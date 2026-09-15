Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Butterfly bangs: ofina, která vypadá jako změna účesu, ale nemusíš jí litovat už za tři týdny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Chceš změnu. Ne takovou, kvůli které se za měsíc zavřeš v koupelně s pinetkami a budeš googlit „jak rychle roste ofina“. Butterfly bangs jsou měkké, delší, rozdělené kolem obličeje a právě teď se vracejí jako jeden z nejpříjemnějších vlasových trendů podzimu. Jennifer Lawrence je začátkem září vytáhla znovu do centra pozornosti – a docela chápeme proč.
Butterfly bangs: ofina, která vypadá jako změna účesu, ale nemusíš jí litovat už za tři týdny

Butterfly bangs: ofina, která vypadá jako změna účesu, ale nemusíš jí litovat už za tři týdny

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
Hnědé nehty jsou podzimní hit, který rozhodně chceš zkusit: čokoláda, espresso, karamel i skořice
Hnědé nehty jsou podzimní hit, který rozhodně chceš zkusit: čokoláda, espresso, karamel i skořice
Čas odložit sandálky: boty, které budou vládnout podzimu 2026
Čas odložit sandálky: boty, které budou vládnout podzimu 2026

Sandálky ještě možná stojí u dveří a doufají v poslední teplý víkend. Móda už je ale o několik kroků dál.

Jak poznáš, že tvoje hormony jedou horskou dráhu – a proč „hormonální nerovnováha“ není jedna diagnóza
Jak poznáš, že tvoje hormony jedou horskou dráhu – a proč „hormonální nerovnováha“ není jedna diagnóza

Menstruace se rozhodla přijít o deset dní později, spánek stojí za nic, vlasy padají víc než obvykle a...

Přiznat se k nevěře? Někdy to není odvaha, ale způsob, jak svoje svědomí naložit tomu druhému
Přiznat se k nevěře? Někdy to není odvaha, ale způsob, jak svoje svědomí naložit tomu druhému

Udělala jsi něco, co může rozbít vztah. Nemůžeš spát, máš výčitky a v hlavě ti běží jediná věta: musím mu...

Kudrny nemají vypadat jako chemlon: 7 chyb, kvůli kterým jsou suché, rozlítané a bez tvaru
Kudrny nemají vypadat jako chemlon: 7 chyb, kvůli kterým jsou suché, rozlítané a bez tvaru

Ráno si namočíš vlasy, přidáš trochu krému, chvíli to vypadá nadějně a za dvě hodiny máš kolem hlavy něco...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Vlasy
Zobrazit více
Ženské centrumKrásaVlasy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.