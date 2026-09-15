Lenka Termerová musí pracovat i v 79 letech: Pobírá tak směšný důchod, že nemá na výběr

Lenka Termerová otevřeně přiznala, že by ze starobního důchodu nevyžila. Herečka proto dál natáčí, hraje a zůstává mimořádně aktivní, ačkoliv příští rok oslaví už 80. narozeniny.
Herečka Lenka Termerová patří k ženám, které ani s blížící se osmdesátkou rozhodně nezahálejí. V redakci In-Lifestyle jsme se podívali na její otevřené přiznání ohledně důchodu. Přestože už má na penzi nárok řadu let, stále pracuje a přiznává, že kdyby se spoléhala pouze na důchod, finančně by nevystačila. Konkrétní částku své penze sice nezveřejnila, její slova ale dávají jasně najevo, že pro ni práce není jen koníčkem.
Z důchodu bych nevyšla, přiznala herečka
Lenka Termerová o penězích a životě v důchodu mluvila už v roce 2023. Tehdy otevřeně řekla, že český systém podle ní seniory staví do složité situace. „Například já, kdybych nepracovala, tak s tím nevyjdu,“ přiznala v rozhovoru pro České důchody. Zároveň zdůraznila, že podle ní nejde o problém jedné konkrétní vlády, ale o dlouhodobou otázku. Sama by navíc upravila nejen výši důchodů, ale i jejich označení. Vadí jí výraz „starobní důchod“, který podle ní zbytečně evokuje konec aktivního života.
Termerová přitom rozhodně nepatří k lidem, kteří by se s přibývajícím věkem chtěli stáhnout do ústraní. „Nezabalit to, protože není důvod to zabalit,“ popsala svou životní filozofii. Vedle práce a natáčení jí k tomu pomáhá také jóga, kterou pravidelně cvičí už od 70. let. Aktivní zůstává i v běžném životě a sama říká, že je důležité zůstat zvědavý a nechat se pořád něčím překvapovat.
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Ani zdravotní problémy ji od práce neodradily
A že Termerová svá slova o pracovním nasazení myslí vážně, ukazuje neustále. V květnu měla premiéru nová komedie Jana Svěráka Pět švestek, ve které se objevila po boku dalších známých českých herců. Část filmu se natáčela v Řecku a pro osmasedmdesátiletou herečku rozhodně nešlo o pohodovou dovolenou. Po natáčení v Praze prodělala zánět průdušek a následně se potýkala s pásovým oparem. Přesto práci v Řecku dokončila.
„Měla jsem kvůli tomu potíže, nesměla jsem se potápět. Dokonce jsem jeden den ležela,“ prozradila Aha!. Po návratu z Řecka pak podle svých slov prospala doma celých 24 hodin. Ani zdravotní komplikace tak její pracovní tempo výrazně nezastavily.
Film Pět švestek letos znovu připomněl, že Lenka Termerová stále patří mezi herečky, které mají divákům co nabídnout. Vedle filmu ji mohou lidé vídat také na divadelních prknech, například ve vršovickém divadle Mana v představení Návod na přežití a v Ypsilonce v inscenaci Upokojenkyně. Obě hry se přitom svým způsobem dotýkají stárnutí a života ve vyšším věku.
Termerová má za sebou dlouhou kariéru, během níž se objevila v řadě filmů, seriálů i divadelních inscenací. Diváci si ji mohou pamatovat například ze seriálů Rodinná pouta či Velmi křehké vztahy, výraznou stopu ale zanechala také ve filmu Děti noci, za který získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli. A když si po pracovním nasazení přece jen potřebuje odpočinout, tráví volné chvíle na chalupě na Kolínsku, kde čerpá energii z přírody.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Lenka Termerová musí pracovat i v 79 letech: Díky směšné penzi by prý neměla šanci vyžít byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.