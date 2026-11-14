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Opilý čtyřicátník řádil v šalině, chtěl se pustit i do strážníků

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Dennívýzva
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Alkohol mu zřejmě dodal až příliš mnoho odvahy. Čtyřicátník obtěžoval cestující v šalině, také jim vulgárně nadával. Do brněnských Bohunic proto dorazili strážníci, které se muž pokusil napadnout. Dechová zkouška u něj následně prokázala více než 2,5 promile alkoholu.
Opilý čtyřicátník řádil v šalině, chtěl se pustit i do strážníků

Opilý čtyřicátník řádil v šalině, chtěl se pustit i do strážníků

Zdroj: Markéta Katrin Špoková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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