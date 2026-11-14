Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vidíš svět jinak jen proto, že mluvíš česky? Jazyk ti možná trénuje mozek, aniž o tom víš

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když řeknu „modrá“, pravděpodobně si představíš jednu poměrně širokou rodinu barev. Někdo, kdo vyrostl s jiným jazykem, může mít stejnou část barevného spektra od dětství rozdělenou na dvě základní kategorie a jeho mozek s nimi bude zacházet trochu jinak.
Vidíš svět jinak jen proto, že mluvíš česky? Jazyk ti možná trénuje mozek, aniž o tom víš

Vidíš svět jinak jen proto, že mluvíš česky? Jazyk ti možná trénuje mozek, aniž o tom víš

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:04

Reklama
Další články z Poudree.cz
Tint drží i po odlíčení. Kam se ta barva vlastně poděla – a co dělá s tvojí kůží?
Tint drží i po odlíčení. Kam se ta barva vlastně poděla – a co dělá s tvojí kůží?
Střeva ti hubnutí neodemknou kouzelným klíčem. Jak moc do něj opravdu mluví mikrobiom?
Střeva ti hubnutí neodemknou kouzelným klíčem. Jak moc do něj opravdu mluví mikrobiom?

Pošleš vzorek stolice. Za pár dní dostaneš barevný report a dozvíš se, které bakterie máš „dobré“, které...

Psyllium prospívá tvému trávení. V kuchyni ale umí i další věci, které mouka ani vejce nezvládnou
Psyllium prospívá tvému trávení. V kuchyni ale umí i další věci, které mouka ani vejce nezvládnou

Nasypeš ho do vody a během chvíle se z nenápadných světlých slupek stane něco mezi gelem a pudinkem. Na...

13 jídel pro štěstí z celého světa. Od čočky přes nudle až po hrozny o půlnoci
13 jídel pro štěstí z celého světa. Od čočky přes nudle až po hrozny o půlnoci

Jestli už má být pátek třináctého pověrčivý, pojďme to dělat chutně. Po světě existuje překvapivě mnoho...

Friday the 13th beauty: 7 kosmetických katastrof, které si opravdu nemusíš přivolat sama
Friday the 13th beauty: 7 kosmetických katastrof, které si opravdu nemusíš přivolat sama

Pátek třináctého za většinu beauty katastrof nemůže. Může za ně nápad otestovat silný peeling hodinu před...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Jazykověda
Zobrazit více
ZajímavostiVědaJazykověda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.