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Majitelé novostaveb dělají v zimě jednu chybu. Vypínáním rekuperace mohou problémy ještě zhoršit

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Mnoho majitelů domů rekuperaci v mrazech na noc úplně vypíná. Zastavení proudění ale vyvolá kondenzaci vlhkosti v chladném potrubí, zatuchnutí vzduchu a zhoršení podmínek ve výměníku.
Stropní talířové ventily vzduchotechniky v obývacím pokoji rodinného domu

Stropní talířové ventily vzduchotechniky v obývacím pokoji rodinného domu

Zdroj: Thomas463 / Wikimedia Copyrighted free use
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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