Je rozhodnuto. Zjistěte, jak se bude jmenovat ulice u nového nádraží v BrněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Je rozhodnuto. Zjistěte, jak se bude jmenovat ulice u nového nádraží v Brně
Postarší auto, velké dluhy. Kromě špatných pneumatik odhalili dopravní policisté na Kyjovsku hned několik...
Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků za Lužánkami, kde má vzniknout nový fotbalový stadion....
Dům, který měl ustoupit stavbě Velkého městského okruhu, nakonec bourání unikne. Objekt v Karlově ulici u...
Sychravé podzimní dny mohou být pro opuštěná zvířata dlouhé a smutné. V brněnském útulku na své trvalé...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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