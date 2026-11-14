Majitelé novostaveb dělají v zimě jednu chybu. Vypínáním rekuperace mohou problémy ještě zhoršit

Když udeří silnější mrazy, mnoho majitelů novostaveb rekuperační jednotku na noc úplně vypne, aby ušetřili teplo nebo neslyšeli ventilátory. Zastavení proudění vzduchu v zimě však způsobí kondenzaci vodní páry v chladném potrubí a zhorší vnitřní klima.
Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla jsou konstruované pro nepřetržitý provoz po celý rok. Podle odborných rozborů na portálu
TZB-info o větrání s rekuperací je jejich hlavním smyslem plynule odvádět vydýchaný vzduch s oxidem uhličitým a vodní párou a zároveň předehřívat čerstvý přívodní vzduch bez tepelných ztrát otevřeným oknem. V zimě se ale v potrubí i samotném jádru jednotky mění fyzikální poměry, protože teplý interiérový vzduch předává teplo mrazivému venkovnímu proudu. Jak ukazují technické studie o vlivu kondenzace vodní páry na účinnost výměníku, při ochlazování odváděného vzduchu pod rosný bod vzniká v deskovém výměníku přirozený kondenzát.
Proti zamrznutí tohoto kondenzátu se jednotky chrání předehřevem nebo zapojením
zemních výměníků tepla, nikoli ručním odpojením ze zásuvky. Druhou stránkou zimního provozu je pokles relativní vlhkosti v obytných místnostech, který odborníci rozebírají v materiálu o optimální vlhkosti vzduchu pro lidi i techniku. Hygienická doporučení pro vnitřní prostředí shrnují také materiály Státního zdravotního ústavu, které upozorňují na nutnost udržet zdravou výměnu vzduchu i během topné sezony, aby se v budovách nehromadila vlhkost a nevznikaly plísně.
Ranní mrazíky na zahradě: u země může mrznout, i když předpověď hlásí plus Co se stane v potrubí, když jednotku večer úplně vypnete
V rodinném domě bývá část vzduchotechnických rozvodů vedena mimo hlavní vytápěnou obálku, typicky v podhledech u obvodových stěn, na nevytápěné půdě nebo v technické místnosti. Dokud ventilátory běží alespoň na nejnižší udržovací stupeň, teplý vzduch potrubím neustále proudí a udržuje stěny trubek nad rosným bodem.
Rozvody rekuperace vedené chladnými zónami vyžadují souvislou tepelnou izolaci, jinak uvnitř potrubí při odstávce kondenzuje vodní pára.
Jakmile však rekuperaci večer vypnete, teplý a vlhký vzduch z koupelen a ložnic zůstane v potrubí stát. Během několika hodin se trubky v chladnějších částech stavby ochladí a vodní pára ze stojícího vzduchu na jejich vnitřních stěnách zkondenzuje. Pokud se tato situace opakuje každou zimní noc, v prohlubních flexibilních hadic se může hromadit voda, která podporuje růst mikroorganismů a časem se projeví zatuchlým zápachem při ranním zapnutí.
U jednotek umístěných v chladnější technické místnosti navíc hrozí, že při zastavení proudění promrzne přívodní část skříně až k samotnému výměníku. Ráno pak řídicí elektronika namísto plynulého větrání rovnou spustí energeticky náročný odmrazovací režim.
Proč v zimě s rekuperací klesá vlhkost v bytě pod 30 procent
Častým důvodem, proč lidé v lednu rekuperaci omezují nebo vypínají, je pocit suchého vzduchu v ložnici, škrábání v krku a praskání dřevěného nábytku. Příčinou ale není samotné zařízení, nýbrž fyzikální vlastnost studeného zimního vzduchu. Vzduch o teplotě minus pět stupňů Celsia dokáže pojmout jen nepatrné množství vodní páry.
Když tento venkovní vzduch projde výměníkem a ohřeje se na dvacet dva stupňů, jeho absolutní obsah vody zůstane nízký, takže relativní vlhkost prudce klesne, často pod třicet procent. Běžný protiproudý deskový výměník přenáší pouze teplo, zatímco vnitřní vlhkost z vaření a dýchání odvede ven spolu s odpadním vzduchem.
Optimální relativní vlhkost v obytných místnostech během zimy leží mezi 40 a 60 procenty. Hodnoty pod 30 procent vysušují sliznice dýchacích cest a zvyšují prašnost v interiéru. Naopak trvalé překračování 60 procent vede ke kondenzaci na oknech a vzniku plísní v rozích místností. Příliš vysoká pokojová teplota nad 23 stupňů relativní vlhkost dále snižuje, i když je obsah páry stejný. Jak udržet zdravou vlhkost bez vypínání větrání
Místo nočního vypínání je mnohem rozumnější upravit intenzitu výměny vzduchu. V moderních novostavbách bývá denní provoz často nastaven zbytečně vysoko pro plný počet osob, přestože v noci stačí hygienické minimum pro klidný spánek. Snížení výkonu na noční stupeň omezí zbytečné převětrávání suchým mrazivým vzduchem, ale zachová pohyb vzduchu v potrubí.
Zásadní rozdíl přináší výměna standardního plastového nebo hliníkového jádra za entalpický výměník. Jeho speciální polymerní membrána propouští kromě tepla i molekuly vodní páry z odváděného vzduchu zpět do čerstvého přívodu. Tím dokáže v zimě zvednout vnitřní relativní vlhkost zhruba o pět až deset procentních bodů a navíc odsouvá hranici zamrzání výměníku k nižším teplotám.
Pomoci mohou i drobné provozní návyky v domácnosti. Po sprchování nechte na chvíli otevřené dveře do chodby, pokud jednotka právě není v režimu odvlhčení, a v ložnicích snižte noční teplotu topení na osmnáct až devatenáct stupňů. Chladnější vzduch má při stejném množství páry vyšší relativní vlhkost.
Mikroventilace není v zimě vždy vhodným řešením rosení oken. Může ochlazovat rámy i okolní zdivo Jak poznat, že výměník začíná namrzat, a jak funguje ochrana
V každém klasickém deskovém výměníku se při venkovních teplotách pod bodem mrazu sráží voda na straně odváděného vzduchu. Pokud teplota výfuku klesne pod nulu, zkondenzovaná voda v tenkých kanálcích výměníku začne mrznout a postupně zužuje průřez pro proudění vzduchu.
Venkovní výdech odváděného vzduchu na fasádě je v zimě vystaven vlhkosti a mrazu, proto nesmí být ucpaný námrazou ani prachem.
Moderní jednotky si tento stav hlídají pomocí teplotních čidel nebo tlakového spínače a automaticky aktivují protizámrznou ochranu. Způsob, jakým to dělají, má přímý vliv na spotřebu elektřiny i akustický komfort v domě.
Typ rekuperace a ochrany Jak chrání výměník v mrazu Vliv na vlhkost v bytě Nároky na údržbu v zimě Deskový výměník s elektrickým předehřevem Topná spirála ohřeje mrazivý vzduch před vstupem do jádra Odvádí vlhkost ven, v mrazech může vzduch více vysušovat Vyžaduje průchodný odvod kondenzátu a čistý sifon Deskový výměník s nerovnováhou ventilátorů Krátce zpomalí nebo zastaví přívod a odmrazí jádro teplým odtahem Vytváří dočasný podtlak v domě, pozor u krbů bez přívodu vzduchu Kontrola těsnosti krbových dvířek a čistoty filtrů Entalpický výměník s membránou Vrací páru do přívodu dříve, než stihne zmrznout Udržuje stabilnější zimní vlhkost bez přesušení interiéru Obvykle nepotřebuje odpad kondenzátu, hlídejte jen filtry Lokální pokojová jednotka (push-pull) Keramické jádro cyklicky mění směr proudění po desítkách sekund Část vlhkosti vrací zpět do místnosti v cyklu ohřevu Čistěte venkovní mřížku od námrazy a prachu Zapomenutý sifon a ucpané filtry jako skrytá zimní závada
Než začnete v zimě podezírat řídicí elektroniku z poruchy, zkontrolujte dvě nejprostší místa každé centrální jednotky. Prvním jsou prachové filtry na sání zvenku i na odtahu z interiéru. V topné sezoně se v nich zachytává jemný popílek z lokálních topenišť a zimní smog.
Zanesený filtr prudce zvyšuje tlakovou ztrátu, takže ventilátory musí zvyšovat otáčky, jsou hlučnější a v domě může vzniknout nežádoucí podtlak nebo přetlak. Druhým kritickým bodem je odvod kondenzátu ze spodní vany výměníku. Pokud v létě nebo na podzim vyschla voda v sifonu, podtlak uvnitř jednotky začne přisávat vzduch z odpadní trubky, což nejen šíří zápach z kanalizace do celého domu, ale zároveň brání plynulému odtoku zimního kondenzátu.
Kontrolní seznam před nástupem silných mrazů Zkontrolujte a vyměňte nebo vysajte oba filtry v jednotce a zapište si datum do servisního štítku. Nalijte sklenici vody do kondenzačního sifonu nebo ověřte funkci suché kuličkové klapky, aby byla zajištěna těsnost. Zkontrolujte tepelnou izolaci sacího a výfukového potrubí mezi fasádou a jednotkou, nesmí v ní být mezery. Očistěte venkovní nasávací i výdechovou mřížku na fasádě od pavučin, listí a případné námrazy. Ověřte v regulaci, že máte nastavený nepřetržitý noční útlum místo úplného časového vypnutí. Kdy je naopak nutné rekuperaci krátkodobě vypnout
Ačkoli v běžném zimním provozu platí pravidlo nepřetržitého chodu, existují situace, kdy je krátké zastavení jednotky namístě. Typickým případem je chvíle, kdy v bezprostředním okolí domu sousedé zatopí nevhodným palivem a nasávací mřížka začne do ložnic přivádět štiplavý kouř.
V takovou chvíli jednotku vypněte na hodinu nebo dvě, případně přepněte na vnitřní cirkulaci, pokud to váš model umí, a po rozptýlení kouře chod znovu obnovte. Druhou výjimkou je servisní výměna filtrů nebo čištění výměníku, kdy musí být zařízení odpojené od sítě. Krátká pauza v teplém domě potrubí nijak neublíží, problémem je až pravidelné noční vypínání po celou zimu.
Zdroje fotografií Stropní talířové ventily řízeného větrání s rekuperací: Thomas463 / Wikimedia Copyrighted free use Technická místnost s rozvody a rekuperací tepla: SuSanA Secretariat / Wikimedia CC BY-SA 2.0 Venkovní výdechová klapka řízeného větrání na fasádě: Politikaner / Wikimedia CC BY-SA 3.0