Samsung Galaxy A18 4G kompletně unikl, známá je cena. Je o 2 500 Kč dražší než předchůdce, ale skoro nic nového nenabízí

Začátkem září 2026 se na webu
SamMobile objevil dosud nejkomplexnější únik chystaného Samsungu Galaxy A18 4G. Tiskové rendery původně publikované serverem Android Headlines, specifikace i očekávaná evropská cena, to vše dohromady skládá obraz telefonu, který Samsung zatím oficiálně neoznámil. A ten obraz je problematický. Leakovaná cena 299 eur při kurzu ČNB platném 9. září 2026 (24,25 Kč za euro) vychází na přibližně 7 251 Kč. Galaxy A17 4G přitom loni startoval za 199 eur. Rozdíl 100 eur dělá v přepočtu asi 2 425 Kč. Jenže za ten příplatek dostane zákazník prakticky totéž, co měl loni. Stejný čip, stejný displej, stejnou baterii. Jedinou jasně čitelnou novinkou je lepší prachová odolnost. Co přesně uniklo a odkud informace pochází
Únik má několik vrstev, které se skládaly postupně od léta 2026. Už v červenci publikoval Smartphone Checker ve spolupráci s leakerem OnLeaks CAD rendery a rozměry. V srpnu se na Geekbenchi objevil záznam modelu SM-A185G s čipem Helio G99, 4 GB RAM a Androidem 17. A na začátku září přišel velký balík: cena, kompletní specifikace i finální tiskové rendery.
Podle dostupných informací vypadá výbava Galaxy A18 4G takto:
Displej: 6,7″ FHD+ Super AMOLED, 90 Hz Procesor: MediaTek Helio G99 RAM / úložiště: 4 GB / 128 nebo 256 GB, microSD až 2 TB Baterie: 5 000 mAh, 25W nabíjení Zadní fotoaparát: 50 + 5 + 2 Mpx (hlavní + ultraširoký + makro) Odolnost: IP64 Software: Android 17 / One UI 9 Rozměry: 164,4 × 77,9 × 7,7 mm, 193 g
Slovo „kompletně“ je mediální zkratka; nejde o oficiální datasheet od Samsungu a některé detaily, třeba přesná konfigurace přední kamery nebo regionální varianty paměti, se mohou ještě lišit. Ale rozsah úniku je tak široký, že překvapení při představení budou minimální.
Co je nového? Prakticky jen lepší ochrana proti prachu
Položíme-li specifikace A18 4G vedle loňského Galaxy A17 4G, hledání rozdílů připomíná hru „najdi pět odlišností“, jenže jich je sotva jedna a půl.
Helio G99 zůstává. Displej zůstává. Baterie i rychlost nabíjení zůstávají. Trojice zadních fotoaparátů 50 + 5 + 2 Mpx zůstává. Design se mění kosmeticky, rozměry jsou téměř identické, hmotnost se liší o jednotky gramů.
Jediný parametr, který se posunul měřitelně, je certifikace odolnosti: z IP54 na IP64. Co to znamená v praxi? Druhá číslice (4) je stejná; telefon zvládne stříkající vodu, ale rozhodně nejde o přístroj do bazénu. Rozdíl je v první číslici: šestka podle normy IEC 60529 označuje plnou prachotěsnost, zatímco pětka u A17 znamenala jen „částečnou“ ochranu. Jinými slovy, A18 4G by měl být odolnější proti jemnému prachu v kapse, batohu nebo na staveništi. Příjemné vylepšení. Ale příplatek 2 400 korun?
Novější software (Android 17 s One UI 9) je samozřejmostí u nového modelu, ne bonus. A pokud Samsung dodrží stejný slib jako u A17, tedy šest generací systému a šest let bezpečnostních záplat, podpora by se teoreticky mohla táhnout až do roku 2032. To je fér, ale totéž platí i pro loňský model, který už aktualizace dostává.
Proč Samsung tak zdražuje?
Přímé vysvětlení od Samsungu neexistuje; firma telefon zatím ani nepotvrdila. Nejbližší vodítko nabízí
ZDNet Korea, který už v červenci 2026 psal o nákladovém tlaku na řadu A18. Konkrétně zmiňuje rostoucí ceny pamětí a snahu Samsungu udržet výrobní náklady pod kontrolou. Paradoxně právě proto firma sahá po staré, levné platformě Helio G99; šetří na vývoji a validaci čipu, ale přenáší vyšší náklady na paměti do koncové ceny.
Z pohledu zákazníka je to nejhorší kombinace: dražší telefon se starým čipem. Samsung ušetřil na vývoji, ale zákazník to na účtence nepozná.
Český kontext: za cenu A18 4G koupíte lepší 5G telefony
A tady se láme celý příběh. Leakovaných 299 eur se v českém přepočtu pohybuje kolem 7 250 Kč. Reálná maloobchodní cenovka by mohla být ještě o něco výš; řekněme 7 490 až 7 999 Kč, ale to je náš odhad, ne potvrzený ceník.
Mezitím Galaxy A17 4G v Česku dnes stojí od zhruba 3 569 Kč. To je méně než polovina přepočtené ceny nástupce. A v pásmu 6 000 až 6 500 Kč, tedy stále pod leakovanou cenou A18 4G, jsou v tuzemských obchodech k dispozici telefony s 5G a papírově silnější výbavou:
Model Cena v ČR (od) Konektivita RAM / úložiště Samsung Galaxy A36 5G cca 5 945 Kč 5G 6 / 128 GB Motorola Moto G86 5G cca 5 988 Kč 5G 8 / 256 GB Redmi Note 14 Pro 5G cca 6 490 Kč 5G 8 / 256 GB
Každý z těchto modelů nabízí 5G, více operační paměti a u dvou z nich i dvojnásobné úložiště a všechny jsou levnější než přepočtená cena Galaxy A18 4G. Samsung by tak vlastní 4G novinku posílal do cenové hladiny, kde ji kanibalizují nejen konkurenti, ale i jeho vlastní Galaxy A36 5G.
Má smysl čekat, nebo koupit předchůdce?
Pokud vám stačí 4G a chcete Samsung, Galaxy A17 4G za necelé tři a půl tisíce je dnes výrazně rozumnější koupě. Výbava je prakticky totožná, cena poloviční. Čekat na A18 4G dává smysl jedině v případě, že Samsung oficiální českou cenu stlačí výrazně pod přepočet z eurové cenovky, nebo že finální konfigurace přinese víc RAM či jiné vylepšení, o kterém únik nemluví. Obojí je možné, ale spoléhat na to je risk.
Oficiální představení zatím nemá datum. SamMobile počátkem září napsal, že uvedení se čeká „příští měsíc“, Tech Advisor odhadoval brzké představení podle loňského harmonogramu řady A17. Nejpravděpodobnější okno je září až říjen 2026.
Samsung má v levném segmentu silnou značku a slib šestileté podpory, který málokdo z konkurentů dokáže nabídnout. Jenže samotná značka a aktualizace nestačí, pokud zákazník za 7 tisíc korun dostane 4G telefon s čipem, který znal už loni a předloni. Pokud se leakovaná cena potvrdí, Galaxy A18 4G bude mít v Česku těžkou pozici. Ne proto, že by byl špatný telefon, ale proto, že za stejné peníze už existují lepší alternativy.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman