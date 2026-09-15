Po restartu Windows 10 může přijít studená sprcha. Bez klíče BitLockeru se někteří lidé nedostanou do PC

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Po restartu Windows 10 může přijít studená sprcha. Bez klíče BitLockeru se někteří lidé nedostanou do PCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Červnová aktualizace pro Windows 10 dokáže po prvním restartu zobrazit obrazovku BitLocker Recovery, a bez 48místného klíče je počítač zamčený.
Windows 10
Zdroj: Unsplash
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