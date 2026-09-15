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Čeští podnikatelé volají po úpravách systému emisních povolenek

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Revize systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS by podle českých podnikatelů měla více zohlednit hospodářské dopady na průmysl. Na jednání se zástupci Evropské komise upozornili také na potřebu předvídatelných podmínek, které by firmám umožnily plánovat další investice.
Čeští podnikatelé volají po úpravách systému emisních povolenek

Čeští podnikatelé volají po úpravách systému emisních povolenek

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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