Sigma vyhrála v Plzni a je třetí v lize. Za báječným vzestupem stojí miliardář, který přebudoval celý klub

Neděle 13. září 2026, šestnáctá minuta. Ahmad Ghali dostane míč v přechodové fázi, Plzeň nestihne zareagovat a olomoucký útočník otevírá skóre. Sigma přitom hraje bez Krivaka, který odstoupil se zraněním už v šesté minutě, a brzy přijde o dalšího hráče, Barátha. Jenže místo obvyklého scénáře, kdy oslabený tým z Hané v Plzni padne, přijde něco jiného. David Tkáč zvýší na 2:1, po přestávce Václav Sejk přidá třetí gól a Sigma si z Doosan Arény odváží tři body. Před 8 755 diváky. A hlavně: před celou ligou, která si musí zvyknout na novou realitu.
Třetí místo, které nikdo neplánoval nahlas
Šestnáct bodů po osmi kolech. Slavia vede s dvaceti, ale za Sigmou zůstává Sparta se dvanácti i Plzeň s deseti. Klub, který před sezonou veřejně vyhlásil cíl TOP 6, je výrazně nad vlastním plánem.
Jenže tabulka po osmi kolech je momentka, ne verdikt. Skutečný test přijde hned v neděli 20. září, kdy Sigma hostí na Andrově stadionu Spartu. Teprve pak se ukáže, jestli výhra v Plzni byla jednorázový výstřel, nebo potvrzení trendu.
Kdo za tím stojí: průmyslník, ne fotbalová celebrita
Příběh nezačal v Plzni, ale o čtrnáct měsíců dřív. 20. června 2025 valná hromada spolku schválila převod 99,963 % akcií na společnost SIGMA SPORT s.r.o. Za ní stojí Milan Šimonovský, předseda správní rady SPL Holding a Sigma Group, muž, který do lutínské Sigmy nastoupil v roce 1980 a po privatizaci ji v roce 1997 odkoupil. Forbes ho řadí mezi české miliardáře.
Šimonovský ale není typ majitele, který pořádá tiskové konference o svých vizích. Regionální průmyslník, ne mediální postava. Podle Seznam Zpráv v pozadí projektu figuruje i Pavel Hubáček a jeho Creditas, která se později ukázala jako důležitý ekonomický motor nové Sigmy. Vedle toho klub od začátku komunikoval regionální partnerskou skupinu: REDSTONE a UCED garantovaly po deseti milionech korun ročně. Nejde o one-man show, spíš o konsorcium hanáckého průmyslu, které se rozhodlo, že chce mít silný fotbalový klub.
Co se opravdu změnilo: od prodejů k nákupům
Předsedou představenstva se stal Ondřej Navrátil, generálním manažerem Aleš Škerle, sportovní řízení převzal Pavel Hapal. Navrátil v lednu 2026 popsal proměnu jednou větou: „Dřív se v Olomouci řešilo hlavně, koho Sigma prodá. Teď řešíme, koho koupíme a jak hráče udržíme.“
Čísla to potvrzují. V zimním přestupovém okně 2026 odešlo deset hráčů a přišlo sedm nových, mezi nimi Václav Sejk z Heerenveenu, který v Plzni vstřelil vítězný gól. V létě 2026 dorazil Marko Soldo z Dinama Záhřeb. Nové posily dostávaly smlouvy na čtyři roky a víc. Sigma přestala být přestupní stanicí a začala budovat kádr.
Sportovní křivka přitom nebyla přímočará:
- Sezona 2024/25 (ještě před prodejem): 6. místo, vítězství v MOL Cupu pod trenérem Janotkou.
- Sezona 2025/26 (první rok nového vlastníka): až 7. místo v lize, ale osmifinále Konferenční ligy. V dubnu 2026 Janotka skončil, Hapal převzal i trenérskou roli.
- Sezona 2026/27: po osmi kolech třetí místo.
Vedle kádru se měnilo i zázemí kolem klubu. Nový ticketing přes platformu Enigoo, chystaná klubová aplikace, slevy pro členy nově vzniklého spolku SIGMA FANS. Klubový SLO Zbyněk Müller v létě 2026 popisoval silnější výjezdy a rodiny s dětmi na venkovních zápasech. Do Plzně jel organizovaný výjezd, ultras cestovali po vlastní ose. Fanouškovská základna se viditelně aktivizovala.
Kandidát na titul, nebo stabilní narušitel?
Tady je potřeba být přesný. Navrátil sám říká, že Sigma nebude mít rozpočet jako Slavia, Sparta nebo Plzeň; v předchozím roce se pohyboval kolem tří set milionů korun. Kupní cena klubu nebyla zveřejněna. Tohle není příběh typu „kupujeme titul za každou cenu“.
Spíš jde o test jiného modelu: dokáže regionální průmysl z tradičního klubu s mládežnickou akademií, kterou vedení označuje za absolutní prioritu, udělat stabilního narušitele české top trojky? Třetí místo po osmi kolech naznačuje, že ano. Čtyřbodová ztráta na Slavii je reálná vzdálenost. Ale sezona má třicet kol a Sigma teprve musí prokázat, že umí držet tempo i přes zimu, přes zranění, přes přímé konfrontace s elitou.
Co řekne neděle
Podle nás je Sigma v tuto chvíli nejzajímavějším příběhem české ligy. Ne proto, že vyhrála v Plzni, ale proto, že za výhrou stojí čtrnáct měsíců systematické práce, která změnila vlastníka, vedení, přestupovou filozofii i způsob, jakým klub mluví se svými fanoušky. 20. září od tří odpoledne na Andrově stadionu proti Spartě se ukáže, jestli ta práce už stačí na víc než pouhý podzimní záblesk.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner