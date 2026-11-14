Kouč Komety Zábranský sepsul hráče kvůli zbytečným faulům. V plánu jsou osobní pohovory

Návrat po reprezentační pauze měl Brnu vrátit rytmus, místo toho přinesl desátou porážku v řadě s Pardubicemi. Libor Zábranský po pátečním utkání 18. kola Tipsport extraligy nemluvil o smůle ani o rozhodčích. Kritizoval disciplínu svého týmu a podle dostupného ohlasu avizoval individuální rozhovory s hráči. Konkrétní jména nezveřejnil, ale zápis z Enteria areny je prozrazuje sám. Tresty přišly v nejhorších možných chvílích a soupeř s nejsilnější přesilovkou ligy je trestal s chladnou přesností.
Sedm trestů a tři zásahy
Kometa začala chybovat hned v první minutě. Kristián Pospíšil šel na trestnou lavici za hrubost v čase 0:26 a od té doby se Brno k disciplíně vracelo jen v přestávkách. Kompletní zápis utkání na
Onlajny ukazuje, jak se fauly řetězily:
Čas Hráč Trest Co následovalo 0:26 Pospíšil hrubost bez gólu 25:13 Zbořil hrubost bez gólu 27:15 Mikyska hákování Sobotka v přesilovce na 2:1 39:36 Rabčan nedovolené bránění Tomášek v 40:27 na 4:2 45:17 Zbořil podrážení Košťálek po pěti sekundách na 5:2 47:00 Kusko hrubost (souběžně s Laukem) bez gólu 53:42 Král krosček bez gólu
Hákování Jakuba Mikysky ve 28. minutě zlomilo vyrovnanou druhou třetinu. Kometa krátce předtím srovnala, když Pospíšil v přesilovce smazal úvodní pardubické vedení. Dynamo však odpovědělo stejnou zbraní a znovu odskočilo.
Ještě bolestivější byl konec druhé části. Brankář Eugen Rabčan dostal 24 sekund před sirénou trest za nedovolené bránění, ten se přenesl do třetí třetiny a Pardubice nastoupily do závěrečné dvacetiminutovky s hráčem navíc. Tomášek potřeboval 27 sekund, aby zvýšil na 4:2.
Třetí třetina jako lekce
Po druhé přestávce prohrávala Kometa jen 2:3 a zápas měla stále na dosah. Za necelých jedenáct minut bylo rozhodnuto. Tomášek skóroval ve 41. minutě, Jan Košťálek přidal gól ve 46. a další v 51. minutě. Třetina skončila 0:3.
Klíčový moment přišel ve 46. minutě. Martin Zbořil, který už jednou seděl za hrubost, podrazil soupeře a Košťálek o pět sekund později poslal Dynamo do vedení 5:2. Rabčan po tomto gólu střídal, do branky šel Aleš Stezka. Na výsledku už to nic nezměnilo.
Redakce SportyŽivě.cz se snažila získat detailnější vyjádření trenéra Zábranského, klub však zatím na naše dotazy nereagoval.
Košťálek byl se dvěma góly a asistencí vyhlášen nejlepším hráčem Pardubic. Za Kometu ocenění získal Jakub Brabenec. Brňané tedy na ledě měli i světlé chvíle, jenže je pohřbili vlastními fauly.
Nejslušnější tým, který se nesměl splést
Paradox celého večera vynikne v číslech. Kometa před utkáním nepatřila mezi hrubiány soutěže, podle iDNES měla průměrně 6,94 trestné minuty na zápas, méně než Pardubice. Klubový web Komety v předzápasové pozvánce dokonce psal, že by Brnu „mohla přijít vhod vizitka nejslušnějšího týmu soutěže“, protože jedině tak lze pardubickou přesilovku umlčet.
Plán byl správný, provedení selhalo. Statistiky
Livesportu před návratem ligy ukazovaly propast mezi oběma týmy: Pardubice: 21 gólů z 60 přesilovek, úspěšnost 35 %, nejlepší v lize Kometa: 4 góly ze 43 přesilovek, úspěšnost 9,3 %, nejhorší v lize
Podle nás se právě tady rodí Zábranského frustrace. Dlouhodobý průměr trestných minut je proti Pardubicím k ničemu, pokud tým v jednom zápase pošle soupeřovu nejsilnější formaci na led sedmkrát. Proti Dynamu nerozhoduje sezonní statistika, ale každé jednotlivé střídání. Zápasy proti takovému soupeři se prohrávají jedním hákováním ve 28. minutě a jedním podrážením ve 46.
Přitom vlastní přesilovka Komety tentokrát fungovala. Pospíšil jednou skóroval a podle našeho propočtu ze zápisu proměnilo Brno zhruba jednu ze čtyř příležitostí. Sezonní číslo se tím posouvá jen mírně, někam k 10 až 11 %. Jenže zlepšení na jedné straně smazala dvojnásobná ztráta na straně druhé.
Co čeká Kometu dál
Série Pardubic nad Brnem má teď deset extraligových výher v řadě. Dynamo vyhrálo už i první vzájemný duel sezony v Brně 5:3. Pro Kometu se z tohoto soupeře stává psychologický problém, nejen herní.
V tabulce zůstává Brno na 24 bodech, teď ovšem ze 17 utkání. Před pátečním kolem bylo desáté, tedy na poslední příčce zajišťující předkolo play-off. Na jedenáctý Litvínov mělo náskok tří bodů, na vedoucí Třinec ztrácelo 18. Porážka sezonu neláme, ale prostor pro omyl se zužuje.
Na reakci nebude mnoho času. Podle
rozpisu zápasů hraje Brno ve středu 18. listopadu od 18:00 dohrávku 16. kola v Hradci Králové a v pátek 20. listopadu od 17:30 nastoupí v Mladé Boleslavi. Pak přijdou domácí duely s Motorem a Spartou. Zda pohovory přinesou i změny v sestavě, klub zatím nepotvrdil.
Dá se čekat, že Zábranský bude po svých hráčích chtít hlavně jedno: hokej bez zbytečného hákování a hrubostí v ofenzivní fázi. Zda reprezentační vytížení Kučeříka, Fleka, Kunce a trenérova jmenovce, obránce Libora Zábranského, sehrálo roli v únavě a pozdních zákrocích, z dostupných dat doložit nelze.
Kometa v Pardubicích neprohrála proto, že by byla horší v každé fázi hry. Prohrála, protože sedmkrát otevřela dveře týmu, který nepotřebuje druhé pozvání. Pohovory v kabině teď mají naučit hráče jednu věc: když je na druhé straně nejlepší přesilovka ligy, i jeden zbytečný faul se počítá jako inkasovaný gól.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek