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Kolik stojí nové iPhony ve světě a jak si stojí Česko? Porovnali jsme nejen koncové ceny Applu

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Ve zkratce: Česko se v cenovém žebříčku nových iPhonů řadí mezi průměr, přičemž nejlevnější modely zůstávají tradičně v USA. Analýza cen bez daně ukazuje, že...
Kolik stojí nové iPhony ve světě a jak si stojí Česko? Porovnali jsme nejen koncové ceny Applu

Kolik stojí nové iPhony ve světě a jak si stojí Česko? Porovnali jsme nejen koncové ceny Applu

Zdroj: Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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