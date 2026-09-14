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Apple vydal iOS 27: Přehled novinek, které zrychlí váš iPhone

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Minulý týden se Apple pochlubil s třemi novými mobily, přičemž se největší pozornosti dostalo ohebnému iPhonu Duo. Současně představil některé softwarové vychytávky. První se do...
Apple vydal iOS 27: Přehled novinek, které zrychlí váš iPhone

Apple vydal iOS 27: Přehled novinek, které zrychlí váš iPhone

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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