Borůvky po sklizni nesmíte stříhat, i když to u jiných bobulovin děláte automaticky. Jedna chyba a keř zimu nepřežije

Když v srpnu sklidíte poslední hrst tmavých bobulí, keř kanadské borůvky (
Vaccinium corymbosum) nevypíná motor. Naopak: pod povrchem znovu nabíhá kořenový růst, nadzemní části ukládají zásoby škrobu a cukrů a v září až říjnu se v úžlabích listů tiše formují květní pupeny pro příští sezonu. Kdo v téhle fázi sáhne po nůžkách a provede tvarový nebo zmlazovací řez, připraví keř o část budoucí sklizně, a v horším případě ho vystaví zimnímu poškození. Podle Oregon State University Extension právě souběh pozdního řezu, dusíkatého hnojení a přísušku představuje nejnebezpečnější kombinaci, která borůvku oslabí přesně ve chvíli, kdy potřebuje klid. Proč borůvka po sklizni potřebuje klid a čím se liší od malin
U letních malin je řez po sklizni samozřejmost. Odplozené dvouleté pruty už nikdy neponesou ovoce, takže se vyřezávají k zemi a uvolňují prostor novým výhonům. Podobný princip funguje u ostružin. Angrešt a červený rybíz snášejí letní zkracování bočních výhonů, protože plodí na krátkém obrostu starších větví. Černý rybíz zase prochází hlavní obnovnou v zimě.
Borůvka stojí mimo všechny tyto vzorce. Její kořenový systém je mimořádně mělký, většina kořenové hmoty se rozprostírá v horních dvaceti až třiceti centimetrech půdy, a navíc postrádá kořenové vlášení. Proto prudce reaguje na kolísání vláhy, zasolení i mechanické narušení substrátu. Nad zemí plodí hlavně na loňském dřevě a po sklizni teprve zakládá pupeny pro další rok. Řez v tuto dobu odstraní část plodonosného dřeva, vyburcuje keř k tvorbě nových měkkých výhonů a naruší přirozené zpomalování růstu, které musí nastat, aby dřevo do zimy vyzrálo.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Co se stane, když po sklizni přesto ostříháte
Silný tvarový nebo zmlazovací zásah v srpnu či září vyprovokuje pozdní vegetativní vlnu. Mladé, šťavnaté konce výhonů nestihnou projít procesem otužování a první výraznější mráz je spálí od špičky směrem dolů. U staršího mohutného keře to obvykle znamená ztrátu části dřeva a citelně slabší kvetení na jaře. U mladého nebo stresovaného exempláře mohou přezimovací problémy dosáhnout vážného rozsahu.
Praktické signály poškození přicházejí ve dvou vlnách:
Podzim a zima: nevyzrálé špičky černají, zasychají, dřevo na řezu vypadá duté nebo hnědé. Následující jaro a léto: výrazně méně květních pupenů, řidší kvetení, menší a pozdější úroda, slabší síla nových prutů.
Jednorázové odstranění suché nebo zlomené větvičky katastrofu nezpůsobí. Problém nastává při systematickém letním tvarování, kdy pěstitel přenáší návyky z malin nebo rybízů na rostlinu s úplně odlišným biorytmem.
Jediná povolená výjimka: ozdravovací zásah do zdravého dřeva
I po sklizni smíte vzít do ruky nůžky, ale výhradně kvůli hygieně. Odstranit suché, nemocné, zlomené nebo zjevně odumírající části zpět do zdravé tkáně je v pořádku kdykoliv během vegetace. Cílem je zastavit šíření infekce a zabránit hnilobě, která by mohla proniknout hlouběji do kostry keře.
Co naopak patří až na konec zimního klidu:
Tvarový řez — úprava obrysu a prosvětlení koruny. Zmlazovací řez — odstraňování nejstarších nosných prutů, které ztrácejí produktivitu. Podle UMass Extension se s ním začíná kolem pátého roku stáří keře, kdy už rostlina disponuje dostatkem náhradních výhonů.
Ideální okno pro hlavní řez připadá na pozdní únor až březen, těsně před rašením, kdy jsou květní a listové pupeny dobře rozlišitelné. V mrazových kotlinách a vyšších polohách se vyplatí počkat o týden či dva déle; letos v březnu
ČHMÚ zaznamenal minima až −14,6 °C. Srpnový, zářijový a říjnový plán péče krok za krokem
Místo nůžek sáhněte po hadici a pytli kyselého mulče. Právě voda a ochrana kořenové zóny rozhodují o kondici keře víc než jakýkoliv „úklidový“ řez.
Srpen: Žádný tvarový ani zmlazovací zásah. Udržujte rovnoměrnou vlhkost půdy, mělké kořeny bez vlášení vysychají rychle. Po 1. srpnu už nepřidávejte granulovaný dusík; pozdní dávka podporuje růst v době, kdy se má zpomalovat. Září: Pokračujte v zálivce, zvlášť pokud panuje sucho. Neokopávejte hlouběji než pár centimetrů, riskujete poranění kořenů. Hygienicky odstraňte zjevně poškozené části, nic víc. Říjen: Keř nebuďte do růstu. Doplňte nebo obnovte vrstvu kyselého organického mulče (jehličnatá kůra, drcené jehličí, rašelina) v tloušťce osm až deset centimetrů kolem báze. Mulč chrání mělké kořeny před teplotní výkyvy a udržuje vlhkost do podzimu. Když jste už letos po sklizni ostříhali: záchranný postup
Pokud jste tvarový řez provedli, další stříhání už situaci nezlepší. Držte se tří zásad: udržujte rovnoměrnou vlhkost půdy až do podzimu, nepřidávejte žádný dusík a kolem kořenové zóny obnovte mulč. Cílem je nevyprovokovat další růst a nechat kořeny v klidu posílit. Na jaře pak vyhodnoťte omrzlé špičky a odstraňte je až v předjaří při hlavním řezu, kdy uvidíte, kam až poškození sahá.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková