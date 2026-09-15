Souček ponese před fanoušky West Hamu dres zesnulého Mikloška. Označil ho za nejlepšího brankáře v historii klubu

Luděk Mikloško zemřel v neděli 13. září 2026 ve věku 64 let po zhruba pětiletém boji s rakovinou. O dva dny později, v úterý večer, vyjde Tomáš Souček před domácí publikum s Mikloškovým dresem v rukou. Pohárový zápas s Fulhamem se tak stane první příležitostí, kdy West Ham oficiálně uctí památku muže, kterého klub ve svém vyjádření označil za „milovaného gentle gianta“. Souček, současná nejvýraznější česká tvář mužstva, k tomu prostřednictvím ČTK řekl: „Ponesu jeho dres před fanoušky. Byl to neuvěřitelný brankář a ještě skvělejší člověk.“
Dvě pocty, dva různé formáty
West Ham naplánoval vzpomínku na Mikloška ve dvou vlnách. Ta první přijde bezprostředně, v úterý 15. září před pohárovým duelem třetího kola Carabao Cupu s Fulhamem na London Stadium. Výkop je v 19:45 místního času, tedy ve 20:45 středoevropského letního času. Před ním klub zařadí krátkou oficiální pietní pasáž, během níž Souček vynese Mikloškův dres před tribuny.
Druhá, širší pocta se přesune na pátek 9. října 2026, kdy West Ham hostí v lize Queens Park Rangers. Celý zápas bude věnován Mikloškově památce. Volba soupeře není náhodná, právě za QPR Mikloško chytal na sklonku kariéry, než se do West Hamu vrátil v jiné roli.
Proč právě Souček
Oficiální vysvětlení, proč dres ponese zrovna Souček, klub nezveřejnil. Logika výběru se ale nabízí sama. Souček je od svého příchodu v lednu 2020 nejviditelnějším Čechem v kádru, kapitánská figura a hráč, který českou stopu ve West Hamu nejen udržuje, ale posiluje. S Mikloškem se podle vlastních slov v klubu několikrát osobně setkal a mnohokrát s ním mluvil. „Vždy byl milý a přátelský. Dělal maximum pro fotbal i mimo hřiště,“ popsal Souček muže, kterého označil za nejlepšího brankáře v historii West Hamu.
Faktická opora pro tak silné tvrzení existuje: 373 soutěžních zápasů v kladivářském dresu, cena pro klubového hráče roku hned po první sezoně, dva postupy do nejvyšší soutěže. A pak devět let jako trenér brankářů, od roku 2001 do roku 2010. Mikloškův vztah ke klubu neskončil posledním chyceným míčem. Pokračoval další dekádu.
Česká brankářská linie
Mikloškův příběh přesahuje West Ham i Součka. Petr Čech po jeho smrti veřejně uvedl, že Mikloško „otevřel dveře“ českým brankářům do Anglie. Když v roce 1990 přestoupil z Baníku Ostrava do východního Londýna, byl jedním z prvních československých fotbalistů, kteří se prosadili v anglickém profesionálním fotbale. Za reprezentaci Československa a později Česka odchytal 42 zápasů.
Baník Ostrava, kde odehrál 211 ligových utkání a kam se na sklonku života vrátil jako sportovní ředitel, zveřejnil oficiální nekrolog, v němž ho označil za jednu z největších osobností klubové historie. O nemoci Mikloško promluvil veřejně až v prosinci 2024, kdy na webu West Hamu oznámil, že po třech letech od diagnózy ukončuje další léčbu. Od té chvíle žil s vědomím, že čas se krátí. Zemřel necelé dva roky poté.
Souček zatím nehraje, ale bude na trávníku
Ironií úterního večera je, že Souček dres před fanoušky pravděpodobně vynese, ale sám si svůj neoblékne. Kvůli zranění kotníku z mistrovství světa v nové sezoně ještě nenastoupil. Trenér Nuno Espírito Santo 10. září potvrdil, že záložník zvládá jen části týmových tréninků a na plný návrat ještě není připraven. Start v základní sestavě proti Fulhamu je tak krajně nepravděpodobný, případná nominace na lavičku nebyla potvrzena.
Pro české fanoušky, kteří chtějí pietní moment vidět živě: Nova Sport 6 začíná vysílat od 20:40.
Souček v úterý večer spojí dvě české kapitoly West Hamu. Jednu, která právě skončila, a druhou, která navzdory zraněnému kotníku pokračuje. Mikloškův dres v jeho rukou bude tichým důkazem, že některé klubové linie se nepřerušují, jen se předávají dál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle