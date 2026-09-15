Plastový kelímek za korunu a za pár týdnů máte nový keř rybízu. Sazenice z obchodu si už nikdy nekoupíte

Na zahradách se pěstují dva rybízy – rybíz černý (
Ribes nigrum) a rybíz červený ( Ribes rubrum). Pokud pěstujete i raritní bílý rybíz, pak byste měli vědět, že jde o kultivar toho červeného. Tyto všestranné keře produkují nejen chutné plody, ale díky svému půvabnému olistění působí i esteticky. Rybízové keře lze množit různými metodami, jedna technika však vyniká svou jednoduchostí a vysokou úspěšností: množení pomocí plastového kelímku Množení rybízu prostřednictvím plastového kelímku
Na rozdíl od jiných metod množení, jako jsou stonkové řízky, nabízí
množení rybízu prostřednictvím plastového kelímku velmi spolehlivý způsob tvorby nových keřů. Jedná se o techniku, která využívá přirozené růstové tendence rostliny k podpoře vývoje kořenů v určité části větve. Vzniklý zakořeněný řízek pak lze oddělit od mateřské rostliny a pěstovat samostatně. Pro začátek budete potřebovat: zdravý a dobře rostlý rybízový keř, plastový kelímek o objemu asi 200 ml, nůžky nebo nůž, zakořeňovací hormon (například práškový), zeminu a malý kousek lepicí pásky. Jak množit rybíz kelímkem
Vyberte si vhodnou větev. Najděte část mezi dvěma pupeny, kde vytvoříte malý řez a opatrně odloupnete kůru. Na tomto místě nakonec vyrostou kořeny. Pro zvýšení úspěchu poprašte odkrytou oblast zakořeňovacím hormonem, který pomáhá stimulovat růst kořenů.
Na dně plastového kelímku poté vytvořte podélnou štěrbinu tak, aby se do ní vešla větev. Tato štěrbina umožňuje průchod větve a zároveň pevně drží kelímek na místě. Naplňte kelímek zeminou. Můžete do ní přimíchat i rybí moučku, která slouží jako perfektní hnojivo. Zdroj fotografie: Pixabay
Umístěte kelímek na naříznutou část větve tak, aby se obnažená část celá ukryla do zeminy uvnitř kelímku. Aby pohárek zůstal na místě, můžete jej k větvi připevnit pomocí pásky. A abyste zabránili vysypání zeminy, zakryjte horní část kelímku dalším plastovým kelímkem stejné velikosti.
Tím zeminu uzavřete a vytvoříte efekt malého skleníku. A co dál? Žádná zvláštní péče není třeba. Stačí kelímek zalévat společně s běžnou zálivkou mateřské rostliny. Časem se v kelímku vytvoří silný kořenový systém – a to je čas na další úkony. Jak dopěstovat mladý rybíz
Jakmile jsou kořeny dobře vyvinuté, můžete větev pod kalíškem bez obav odříznout. Poté vyjměte zakořeněný řízek z kelímku a přesaďte jej na požadované místo v zahradě. Bude růst stejně rychle, jako profesionálně vypěstované sazenice z řízků –
celý proces však bude mnohem rychlejší. A to díky využití přirozených růstových tendencí rostliny, díky nimž půjde vše skoro samo. Jen to jako malý zázrak – stačí vám jen plastový kelímek, trocha zeminy a špetka péče a za pár týdnů získáte plnohodnotnou sazenici jako z obchodu – ovšem úplně zadarmo.
VIDEO Ukázka, proč a jak prořezávat keře rybízu a angreštu – učte se od odborníků
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři