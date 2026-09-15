Návykové látky, rasistické výroky i nahotu palác rozdýchával stěží: Princ Harry slaví 42 let

Princ Harry byl v mládí pěkné kvítko Mladému princi se nevyhli ani návykové látky Princ Harry užíval také marihuanu Později experimentoval i s psychedeliky Dvacetiletý Harry dorazil na kostýmní večírek v nacistickém kostýmu Princ Harry se musel omluvit za rasistické výroky Svlékací verze kulečníku obletěla celý svět Princ Harry údajně zabil 25 členů Tálibánu Princ Harry a Princ William s maminkou princeznou Dianou Princ Harry a princ William v době, kdy byli nerozlučná dvojka Princ Harry je jeden z nejhlasitějších kritiků vlastní královské rodiny. Princ Harry také nařknul svého bratra, že ho při hádce fyzicky napadl Problémy v dospělosti ovšem pokračují Rodinné vztahy jsou stále na bodu mrazu S Meghan přišla další kapitola průšvihů Meghan zasdílela na Instagramu video z života v Británii
Princ Harry slaví 42. narozeniny a rozhodně nemá za sebou život bez poskvrnky. Než se stal manželem Meghan Markle a otcem dvou dětí, připravil královské rodině pořádnou řádku horkých chvilek. Drogy, nacistická uniforma, rasistické výroky nebo nahé fotografie. Mladší syn krále Karla III. rozhodně nebyl princem podle učebnice. Drogy už jako teenager
Harryho divoká pověst začala velmi brzy. Už jako teenager se dostal do problémů kvůli alkoholu a marihuaně. Jeho otec Charles ho tehdy poslal na jednodenní návštěvu rehabilitačního centra, aby viděl následky drogové závislosti.
Po letech Harry ve svých memoárech Spare přiznal ještě něco dalšího. V sedmnácti letech vyzkoušel také kokain a později experimentoval i s psychedeliky Nacistická uniforma obletěla svět
Jeden z největších skandálů přišel v roce 2005. Dvacetiletý Harry dorazil na kostýmní večírek s páskou se svastikou na paži. Fotografie okamžitě obletěla svět a princ se musel veřejně omluvit.
Harry později tvrdil, že se o kostýmu předem radil s Williamem a Kate. Výběr uniformy následně označil za jednu z největších chyb svého života, jak uvedl web theguardian.com . Rasistické výrazy na adresu vojáků
Další rána přišla po zveřejnění starší nahrávky z vojenského výcviku. Harry na ní označil pákistánského kolegu výrazem „Paki“ a použil také označení „raghead“.
Následovala ostrá kritika a omluva. Harry později připustil, že si své vlastní předsudky začal uvědomovat až později. Nahý princ v Las Vegas
V roce 2012 se Harry postaral o jeden z nejslavnějších královských skandálů. Během divokého večírku v hotelovém pokoji v Las Vegas se hrála svlékací verze kulečníku a princ skončil úplně nahý, jak uvedl web theguardian.com .
Někdo z přítomných ho však vyfotografoval. Snímky následně unikly na veřejnost a opět obletěly celý svět. Přiznal 25 zabitých Tálibánců
Velkou kontroverzi rozpoutal Harry také ve své autobiografii. Uvedl, že během služby v Afghánistánu zabil 25 členů Tálibánu. Jeho slova kritizovali i někteří bývalí příslušníci britské armády. Vadilo jim především zveřejnění konkrétního počtu zabitých a upozorňovali také na možné bezpečnostní důsledky. Válka s vlastní rodinou
Poslední roky už Harry neplní titulní stránky divokými večírky, ale spory s Windsory. Po odchodu s Meghan z role pracujících členů monarchie následoval rozhovor s Oprah, dokumentární série a nakonec memoáry Spare.
Harry v nich mimo jiné tvrdil, že ho princ William během hádky fyzicky napadl. Z někdejšího problémového mladíka se tak stal jeden z nejhlasitějších kritiků vlastní královské rodiny. Zdroj: Aplausin.cz, Theguardian.com, Gettyimages.com