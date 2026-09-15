V Rusku chtějí, aby hokej nezačínal první třetinou. Izolovaná KHL experimentuje a zbytek světa jen nevěřícně kroutí hlavou

10. září 2026, pět dní po startu nové sezony Kontinentální hokejové ligy, sedl Morozov k mikrofonu serveru Championat a popsal mechanismus, který nemá v profesionálním hokeji obdobu. Před každým zápasem by oba týmy odjely sérii nájezdů. Výsledek by se „uschoval“ a použil jen tehdy, pokud by utkání neskončilo ani po šedesáti minutách základní hrací doby, ani po prodloužení. Žádná dramatická rozstřelová koncovka po zápase, místo ní by rozhodl výsledek, který diváci viděli ještě před prvním střídáním. V celém světovém hokeji přitom platí totéž: zápas začíná vhazováním uprostřed hřiště, nájezdy řeší až remízu po prodloužení. KHL chce jít opačným směrem. Otázka je proč, a hlavně pro koho.
Strategie pro 13,5 milionu fanoušků
Morozovův nápad nevznikl ve vzduchoprázdnu. Téhož dne KHL zveřejnila novou strategii do roku 2029, která otevřeně pojmenovává problém: růst návštěvnosti stagnuje, liga potřebuje publikum, které na hokeji dosud nebylo. Cílové číslo je 13,5 milionu aktivní fanouškovské báze a 30% podíl komerčních příjmů na rozpočtech ligy i klubů.
V dokumentu se opakuje jeden motiv: hokejový večer musí být „městskou událostí“, která soupeří o divákův čas s koncertem, kinem nebo divadlem. Morozov to v rozhovoru pro KHL rozvedl: kratší a kompaktnější zážitek, rodiny s dětmi, méně pozdních příchodů. Předzápasové nájezdy jsou v této logice prvek show, který má lidi dostat na sedačky včas a nabudit atmosféru ještě před prvním vhazováním.
Důležitý detail: v samotném textu schválené strategie se konkrétní mechanismus s nájezdy před zápasem nepodařilo dohledat. Jde o nápad, který Morozov veřejně nahodil při debatě nad strategií, ne o přijaté pravidlo.
Proč zrovna teď
Kontext, který se v rychlých přepisech ztrácí, je izolace. V únoru 2022 IIHF suspendovala ruské a běloruské týmy ze svých soutěží. V lednu 2026 potvrdila, že Rusko nebude reintegrováno pro sezonu 2026/27. A 30. července 2026, necelé dva měsíce před Morozovovým rozhovorem, po dalším přezkumu případ od případu znovu rozhodla, že ruské týmy nebudou hrát mužské mistrovství světa 2027, juniorský šampionát ani většinu dalších turnajů.
KHL tedy čtvrtým rokem funguje bez kontaktu s mezinárodní konkurencí. A právě to jí otevírá prostor pro „vlastní cestu“: nemusí řešit kompatibilitu s pravidly IIHF, protože její týmy na turnajích IIHF stejně nehrají. Náklady odlišnosti jsou v izolaci nulové. Výhoda, aspoň v marketingové rovině, může být reálná: liga si může pravidla šít na míru domácímu divákovi, aniž by ji kdokoli zvenčí korigoval.
Není to přitom první experiment. Od sezony 2024/25 KHL zavedla řadu úprav: brankář smí vyhodit puk z lapačky vpřed, nájezd nekončí prvním zákrokem gólmana, v prodloužení se brankář vrací do branky i bez přerušení. Od ročníku 2025/26 zkrátila nájezdovou sérii z pěti na tři pokusy. Pro aktuální sezonu schválila nový model play-off s přesazováním od druhého kola. Předzápasové nájezdy jsou jen dalším krokem na téže trajektorii.
Hokejový svět versus hokejový byznys
Reakce z ruského prostředí přišly rychle a ostře. Vjačeslav Fetisov, legenda sovětského a ruského hokeje, řekl, že nevidí logiku: „Výsledek určuje hra. Pokud bude zápas vyhrán, jaký smysl měla série střel?“ Jegor Surin z Lokomotivu Jaroslavl byl ještě tvrdší, přirovnal to k tomu, jako by se Gagarinův pohár rozehrál ještě před startem šampionátu. Vadí mu hlavně to, že by oba týmy znaly výsledek nájezdů celých šedesát minut, což mění taktiku konce zápasu: tým, který sérii vyhrál, chrání remízu, tým, který prohrál, musí riskovat.
Na druhé straně viceprezident KHL Valerij Kamenskij označil návrh za legitimní variantu ke zlepšení show a zdůraznil, že se vše má prodiskutovat s kluby. Útočník Magnitogorského Metallurgu Luke Johnson to okomentoval jako „neobvyklé, ale zajímavé“. Žádnou oficiální reakci IIHF, NHL ani jiné velké zahraniční soutěže se nepodařilo dohledat.
A pak je tu časování, které celou debatu uklidňuje: Morozov sám řekl, že „letos“ se to nezavede a že se návrh bude dopracovávat „na příští rok“. Nejbližší realistický termín je tedy sezona 2027/28, pokud by nápad vůbec prošel hlasováním klubů.
Co to znamená pro český hokej
V KHL aktuálně působí i čeští hráči: Martin Frk je v kádru Shanghai Dragons, Dmitrij Jaškin přestoupil do téhož týmu. Pokud by se pravidlo někdy schválilo, hrálo by se podle něj i za jejich účasti. Praktický dopad na případný návrat do extraligy by byl spíš kosmetický: předzápasové nájezdy nemění jádro hry během šedesáti minut, jen mechanismus rozhodnutí při remíze.
Český hokej jde zatím opačným směrem. Pravidla pro sezonu 2026/27 řeší zpřesnění stávajících norem, ne revoluci formátu. Zápas v extralize i na turnajích IIHF dál začíná vhazováním uprostřed hřiště. Bez širší mezinárodní podpory by předzápasové nájezdy v Česku byly naprosto nepředstavitelné.
Izolace jako laboratoř
Předzápasové nájezdy nejsou jen bizarní pravidlový nápad k pobavení na sociálních sítích. Jsou symptomem. KHL po čtyřech letech izolace čím dál víc optimalizuje soutěž pro domácí zábavní trh, ne pro sladění se světovým hokejem. Strategické dokumenty ligy nemluví o „jiné hokejové filozofii“, ale o růstu publika, komerčních příjmech a boji o zákazníka s koncerty a kinem. Hokej jako sport ustupuje hokeji jako produktu.
Jestli se nájezdy před vhazováním někdy skutečně zavedou, dnes neví ani sám Morozov. Jisté je něco jiného: čím déle izolace trvá, tím volněji KHL experimentuje, a tím delší bude jednou cesta zpátky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka