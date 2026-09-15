Djokovič klesl na 12. místo žebříčku a uzavřel kapitolu velké trojky. V TOP 10 byli nepřetržitě od roku 2002

Jak se éra rozpadala po kusech
Federer držel místo v TOP 10 nepřetržitě od října 2002 do konce roku 2016. Kariéru ukončil až v roce 2022, šest let po tom, co z elitní desítky vypadl. Nadal vstoupil do TOP 10 v dubnu 2005 a vydržel tam do roku 2023; rozloučil se o rok později. Djokovič se připojil v roce 2007 a od té doby fungoval jako pojistka celé linie, dokud byl on nahoře, éra trvala.
Rozpad nepřišel naráz. Federer odešel, Nadal odešel, a přesto se nic dramatického nestalo, protože Djokovič pořád stál. Teprve pondělní aktualizace po US Open ukázala, že ani on už nestačí na to, aby udržel symbolickou kontinuitu. Dvacet čtyři let. Tři jména. Konec.
Tělo, které přestalo spolupracovat
Propad na dvanácté místo nevznikl jedním zápasem. Vznikal celou sezonou. Po finále Australian Open Djokoviče brzdilo pravé rameno. Na Roland Garros mluvil o tom, že na konci zápasů sotva stojí na nohou. V Cincinnati popsal zdravotní problémy zhoršované horkem a vlhkostí. A pak přišlo první kolo US Open, porážka s Marianem Navonem, během níž Djokovič zvracel, měl křeče, bolela ho záda i rameno.
Dva týdny předtím byl na US Open ještě nasazený jako číslo čtyři. Kontrast mezi statusem na turnaji a pondělní realitou žebříčku je brutální. Přesto sám Djokovič po Wimbledonu řekl, že když je zdravý, cítí se na úroveň TOP 5. Podle AP ale po US Open zůstává otevřená otázka, jak často a v jakém zdraví bude ještě hrát.
Nová mapa moci
Aktuální pořadí za Djokovičem vypadá takto:
|Pozice
|Hráč
|1.
|Jannik Sinner
|2.
|Alexander Zverev
|3.
|Carlos Alcaraz
|4.
|Ben Shelton
|5.
|Félix Auger-Aliassime
|6.
|Daniil Medveděv
|7.
|Flavio Cobolli
|8.
|Frances Tiafoe
|9.
|Alex de Minaur
|10.
|Taylor Fritz
|11.
|Arthur Fils
|12.
|Novak Djokovič
Žádný nový hegemon. Žebříček vede Sinner, ale sezonní konzistencí a dvěma grandslamovými tituly (Roland Garros a US Open) vyčnívá Zverev. Alcaraz zůstává stabilně nahoře, Shelton se posunul do nejsilnější vrstvy. Jenže současná generace zatím neprokázala dlouhověkost velké trojky. Sinnera i Alcaraze v průběhu sezony brzdila zranění. Místo jednoho krále je tu rozptýlená oligarchie.
Co to znamená prakticky
Z dvanáctého místa Djokovič nepřijde o nic zásadního. Na grandslamech se nasazuje 32 hráčů ze 128, na Masters 1000 s losem 96 rovněž 32, vejde se bezpečně. Riziko nastává až u menších turnajů ATP 500 a ATP 250, kde bývá jen osm nasazených. Tam by z dvanáctého místa nemusel mít jistotu.
Matematicky je návrat do TOP 10 dosažitelný jedním silnějším podzimním výsledkem na velkém hardovém turnaji. Prakticky ale záleží víc na rameně než na bodech.
A český úhel? Na Tenisovém světě svítí dvě jména v TOP 20 zároveň: Jakub Menšík osmnáctý, Jiří Lehečka devatenáctý. Macháč je 58., Kopřiva 69. Éra velké trojky skončila, ale domácí důvod sledovat tenis zůstává, a možná je silnější než nostalgie.
Los Angeles jako poslední motor
Djokovič nemluví o konci. Naopak, podle BBC je olympiáda v Los Angeles 2028 „jediná věc“, kterou má profesně v hlavě. Zlato z Paříže 2024 mu dodalo pocit uzavřeného kruhu, ale zároveň otevřelo chuť po dalším. Dva roky jsou v tenise věčnost, zvlášť pro tělo, které v devětatřiceti kolabuje na kurtu v srpnovém vedru.
Žebříček řekl své: velká trojka v TOP 10 skončila. Ale Djokovič nikdy nebyl hráč, který by poslouchal tabulky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář