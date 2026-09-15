Máte nový Android? Než ho připojíte k Wi-Fi, změňte pár nastavení. Ochrání vás před krádeží dat i sledováním

Vybalíte telefon, zapnete ho, zadáte heslo k Wi-Fi a začnete obnovovat data. Přesně takhle to dělá většina lidí, a přesně takhle se přeskočí několik přepínačů, které chrání před krádeží dat i sledováním. Android totiž není z výroby špatně nastavený, ale část klíčových ochran je ve výchozím stavu vypnutá, schovaná hluboko v menu nebo závislá na verzi systému a výrobci telefonu. Nejbezpečnější postup je tyto volby zkontrolovat ještě offline, na gauči, a teprve potom se připojit k důvěryhodné domácí síti. Důvod je prostý: některé služby (včetně klávesnice Gboard) se po připojení k Wi-Fi samy začnou učit a synchronizovat. Než jim to dovolíte, měli byste vědět, co přesně dělají.
Nejdřív zámek, potom všechno ostatní
Úplně první krok nemá nic společného s Wi-Fi ani s pokročilým menu. Je to silný PIN, heslo nebo biometrie. Bez zámku obrazovky totiž část ochranných funkcí vůbec nezapnete, systém je jednoduše nenabídne. Jakmile máte zámek, otevřete cestu ke dvěma nejdůležitějším přepínačům, které byste měli zapnout hned poté:
- Ochrana při krádeži (Theft protection): Najdete ji v Nastavení > Google > Všechny služby > Ochrana při krádeži. Zapněte Theft Detection Lock, funkce využívá AI a pohybové senzory, a pokud někdo telefon vytrhne z ruky a uteče, obrazovka se okamžitě zamkne. Zapněte i Offline Device Lock, který telefon zamkne ve chvíli, kdy zloděj vypne mobilní data. A nastavte Remote Lock: díky němu zamknete telefon na dálku přes android.com/lock jen pomocí telefonního čísla, i bez přístupu ke Google účtu.
- Upozornění na neznámé lokátory (Unknown tracker alerts): Cesta je Nastavení > Bezpečnost a nouzové situace > Upozornění na neznámé lokátory. Telefon pak hlídá, jestli se s vámi nepohybuje cizí Bluetooth lokátor, ať už jde o AirTag, přívěšek kompatibilní s Find Hub, nebo třeba sluchátka. Data k vyhodnocení přitom podle Googlu zůstávají zašifrovaná v telefonu a nesdílejí se.
Obě funkce zvládne prakticky každý novější Android. Theft protection vyžaduje Android 10 a vyšší (s výjimkou Android Go, tabletů a wearables), Unknown tracker alerts fungují od Androidu 6.
Klávesnice, která se učí, i když nechcete
Gboard je výchozí klávesnice na většině Androidů a ve výchozím stavu má zapnutý takzvaný federovaný učicí model. Co to znamená v praxi? Klávesnice se učí z toho, co píšete, a „to, co se naučí“ (nikoli samotný text) odesílá na servery Googlu. Děje se to automaticky ve chvíli, kdy je telefon na Wi-Fi, nabíjí se a není používán. Přesně proto má smysl toto nastavení zkontrolovat ještě před prvním připojením.
Cestu najdete v Nastavení > Systém > Jazyk a vstup > Klávesnice na obrazovce > Gboard > Soukromí. Tady můžete vypnout nebo alespoň zkontrolovat přepínače „Vylepšit pro všechny“ a „Přizpůsobit pro vás“. Pokud používáte diktování, podívejte se i na „Příspěvky zvuku“ (Audio donations), při zapnutí Google dostává úryvky hlasu do 15 sekund a uchovává je až 18 měsíců. Podle nápovědy Gboard jde o dobrovolnou volbu, ale ve výchozím stavu nemusí být jasné, co je zapnuté a co ne.
Mobilní síť: 2G je v Česku pořád realita
Tohle je oblast, kde se ochrana proti sledování potkává s českým kontextem. Standard 2G je podle Android Open Source Project označován za nejvážnější hrozbu mobilní bezpečnosti; falešná základnová stanice může telefon přimět spadnout z novější sítě na 2G a pak provoz zachytávat nebo do něj vkládat data. A 2G v Česku stále existuje: potvrzují to měření ČTÚ z roku 2026 i veřejné mapy pokrytí O2, Vodafonu a T-Mobilu.
Pokud váš telefon nabízí přepínač Povolit 2G (typicky v Nastavení > Síť a internet > SIM > Povolit 2G), vypněte ho. Na telefonech s Androidem 16 navíc hledejte sekci Zabezpečení mobilní sítě, ta umí upozornit na nešifrované mobilní připojení a na časté zpřístupnění identifikátorů IMEI/IMSI. Háček: tato funkce je ve výchozím stavu vypnutá a závisí na podpoře modemu. Ne každý telefon ji zobrazí.
Dostupnost se liší podle výrobce. Samsung a Xiaomi vedou cestu k lokátorovým upozorněním trochu jinak, Motorola má navíc vlastní vrstvu Moto Secure s Network protection, kde řeší zabezpečení Wi-Fi i blokaci 2G na jednom místě. Univerzální recept neexistuje, ale pokud váš telefon příslušnou volbu nabízí, zapněte ji.
Wi-Fi: až nakonec, a ne ledajaká
Teprve když máte výše zmíněné přepínače nastavené, připojte se k Wi-Fi. Ideálně k domácí síti, kterou kontrolujete, ne k otevřené síti v kavárně nebo na nádraží. V Nastavení > Síť a internet > Internet > Předvolby sítě zkontrolujte dvě věci: zapněte upozornění na otevřené sítě, abyste věděli, kdy se telefon pokouší připojit k nezabezpečené síti, a ověřte, že soukromé DNS není vypnuté.
Po připojení nechte telefon stáhnout systémové aktualizace i aktualizace systémových služeb Google. Telefon mohl být vyrobený a naskladněný měsíce před nákupem, takže z krabice často běží na starším sestavení. Android 16 je venku od června 2025, Android 17 od června 2026, ale na jiné značky než Pixel se dostávají s odstupem týdnů i měsíců.
Co přinese budoucnost a kde je Android proti iPhonu
Pro srovnání: v detekci cizích lokátorů je Android na srovnatelné úrovni s iPhonem. Apple má ale stále tvrdší ochranu pro scénář, kdy zloděj zná váš kód; Stolen Device Protection neumožní obejít biometrii kódem a u citlivých změn vyžaduje hodinový bezpečnostní interval. Android 17 se k tomu přibližuje vylepšeným režimem „Označit jako ztracený“ ve Find Hub, který umí zamknout ztracený telefon biometricky i v situaci, kdy útočník zná PIN.
Celý postup zabere pět až deset minut. Tři kroky (zámek obrazovky, ochrana při krádeži a upozornění na lokátory) zvládne prakticky každý novější Android. Síťová upozornění a vypnutí 2G jsou bonus závislý na modelu a verzi systému. Ale i ten bonus stojí za jeden pohled do menu, než telefon poprvé opustí váš byt.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman