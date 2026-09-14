Kolik stojí nové iPhony ve světě a jak si stojí Česko? Porovnali jsme nejen koncové ceny Applu

Ve zkratce:
- Česko se v cenovém žebříčku nových iPhonů řadí mezi průměr, přičemž nejlevnější modely zůstávají tradičně v USA.
- Analýza cen bez daně ukazuje, že Apple v České republice nenastavuje základní marže výrazně výše než v jiných zemích.
Jako každý rok, i letos mnozí srovnávají ceny jednotlivých novinek od Applu mezi zeměmi. Vznikají tak videa, že si třeba za českou cenu můžete v podstatě udělat výlet do USA, tam si koupit nové zařízení a něco zažít. Nic podobného zde nenajdete, ale podívali jsme se na problematiku cen ze dvou pohledů.
Srovnání cen novinek od Applu
Níže najdete data spojená s cenami nových modelů iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Duo z pohledu koncových cen pro běžného zákazníka a také z pohledu marží samotné společnosti Apple, tedy cen bez daní. Daně zde hrají celkem zásadní roli, jelikož jsou země s 0 % a pak i takové, kde je klidně i 25 %.
Ze spotřebitelského pohledu se Česko umístilo u modelů iPhone 18 Pro a Pro Max na 11. místě, u iPhonu Duo pak na 12. místě. Dá se tedy říci, že v ceně pro koncového zákazníka jsme někde uprostřed z vybraných zemí. U cen očištěných o daně se posouváme. U iPhonu 18 Pro jsme se dostali na 9. místo, s iPhonem 18 Pro Max se posouváme na 12. místo a kupodivu u iPhonu Duo jsme na 18. místě. Apple tedy v naší zemi netlačí základní cenu tak vysoko.
Zdroj: Apple
I tak je zřejmé, že tyto smartphony jsou nejlevnější v USA a v některých případech, když najdete dostatečně levnou letenku a ubytování, můžete mít celkem zajímavý zážitek. Jen je nutné počítat s tím, že mobily v USA nemají fyzický slot na SIM, záruka je jen jeden rok, při legálním dovozu máte povinnost proclít zařízení a navíc jsou zde rozdíly ve frekvencích 5G.
Spotřebitelský pohled
Tento přehled zobrazuje reálnou koncovou částku, kterou zákazník zaplatí při nákupu v dané zemi v kamenném obchodě či e-shopu. V Evropě a Asii jsou ceny ze zákona uváděny včetně DPH / místní daně. U USA je započtena typická průměrná daň 7,5 %. U Kanady je započtena průměrná daň 12 % (v provincii Alberta je daň 5 %). Přepočet do Kč vychází z oficiálního kurzu ČNB z 11. 9. 2026. Každá tabulka je seřazena od nejdražší země po nejlevnější.
iPhone 18 Pro (256 GB)
|Pořadí
|Země
|Místní cena
|Daňová sazba
|Cena v Kč (s daní)
|Rozdíl oproti ČR
|1
|Mexiko
|29 999 MXN
|16 % DPH
|36 989 Kč
|+1 999 Kč (+5,7 %)
|2
|Itálie
|1 489 EUR
|22 % DPH
|36 123 Kč
|+1 133 Kč (+3,2 %)
|3
|Indie
|164 900 INR
|18 % DPH
|36 115 Kč
|+1 125 Kč (+3,2 %)
|4
|Francie
|1 479 EUR
|20 % DPH
|35 881 Kč
|+891 Kč (+2,5 %)
|5
|Nizozemsko
|1 479 EUR
|21 % DPH
|35 881 Kč
|+891 Kč (+2,5 %)
|6
|Španělsko
|1 469 EUR
|21 % DPH
|35 638 Kč
|+648 Kč (+1,9 %)
|7
|Švédsko
|16 495 SEK
|25 % DPH
|35 613 Kč
|+623 Kč (+1,8 %)
|8
|Polsko
|6 299 PLN
|23 % DPH
|35 331 Kč
|+341 Kč (+1,0 %)
|9
|Německo
|1 449 EUR
|19 % DPH
|35 153 Kč
|+163 Kč (+0,5 %)
|10
|Rakousko
|1 449 EUR
|20 % DPH
|35 153 Kč
|+163 Kč (+0,5 %)
|11
|Česko
|34 990 CZK
|21 % DPH
|34 990 Kč
|Základna (0 Kč)
|12
|Velká Británie
|1 199 GBP
|20 % DPH
|33 903 Kč
|-1 087 Kč (-3,1 %)
|13
|Singapur
|1 899 SGD
|9 % DPH
|31 345 Kč
|-3 645 Kč (-10,4 %)
|14
|Čína
|9 999 CNY
|13 % DPH
|31 197 Kč
|-3 793 Kč (-10,8 %)
|15
|Jižní Korea
|1 990 000 KRW
|10 % DPH
|31 004 Kč
|-3 986 Kč (-11,4 %)
|16
|Švýcarsko
|1 199 CHF
|8,1 % DPH
|30 784 Kč
|-4 206 Kč (-12,0 %)
|17
|Japonsko
|219 800 JPY
|10 % DPH
|29 871 Kč
|-5 119 Kč (-14,6 %)
|18
|Tchaj-wan
|44 900 TWD
|5 % DPH
|29 728 Kč
|-5 262 Kč (-15,0 %)
|19
|Kanada
|1 749 CAD + 12 % daň (1 958,88 CAD)
|12 % daň
|29 583 Kč
|-5 407 Kč (-15,5 %)
|20
|SAE
|5 099 AED
|5 % DPH
|29 054 Kč
|-5 936 Kč (-17,0 %)
|21
|Hongkong
|10 499 HKD
|0 % DPH
|28 022 Kč
|-6 968 Kč (-19,9 %)
|22
|USA
|1 199 USD + 7,5 % daň (1 288,92 USD)
|7,5 % daň
|26 973 Kč
|-8 017 Kč (-22,9 %)
iPhone 18 Pro Max (256 GB)
|Pořadí
|Země
|Místní cena
|Daňová sazba
|Cena v Kč (s daní)
|Rozdíl oproti ČR
|1
|Švédsko
|18 495 SEK
|25 % DPH
|39 931 Kč
|+1 941 Kč (+5,1 %)
|2
|Itálie
|1 639 EUR
|22 % DPH
|39 762 Kč
|+1 772 Kč (+4,7 %)
|3
|Francie
|1 629 EUR
|20 % DPH
|39 520 Kč
|+1 530 Kč (+4,0 %)
|4
|Nizozemsko
|1 629 EUR
|21 % DPH
|39 520 Kč
|+1 530 Kč (+4,0 %)
|5
|Mexiko
|31 999 MXN
|16 % DPH
|39 455 Kč
|+1 465 Kč (+3,9 %)
|6
|Indie
|179 900 INR
|18 % DPH
|39 400 Kč
|+1 410 Kč (+3,7 %)
|7
|Španělsko
|1 619 EUR
|21 % DPH
|39 277 Kč
|+1 287 Kč (+3,4 %)
|8
|Německo
|1 599 EUR
|19 % DPH
|38 792 Kč
|+802 Kč (+2,1 %)
|9
|Rakousko
|1 599 EUR
|20 % DPH
|38 792 Kč
|+802 Kč (+2,1 %)
|10
|Polsko
|6 799 PLN
|23 % DPH
|38 136 Kč
|+146 Kč (+0,4 %)
|11
|Česko
|37 990 CZK
|21 % DPH
|37 990 Kč
|Základna (0 Kč)
|12
|Velká Británie
|1 299 GBP
|20 % DPH
|36 731 Kč
|-1 259 Kč (-3,3 %)
|13
|Singapur
|2 099 SGD
|9 % DPH
|34 646 Kč
|-3 344 Kč (-8,8 %)
|14
|Čína
|10 999 CNY
|13 % DPH
|34 317 Kč
|-3 673 Kč (-9,7 %)
|15
|Jižní Korea
|2 190 000 KRW
|10 % DPH
|34 120 Kč
|-3 870 Kč (-10,2 %)
|16
|Švýcarsko
|1 299 CHF
|8,1 % DPH
|33 352 Kč
|-4 638 Kč (-12,2 %)
|17
|Tchaj-wan
|49 900 TWD
|5 % DPH
|33 039 Kč
|-4 951 Kč (-13,0 %)
|18
|Japonsko
|239 800 JPY
|10 % DPH
|32 589 Kč
|-5 401 Kč (-14,2 %)
|19
|Kanada
|1 899 CAD + 12 % daň (2 126,88 CAD)
|12 % daň
|32 120 Kč
|-5 870 Kč (-15,5 %)
|20
|SAE
|5 499 AED
|5 % DPH
|31 333 Kč
|-6 657 Kč (-17,5 %)
|21
|Hongkong
|11 499 HKD
|0 % DPH
|30 691 Kč
|-7 299 Kč (-19,2 %)
|22
|USA
|1 299 USD + 7,5 % daň (1 396,42 USD)
|7,5 % daň
|29 223 Kč
|-8 767 Kč (-23,1 %)
iPhone Duo (256 GB)
|Pořadí
|Země
|Místní cena
|Daňová sazba
|Cena v Kč (s daní)
|Rozdíl oproti ČR
|1
|Indie
|299 900 INR
|18 % DPH
|65 681 Kč
|+10 691 Kč (+19,4 %)
|2
|Mexiko
|47 999 MXN
|16 % DPH
|59 183 Kč
|+4 193 Kč (+7,6 %)
|3
|Švédsko
|26 995 SEK
|25 % DPH
|58 282 Kč
|+3 292 Kč (+6,0 %)
|4
|Itálie
|2 369 EUR
|22 % DPH
|57 472 Kč
|+2 482 Kč (+4,5 %)
|5
|Francie
|2 339 EUR
|20 % DPH
|56 744 Kč
|+1 754 Kč (+3,2 %)
|6
|Španělsko
|2 339 EUR
|21 % DPH
|56 744 Kč
|+1 754 Kč (+3,2 %)
|7
|Nizozemsko
|2 339 EUR
|21 % DPH
|56 744 Kč
|+1 754 Kč (+3,2 %)
|8
|Velká Británie
|1 999 GBP
|20 % DPH
|56 524 Kč
|+1 534 Kč (+2,8 %)
|9
|Rakousko
|2 319 EUR
|20 % DPH
|56 259 Kč
|+1 269 Kč (+2,3 %)
|10
|Polsko
|9 999 PLN
|23 % DPH
|56 084 Kč
|+1 094 Kč (+2,0 %)
|11
|Německo
|2 299 EUR
|19 % DPH
|55 774 Kč
|+784 Kč (+1,4 %)
|12
|Česko
|54 990 CZK
|21 % DPH
|54 990 Kč
|Základna (0 Kč)
|13
|Švýcarsko
|1 999 CHF
|8,1 % DPH
|51 324 Kč
|-3 666 Kč (-6,7 %)
|14
|Jižní Korea
|3 290 000 KRW
|10 % DPH
|51 258 Kč
|-3 732 Kč (-6,8 %)
|15
|Singapur
|3 099 SGD
|9 % DPH
|51 152 Kč
|-3 838 Kč (-7,0 %)
|16
|Kanada
|2 999 CAD + 12 % daň (3 358,88 CAD)
|12 % daň
|50 726 Kč
|-4 264 Kč (-7,8 %)
|17
|Čína
|15 999 CNY
|13 % DPH
|49 917 Kč
|-5 073 Kč (-9,2 %)
|18
|Tchaj-wan
|74 900 TWD
|5 % DPH
|49 591 Kč
|-5 399 Kč (-9,8 %)
|19
|Japonsko
|364 800 JPY
|10 % DPH
|49 576 Kč
|-5 414 Kč (-9,8 %)
|20
|SAE
|8 499 AED
|5 % DPH
|48 427 Kč
|-6 563 Kč (-11,9 %)
|21
|Hongkong
|17 499 HKD
|0 % DPH
|46 705 Kč
|-8 285 Kč (-15,1 %)
|22
|USA
|1 999 USD + 7,5 % daň (2 148,92 USD)
|7,5 % daň
|44 971 Kč
|-10 019 Kč (-18,2 %)
Cenová politika Applu
V tomto přehledu jsou uvedeny základní ceny mobilů očištěné o veškeré DPH a místní spotřební daně (v ČR odečteno 21 % DPH, v Německu 19 %, v Japonsku 10 % atd.). Ceny v USA a Kanadě jsou na webu Apple již v základu uváděny bez daně, takže zůstávají ve své čisté výši. Přepočet do Kč vychází z oficiálního kurzu ČNB z 11. 9. 2026. Každá tabulka je seřazena od nejdražší země po nejlevnější.
iPhone 18 Pro (256 GB)
|Pořadí
|Země
|Původní cena (s daní)
|Úprava o daň
|Čistá cena bez DPH
|Cena bez DPH v Kč
|Rozdíl oproti ČR bez DPH
|1
|Mexiko
|29 999 MXN
|odečteno 16 % DPH
|25 861,21 MXN
|31 887 Kč
|+2 970 Kč (+10,3 %)
|2
|Indie
|164 900 INR
|odečteno 18 % DPH
|139 745,76 INR
|30 606 Kč
|+1 688 Kč (+5,8 %)
|3
|Francie
|1 479 EUR
|odečteno 20 % DPH
|1 232,50 EUR
|29 900 Kč
|+983 Kč (+3,4 %)
|4
|Nizozemsko
|1 479 EUR
|odečteno 21 % DPH
|1 222,31 EUR
|29 653 Kč
|+736 Kč (+2,5 %)
|5
|Itálie
|1 489 EUR
|odečteno 22 % DPH
|1 220,49 EUR
|29 609 Kč
|+692 Kč (+2,4 %)
|6
|Německo
|1 449 EUR
|odečteno 19 % DPH
|1 217,65 EUR
|29 540 Kč
|+623 Kč (+2,2 %)
|7
|Španělsko
|1 469 EUR
|odečteno 21 % DPH
|1 214,05 EUR
|29 453 Kč
|+535 Kč (+1,9 %)
|8
|Rakousko
|1 449 EUR
|odečteno 20 % DPH
|1 207,50 EUR
|29 294 Kč
|+377 Kč (+1,3 %)
|9
|Česko
|34 990 CZK
|odečteno 21 % DPH
|28 917,36 CZK
|28 917 Kč
|Základna (0 Kč)
|10
|Singapur
|1 899 SGD
|odečteno 9 % DPH
|1 742,20 SGD
|28 757 Kč
|-161 Kč (-0,6 %)
|11
|Polsko
|6 299 PLN
|odečteno 23 % DPH
|5 121,14 PLN
|28 724 Kč
|-193 Kč (-0,7 %)
|12
|Švédsko
|16 495 SEK
|odečteno 25 % DPH
|13 196 SEK
|28 490 Kč
|-427 Kč (-1,5 %)
|13
|Švýcarsko
|1 199 CHF
|odečteno 8,1 % DPH
|1 109,16 CHF
|28 478 Kč
|-440 Kč (-1,5 %)
|14
|Tchaj-wan
|44 900 TWD
|odečteno 5 % DPH
|42 761,90 TWD
|28 313 Kč
|-605 Kč (-2,1 %)
|15
|Velká Británie
|1 199 GBP
|odečteno 20 % DPH
|999,17 GBP
|28 252 Kč
|-665 Kč (-2,3 %)
|16
|Jižní Korea
|1 990 000 KRW
|odečteno 10 % DPH
|1 809 090,91 KRW
|28 186 Kč
|-732 Kč (-2,5 %)
|17
|Hongkong
|10 499 HKD
|0 % DPH
|10 499 HKD
|28 022 Kč
|-896 Kč (-3,1 %)
|18
|SAE
|5 099 AED
|odečteno 5 % DPH
|4 856,19 AED
|27 671 Kč
|-1 247 Kč (-4,3 %)
|19
|Čína
|9 999 CNY
|odečteno 13 % DPH
|8 848,67 CNY
|27 608 Kč
|-1 309 Kč (-4,5 %)
|20
|Japonsko
|219 800 JPY
|odečteno 10 % DPH
|199 818,18 JPY
|27 155 Kč
|-1 762 Kč (-6,1 %)
|21
|Kanada
|1 749 CAD
|0 % DPH
|1 749 CAD
|26 413 Kč
|-2 504 Kč (-8,7 %)
|22
|USA
|1 199 USD
|0 % DPH
|1 199 USD
|25 091 Kč
|-3 826 Kč (-13,2 %)
iPhone 18 Pro Max (256 GB)
|Pořadí
|Země
|Původní cena (s daní)
|Úprava o daň
|Čistá cena bez DPH
|Cena bez DPH v Kč
|Rozdíl oproti ČR bez DPH
|1
|Mexiko
|31 999 MXN
|odečteno 16 % DPH
|27 585,34 MXN
|34 013 Kč
|+2 616 Kč (+8,3 %)
|2
|Indie
|179 900 INR
|odečteno 18 % DPH
|152 457,63 INR
|33 390 Kč
|+1 993 Kč (+6,3 %)
|3
|Francie
|1 629 EUR
|odečteno 20 % DPH
|1 357,50 EUR
|32 933 Kč
|+1 536 Kč (+4,9 %)
|4
|Nizozemsko
|1 629 EUR
|odečteno 21 % DPH
|1 346,28 EUR
|32 661 Kč
|+1 264 Kč (+4,0 %)
|5
|Německo
|1 599 EUR
|odečteno 19 % DPH
|1 343,70 EUR
|32 598 Kč
|+1 201 Kč (+3,8 %)
|6
|Itálie
|1 639 EUR
|odečteno 22 % DPH
|1 343,44 EUR
|32 592 Kč
|+1 195 Kč (+3,8 %)
|7
|Španělsko
|1 619 EUR
|odečteno 21 % DPH
|1 338,02 EUR
|32 460 Kč
|+1 064 Kč (+3,4 %)
|8
|Rakousko
|1 599 EUR
|odečteno 20 % DPH
|1 332,50 EUR
|32 326 Kč
|+930 Kč (+3,0 %)
|9
|Švédsko
|18 495 SEK
|odečteno 25 % DPH
|14 796 SEK
|31 945 Kč
|+548 Kč (+1,7 %)
|10
|Singapur
|2 099 SGD
|odečteno 9 % DPH
|1 925,69 SGD
|31 785 Kč
|+389 Kč (+1,2 %)
|11
|Tchaj-wan
|49 900 TWD
|odečteno 5 % DPH
|47 523,81 TWD
|31 466 Kč
|+69 Kč (+0,2 %)
|12
|Česko
|37 990 CZK
|odečteno 21 % DPH
|31 396,69 CZK
|31 397 Kč
|Základna (0 Kč)
|13
|Jižní Korea
|2 190 000 KRW
|odečteno 10 % DPH
|1 990 000,00 KRW
|31 018 Kč
|-378 Kč (-1,2 %)
|14
|Polsko
|6 799 PLN
|odečteno 23 % DPH
|5 527,64 PLN
|31 005 Kč
|-392 Kč (-1,2 %)
|15
|Švýcarsko
|1 299 CHF
|odečteno 8,1 % DPH
|1 201,67 CHF
|30 853 Kč
|-544 Kč (-1,7 %)
|16
|Hongkong
|11 499 HKD
|0 % DPH
|11 499 HKD
|30 691 Kč
|-706 Kč (-2,2 %)
|17
|Velká Británie
|1 299 GBP
|odečteno 20 % DPH
|1 082,50 GBP
|30 609 Kč
|-788 Kč (-2,5 %)
|18
|Čína
|10 999 CNY
|odečteno 13 % DPH
|9 733,63 CNY
|30 369 Kč
|-1 028 Kč (-3,3 %)
|19
|SAE
|5 499 AED
|odečteno 5 % DPH
|5 237,14 AED
|29 841 Kč
|-1 555 Kč (-5,0 %)
|20
|Japonsko
|239 800 JPY
|odečteno 10 % DPH
|218 000 JPY
|29 626 Kč
|-1 770 Kč (-5,6 %)
|21
|Kanada
|1 899 CAD
|0 % DPH
|1 899 CAD
|28 679 Kč
|-2 718 Kč (-8,7 %)
|22
|USA
|1 299 USD
|0 % DPH
|1 299 USD
|27 184 Kč
|-4 213 Kč (-13,4 %)
iPhone Duo (256 GB)
|Pořadí
|Země
|Původní cena (s daní)
|Úprava o daň
|Čistá cena bez DPH
|Cena bez DPH v Kč
|Rozdíl oproti ČR bez DPH
|1
|Indie
|299 900 INR
|odečteno 18 % DPH
|254 152,54 INR
|55 662 Kč
|+10 216 Kč (+22,5 %)
|2
|Mexiko
|47 999 MXN
|odečteno 16 % DPH
|41 378,45 MXN
|51 020 Kč
|+5 573 Kč (+12,3 %)
|3
|Švýcarsko
|1 999 CHF
|odečteno 8,1 % DPH
|1 849,21 CHF
|47 479 Kč
|+2 032 Kč (+4,5 %)
|4
|Francie
|2 339 EUR
|odečteno 20 % DPH
|1 949,17 EUR
|47 287 Kč
|+1 841 Kč (+4,0 %)
|5
|Tchaj-wan
|74 900 TWD
|odečteno 5 % DPH
|71 333,33 TWD
|47 230 Kč
|+1 784 Kč (+3,9 %)
|6
|Itálie
|2 369 EUR
|odečteno 22 % DPH
|1 941,80 EUR
|47 108 Kč
|+1 662 Kč (+3,7 %)
|7
|Velká Británie
|1 999 GBP
|odečteno 20 % DPH
|1 665,83 GBP
|47 103 Kč
|+1 657 Kč (+3,6 %)
|8
|Singapur
|3 099 SGD
|odečteno 9 % DPH
|2 843,12 SGD
|46 929 Kč
|+1 482 Kč (+3,3 %)
|9
|Španělsko
|2 339 EUR
|odečteno 21 % DPH
|1 933,06 EUR
|46 896 Kč
|+1 450 Kč (+3,2 %)
|10
|Nizozemsko
|2 339 EUR
|odečteno 21 % DPH
|1 933,06 EUR
|46 896 Kč
|+1 450 Kč (+3,2 %)
|11
|Rakousko
|2 319 EUR
|odečteno 20 % DPH
|1 932,50 EUR
|46 882 Kč
|+1 436 Kč (+3,2 %)
|12
|Německo
|2 299 EUR
|odečteno 19 % DPH
|1 931,93 EUR
|46 869 Kč
|+1 422 Kč (+3,1 %)
|13
|Hongkong
|17 499 HKD
|0 % DPH
|17 499 HKD
|46 705 Kč
|+1 259 Kč (+2,8 %)
|14
|Švédsko
|26 995 SEK
|odečteno 25 % DPH
|21 596 SEK
|46 626 Kč
|+1 179 Kč (+2,6 %)
|15
|Jižní Korea
|3 290 000 KRW
|odečteno 10 % DPH
|2 990 909,09 KRW
|46 598 Kč
|+1 152 Kč (+2,5 %)
|16
|SAE
|8 499 AED
|odečteno 5 % DPH
|8 094,29 AED
|46 121 Kč
|+675 Kč (+1,5 %)
|17
|Polsko
|9 999 PLN
|odečteno 23 % DPH
|8 129,27 PLN
|45 597 Kč
|+151 Kč (+0,3 %)
|18
|Česko
|54 990 CZK
|odečteno 21 % DPH
|45 446,28 CZK
|45 446 Kč
|Základna (0 Kč)
|19
|Kanada
|2 999 CAD
|0 % DPH
|2 999 CAD
|45 291 Kč
|-155 Kč (-0,3 %)
|20
|Japonsko
|364 800 JPY
|odečteno 10 % DPH
|331 636,36 JPY
|45 069 Kč
|-377 Kč (-0,8 %)
|21
|Čína
|15 999 CNY
|odečteno 13 % DPH
|14 158,41 CNY
|44 174 Kč
|-1 272 Kč (-2,8 %)
|22
|USA
|1 999 USD
|0 % DPH
|1 999 USD
|41 833 Kč
|-3 613 Kč (-8,0 %)