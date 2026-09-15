Herečka Barbora Mottlová: O účinkování v Ulici, mateřství i atmosféře na natáčení

Barbora Mottlová je česká herečka, zpěvačka a moderátorka, která se do povědomí diváků zapsala řadou divadelních i televizních rolí. V současné době rozšiřuje obsazení seriálu Ulice, kde ztvárňuje postavu sympatické Sandry –
nové známosti seriálového Luďka. Pro herečku jde o významný pracovní krok, do natáčecího kolosu totiž nastoupila nedlouho po narození svého prvního syna Koryho. Návrat k natáčení
Skloubit pracovní závazky s péčí o malé dítě bývá pro většinu novopečených maminek poměrně náročnou výzvou. Barbora Mottlová se však nabídky na natáčení nezalekla a
návrat před kamery přivítala s otevřenou náručí. Odskočení od každodenních mateřských povinností zpátky ke své profesi si pochvaluje a možnost dál se realizovat v hereckém světě vnímá jako obrovské plus.
Jaký byl návrat k natáčení po narození syna?
„
Mateřství je nádherná věc a já si ho strašně moc užívám. Kory je naprosto skvělý, ale přiznám se, že je občas moc fajn odskočit si od kojení a zase se trochu realizovat jinak než jen jako maminka. Vrátit se ke své profesi, po které se mi samozřejmě stýskalo. Herectví byl můj dětský sen, takže jsem moc ráda, že v něm můžu pokračovat i s miminkem.
Jak složité je přepnout z mateřského režimu zpátky do hereckého a jak zvládáte skloubit péči o miminko s natáčecím harmonogramem?
„
Skloubit to zvládám skvěle, protože Kory má naprosto úžasné hlídací babičky. Moje mamka navíc bydlí vzdušnou čarou jen pár kilometrů od ateliéru a je šťastná, že může vnoučka vídat a starat se o něj. My totiž bydlíme za Teplicemi a moje mamka je Pražačka, takže se původně trochu bála, že ho nebude vídat tak často. Ulice jí tak vlastně krásně nahrává.“ Sandra není klasická záškodnice
Když se v životě seriálového Luďka v podání Vasila Fridricha objevila sympatická Sandra, reakce diváků na sebe nenechaly dlouho čekat. Ačkoliv Luděk už s Vandou pár netvoří, mnozí mohou Sandru vnímat jako záškodnici,
která se oblíbenou seriálovou dvojici snaží rozdělit. Barbora Mottlová však upozorňuje, že realita je z pohledu její postavy podstatně jednodušší.
V Ulici hrajete Luďkovu milenku Sandru. Jak byste ji popsala svými slovy?
„
Sandra je hrozně milá a příjemná holka. Ráda pomáhá, je ochotná a vstřícná, i když ze začátku tak vůbec nemusí působit. Rozhodně nechce vrážet klíny mezi Luďka a Vandu. Jenže vzhledem k tomu, že jejich vztah je už dávno ukončený, Sandra si našla zalíbení v Luďkovi a nevidí na tom nic špatného. Říká si: Proč bych s ním nemohla být? Vždyť spolu už nejsou.“
Je vám v něčem lidsky blízká, nebo je to pro vás charakterově úplný opak?
„
Společného máme určitě tu milost, příjemnost a ochotu pomáhat. I když Sandra je na můj vkus někdy ochotná až moc. Nevím, jestli se jí to od ostatních dostatečně vrací. A možná by si sama zasloužila, aby ji Luděk trochu víc rozmazloval.“ Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Facka před kamerou, legrace v zákulisí
Dějová linka Sandry a Vandy v posledních dílech výrazně nabrala na obrátkách. Přestože před kamerou panuje mezi oběma postavami značné napětí,
které vyvrcholilo i ostřejší fyzickou výměnou, v zákulisí je situace zcela opačná. Barbora Mottlová si spolupráci se svou seriálovou rivalkou nemůže vynachválit.
Poslední díly Ulice s sebou přinesly skutečně vyhrocené a místy dokonce až komické momenty mezi Sandrou a Vandou. Jak se vám s její představitelkou Kristýnou Hrušínskou tyto scény hrají?
„
Kristýna je naprosto úžasná herečka, ale snad ještě lepší člověk. Je s ní na place ohromná legrace a já si to s ní strašně užívám. Rozhodně nezkazí žádnou legraci a docela mě překvapilo, že kývla i na to, že jí můžu dát facku. Je to statečná holka! Je obrovský profík a strašně mě to s ní baví. Ty naše společné scény si opravdu užívám.“ Bezproblémový nástup do rozjetého vlaku
Naskočit do dlouho běžícího projektu, kde má tým za léta natáčení vybudované pevné vazby,
může být pro nové tváře náročné. Pro Barboru Mottlovou byl však příchod mezi seriálové kolegy maximálně příjemný. Vedle vřelého přivítání oceňuje především profesní oporu na place, kde jí v náročnějších chvílích podává pomocnou ruku její hlavní herecký partner.
Ulice je známá tím, že štáb funguje jako jedna velká rodina. Jaké bylo vaše úplně první přivítání na place?
„
Je to naprosto tak. Připadala jsem si, jako bych spadla do nějaké dlouho zaběhnuté, úžasné a obrovské rodiny. Všichni jsou naprosto skvělí a mám nejen ve štábu, ale i mezi svými kolegy obrovskou podporu. Lidé jsou tam opravdu skvělí. Dokonce se občas stane, že mi úplně nenaskočí přesně text, a Vasil Fridrich, který hraje Luďka, mi ho skvěle a elegantně nahodí. Je to také úžasný týmový hráč. Takže jsem strašně šťastná, že můžu pracovat právě v takovém prostředí.“ Zdroj fotografie: Nextfoto Sousedé na ni volají při venčení psa
Účinkování v populárním denním seriálu přineslo Barboře Mottlové spoustu
pozitivních reakcí od rodiny, známých i sousedů. Lidé z jejího okolí ji v nové roli nadšeně podporují a neskrývají zvědavost, jak se příběh Sandry bude vyvíjet dál.
Jak na vaši novou roli v Ulici reagovali vaši nejbližší? Sledují Ulici? A případně, co na postavu Sandry říkají?
„
Myslím, že moje okolí je úplně nadšené. Docela mě překvapilo, kolik lidí Ulici opravdu sleduje, a navíc ji sleduje bedlivě. Moc mě těší, jakou z toho mají radost a jak mě podporují. A taky mě baví, jak všichni vyzvídají, co bude dál. Já samozřejmě nesmím nic prozradit, takže je to občas docela zábava. Je třeba hrozně vtipné, že i u nás na vesnici potkávám při venčení psa nebo když jdu s kočárkem sousedy a ti už na mě volají: „Jo jo, tak vás tady fyzicky vidíme v Ulici a pak ještě večer v televizi v Ulici! Hrozně se těšíme, co bude dál.“ Takže okolí je nadšené a já doufám, že i ten fan klub Vandy mě časem nějak přijme.“
Jaké další situace Sandru v Ulici čekají, prozradí nadcházející díly. Barboře Mottlové děkujeme za příjemný rozhovor a do dalších natáčecích dnů před kamerou i osobního života jí přejeme hodně štěstí a úspěchů.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová