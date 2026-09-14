Apple vydal iOS 27: Přehled novinek, které zrychlí váš iPhonePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple vydal iOS 27: Přehled novinek, které zrychlí váš iPhone
Instagram dostává postupně různá vylepšení, ale trpí na stejný neduh jako Facebook. Sice dojde k...
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