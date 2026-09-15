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Za zabití sršně hrozí pokuta až 1,2 milionu korun. Rozhoduje jeden biologický znak, který laik na zahradě nepozná

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Německý zákon umožňuje za zásah do chráněné sršně uložit sankci odpovídající 1,2 milionu korun. Rozhodující přitom bývá jediný biologický detail, který u stolu s grilovaným masem sotva kdo postřehne.
Za zabití sršně hrozí pokuta až 1,2 milionu korun. Rozhoduje jeden biologický znak, který laik na zahradě nepozná

Za zabití sršně hrozí pokuta až 1,2 milionu korun. Rozhoduje jeden biologický znak, který laik na zahradě nepozná

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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