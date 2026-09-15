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Vémola řeší další zápas. Fleuryho ani Kincla nechce, láká ho Stand and Bang

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Karlos Vémola se 26. září vrátí proti Frédéricu Vosgrönemu, už teď ale jedná o dalším zápase. Chce být součástí OKTAGONu 100 a láká ho velké zahraniční jméno nebo pravidla Stand and Bang.
Vémola řeší další zápas. Fleuryho ani Kincla nechce, láká ho Stand and Bang

Vémola řeší další zápas. Fleuryho ani Kincla nechce, láká ho Stand and Bang

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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