Blackview Zeno 6 Pro si vypůjčil design iPhonuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Blackview Zeno 6 Pro si vypůjčil design iPhonu
V červenci jsme vás informovali, že Google Mapy v Android Auto vracejí ukazatel aktuální rychlosti, ale...
Instagram dostává postupně různá vylepšení, ale trpí na stejný neduh jako Facebook. Sice dojde k...
Honor už představil několik novinek v rámci letošní generace série Play, ale chyběla základní verze bez...
Ve zkratce: Česko se v cenovém žebříčku nových iPhonů řadí mezi průměr, přičemž nejlevnější modely...
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