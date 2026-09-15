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Plastový kelímek za korunu a za pár týdnů máte nový keř rybízu. Sazenice z obchodu si už nikdy nekoupíte

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Obyčejný plastový kelímek se může stát na zahradě neocenitelným pomocníkem. Snadno s ním namnožíte například keře rybízu.
Množení keřů rybízu

Množení keřů rybízu

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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