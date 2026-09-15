Čeští podnikatelé volají po úpravách systému emisních povolenekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čeští podnikatelé volají po úpravách systému emisních povolenek
Přísnější pravidla pro prodej a zdanění kratomu mají zavést změny označované jako Lex Kratom, které...
Českým dodavatelům má usnadnit vstup do výběrových řízení společnosti Rolls-Royce SMR nový portál...
Švédsko a Nizozemsko podepsaly prohlášení o záměru dlouhodobě spolupracovat v oblasti leteckého včasného...
Podle České bankovní asociace se během prvních sedmi měsíců roku 2026 podvodníci pokusili připravit klienty...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →