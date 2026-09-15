Afrika je 14× větší než Grónsko, na mapě vypadají stejně. OSN teď schválila projekci, která napravuje optický klam z 16. století

Valné shromáždění OSN 4. září 2026 schválilo rezoluci A/80/L.104, která doporučuje širší používání kartografických zobrazení zachovávajících skutečné poměry rozloh, především projekce Equal Earth. Hlasování skončilo 164 pro, 1 proti a 6 zdrželo se; jediný hlas proti byl ze Spojených států. Dokument nenařizuje stažení Mercatorových map, ale vysílá signál, že běžné zobrazení světa systematicky zkresluje velikost kontinentů a znevýhodňuje především Afriku.
Proč Mercatorova projekce zkreslovala světonázor
Gerhardus Mercator představil svou projekci v roce 1569 s cílem usnadnit námořní navigaci. Projekce věrně zachovává úhly a směry, avšak postupně nafukuje plochy směrem k pólům. V důsledku toho vypadá Grónsko na mapách s Mercatorovou projekcí podobně rozměrné jako africký kontinent, přestože má Grónsko přibližně 2,17 milionu km² a Afrika zhruba 30,4 milionu km² — poměr asi 14 : 1. Referenční manuál USGS Map Projections: A Working Manual popisuje, že žádná plochá mapa současně věrně nezachytí plochu, tvar, vzdálenost i směr, a proto existují různé projekce s různými kompromisy.
Kdo a proč prosadil změnu pozornosti
Impuls k rezoluci vyšel z iniciativy afrických států. Africká unie v únoru 2026 přijala projekci Equal Earth jako preferované zobrazení pro reprezentaci Afriky a vyzvala k úpravě školních osnov. Téma pak Togo předložilo Valnému shromáždění pod názvem „Correct the Map: Rebalancing Global Cartographic Representation”. Při debatě americký zástupce vymezil svůj nesouhlas politicky, s odkazem na širší ideologické otázky spojené s reparacemi; Ukrajina se zdržela kvůli tomu, že dostupné materiály Equal Earth zobrazují okupovaná ukrajinská území v rozporu s mezinárodním právem.
Co Equal Earth nabízí
Projekce Equal Earth, vytvořená v roce 2018, je moderní alternativa, která zachovává skutečné poměry ploch a zároveň poskytuje hladší, esteticky příjemný obrys kontinentů. V praxi se vizuálně zmenší oblasti ve vysokých severních šířkách (Grónsko, sever Kanady, Skandinávie, Rusko) a naopak Afrika, Jižní Amerika nebo jihovýchodní Asie získají proporce blízké realitě.
VIDEO Co rezoluce nepřikazuje a kde se projeví změna
Rezoluce nediktuje zákaz Mercatorova zobrazení a nevyhlašuje jedinou závaznou mapu. Doporučení se týká především vzdělávání, mediálních grafik a srovnávání rozloh; pro navigaci, letecké mapy či geoinformační systémy zůstávají vhodné jiné projekce podle účelu. Dokumentace Google Maps JavaScript API aktualizovaná 10. září 2026 nadále uvádí Mercatorovu projekci jako základ převodu souřadnic a mapových dlaždic, takže interaktivní mapy v telefonech se bez zásadních technických změn nezmění.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková