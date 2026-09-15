Butterfly bangs: ofina, která vypadá jako změna účesu, ale nemusíš jí litovat už za tři týdny

Existují dvě kategorie ofin. Ta první vypadá fantasticky a roste relativně civilizovaně. Ta druhá vypadá fantasticky čtrnáct dní a potom začne etapa, během které nosíš sponky, čelenky a přemýšlíš, proč jsi byla v srpnu tak odvážná.
Butterfly bangs patří spíš do první skupiny.
Celebrity hairstylista Chris Appleton vytvořil Jennifer Lawrence začátkem září vzdušnější, delší ofinu, která se pohybuje mezi curtain bangs a klasickou ofinou. Prameny rámují obličej a postupně přecházejí do délek, takže změna je vidět, ale není tak radikální.
Nejde o rovnou čáru přes čelo
Butterfly bangs mají být měkké. Kratší části mohou sahat někam kolem obočí, ale směrem ke stranám se prodlužují a napojují na zbytek účesu.
Právě proto vypadají dobře i při pohybu a nemusíš je každý den přesvědčovat, aby vytvořily jednu perfektní horizontální linku.
Největší výhoda je, že se dají schovat
Den, kdy chceš ofinu? Vyfoukáš ji dopředu a do stran. Den, kdy ji nechceš? Rozdělíš ji s pěšinkou, necháš ji splynout s předními prameny a najednou působí spíš jako vrstvení kolem obličeje.
To je velmi příjemná vlastnost pro člověka, který chce dramatickou změnu, ale jen přibližně mezi pondělím a čtvrtkem.
Potřebuje trochu objemu, ne betonový styling
Cílem není dostat vlasy do nehybného oblouku. Malý kulatý kartáč, fén nebo velký natáček mohou dodat kořínkům lehký lift a vytvořit pohyb směrem od obličeje.
Příliš mnoho laku nebo těžkého produktu může naopak vzdušnost zabít. Butterfly bangs mají vypadat jako vlasy, které se hýbou. Ne jako architektonická konstrukce.
Fungují dobře právě s delšími vlasy
Na dlouhých nebo středně dlouhých vlasech vytvoří změnu bez toho, aby ses musela vzdát délek. A protože delší boční části přecházejí do zbytku účesu, může ofina dodat tvar i obyčejnému culíku.
Najednou kolem obličeje něco zůstane. A culík přestane vypadat jako řešení vytvořené při čištění zubů.
Ale ne každá textura se bude chovat stejně
Jemné rovnější vlasy mohou potřebovat objem u kořínků. Husté vlasy zase dobré prostříhání, aby prameny nebyly příliš těžké. Kudrnaté vlasy mohou butterfly tvar nosit také, jen střih musí respektovat jejich přirozené smrštění a pohyb.
Proto je tenhle typ ofiny přesně ten případ, kdy fotka celebrity může být inspirace, ale kadeřník by měl střih přizpůsobit tvým vlasům, ne kopírovat centimetry.
Až začne růst, svět nekončí
Možná největší argument. Protože už od začátku pracuje s delšími stranami, růst může působit spíš jako další face-framing vrstvy než jako několikaměsíční vlasová nehoda.
A to je dost silný důvod dát ofině ještě jednu šanci. Pokud jsi po posledním experimentu přísahala, že už nikdy?
Ano. Přesně tak začínají všechny další ofiny.
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Zdroje: Vogue – Jennifer Lawrence Debuts Butterfly Bangs Just in Time for Fall [1].