístek. „Dealerovo číslo jsem měla dávno v hlavě,“ přiznala. Na konci roku 2000 nakonec nastoupila do léčebny v Malibu.
Tam potkala majitele nočního klubu z Michiganu Paula Cerrita, který se v Malibu také léčil. Cesta k čistému životu rovnou nevedla a po šesti týdnech venku z léčebny se ke kokainu vrátila. V září roku 2001 odjeli s přítelem za jeho rodinou do Detroitu, jenže po útocích 11. září se kvůli zastavenému letovému provozu nemohli vrátit domů. O den později pod vlivem strhla řízení pronajatého auta přímo do dálničních svodidel. Policie pak v autě našla injekční stříkačky s kokainem a další kokain objevila v hotelovém pokoji.
Někdejší plavčice strávila noc v cele. Uzavřela dohodu se soudem, dostala dvouletou podmínku a odpracovala si veřejné práce. Postupně se dala do kupy a v létě roku 2002 se v Santa Barbaře za Cerrita provdala. Od té chvíle se stáhla z veřejného prostoru a před kamery nakoukla jen krátce před pěti lety v nezávislé kriminální komedii Whack the Don. Jak v roce 2024 potvrdil David Chokachi, Bleeth je dnes šťastná, střízlivá a daří se jí.
Seriál Pobřežní hlídka aktuálně vysílá
. Nova Lady Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( fortressofsolitude.co.za, cosmopolitan, nickiswift, newstimes).