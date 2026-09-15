Legenda UFC vyměnila klec za taneční parket. Fanoušci vtipkují, že konečně chápou, proč sekla s MMA

6. září 2026 se na parketu televizního studia Polsatu objevila postava, kterou polské i mezinárodní sportovní publikum zná z úplně jiného prostředí. Joanna Jędrzejczyk, držitelka titulu šampionky UFC ve slámové váze a jedna z nejdominantnějších bojovnic v historii organizace, poprvé v životě tančila vídeňský valčík. Před kamerami, před porotou, v šatech místo rukavic. A podle vlastních slov od té chvíle nepřestala plakat.
Z oktagonu na parket, a proč zrovna teď
Jędrzejczyk ukončila profesionální kariéru v červnu 2022 po porážce od Čang Wej-li na UFC 275. Tehdy řekla jasně: nechce být „gatekeeperkou“, nechce bojovat donekonečna a nechce dál riskovat zdraví. V rozhovoru pro MMA Fighting popsala, že odchází za vlastních podmínek. O dva roky později přiznala, že o comebacku uvažovala, jenže vrátily se jí silné bolesti zad, které návrat definitivně pohřbily.
Letos v srpnu 2026 pak v rozhovoru pro Wirtualna Polska doplnila další vrstvu: v době odchodu myslela i na založení rodiny. A právě teď, na sportovní penzi, přišla nabídka, na kterou čekala asi deset let. Devatenáctá řada polského „Tańce z Gwiazdami“. Kývla.
Dvakrát 22 bodů, ani triumf, ani kolaps
Jejím tanečním partnerem je profesionál Kamil Kuroczko. V prvním díle předvedli vídeňský valčík, porota udělila 22 bodů. O týden později, 13. září, přišla cha-cha-cha. Výsledek? Opět 22 bodů. Součet 44 bodů po dvou kolech ji zařadil na deváté místo z dvanácti párů.
Čísla říkají, že nejde o favoritku. Ale říkají taky, že v soutěži zůstává. Komentáře pod vystoupeními se dělí do dvou proudů:
- Chvála: „královna“, „oheň“, „brawo“, „naše mistryně“ – fanoušci oceňují charisma a odvahu.
- Výhrady: porota prý bodovala přísně, Jędrzejczyk sežraly nervy, technika zatím pokulhává.
Žádná jednotná vlna posměchu, žádný virální mem o tom, že „teď chápeme, proč sekla s MMA“. Spíš živá debata o tom, kam až se dokáže posunout.
Kontrast, který funguje jinak, než byste čekali
Nejzajímavější na celém přesunu není samotný fakt, že bojovnice tančí. To už tu bylo: Paige VanZant soutěžila v americké verzi show už v roce 2016 a patřila mezi favoritky. Jenže VanZant vyrůstala v tanečním studiu svých rodičů. Měla průpravu, měla rytmus v těle od dětství.
Jędrzejczyk nic takového nemá. Sama říká, že předtím nikdy netančila. A právě tady leží skutečný kontrast: sportovkyně, která celou kariéru stavěla na absolutní kontrole vlastního těla, se najednou musí nechat vést. „Je to jeho svět,“ řekla o partnerovi Kuroczkovi. Pro ženu, která v oktagonu diktovala tempo každé výměny, je to zásadní přepnutí.
Co bude dál
Další díl běží na Polsatu v neděli 20. září 2026 od 19:55, online je dostupný přes platformu Polsat Box Go. Jędrzejczyk po debutu fanouškům vzkázala, že je dojatá, a rovnou zamířila na trénink. Přístup jako z přípravného kempu před titulovým zápasem, jen místo sparringu quickstep.
Devětatřicetiletá Polka zatím není hvězdou parketu. Je ale sportovkyní, která si zvykla prohrávat nahlas a vyhrávat ještě hlasitěji. Devět zbývajících kol ukáže, jestli se parketová nervozita přetaví v něco víc, nebo jestli ji porota pošle domů dřív, než stihne najít rytmus.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta