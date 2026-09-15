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Je rozhodnuto. Zjistěte, jak se bude jmenovat ulice u nového nádraží v Brně

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Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Na dnešním zasedání o tom rozhodli brněnští zastupitelé. Bulvár má být součástí městské části budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím.
Je rozhodnuto. Zjistěte, jak se bude jmenovat ulice u nového nádraží v Brně

Je rozhodnuto. Zjistěte, jak se bude jmenovat ulice u nového nádraží v Brně

Zdroj: Správa železnic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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