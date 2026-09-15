Radúz Mácha o nové roli v Ulici: S Matoušem jsme možná nějaký čas žili podobný život

Televizní seriál Ulice se po letní pauze vrátil na obrazovky a pro věrné diváky si připravil výrazné proměny v obsazení i dramatičtější dějové linky. Tvůrčí tým sází na osvědčenou formuli – kombinaci návratů oblíbených tváří z minulosti a příchodu zcela nových postav, které zásadním způsobem zamíchají kartami v životě stávajících hrdinů. Jednou z nových postav je
i MUDr. Matouš Havelka, kterého v seriálu hraje člen Činohry Národního divadla Radúz Mácha. Redakce VIPŽivot od něj získala vyjádření a v krátkém rozhovoru se ho zeptala na to, jak se mu do rozjetého projektu nastupovalo, co říká na svou postavu i jak reagovalo jeho nejbližší okolí. Kdo je Matouš Havelka
Věrní diváci seriálu Ulice už vědí, kdo MUDr. Matouš Havelka je a jak se zapsal do děje. Postava sympatického lékaře však skrývá spoustu vrstev a
ne každý detail z jeho povahy je vidět na první pohled. Jak nového hrdinu vnímá sám jeho představitel? Jak byste doktora Matouše Havelku popsal svými slovy?
„
Matouš Havelka je lékař na ORL, který si prošel desetiletým vztahem a rozhodl se ho ukončit. Místo toho, aby zvolil další přirozený krok, jako je svatba nebo založení rodiny, se rozhodl vystoupit ze své komfortní zóny a vstoupit do neznámých vod. Teď se snaží najít nový vztah. Zpočátku je možná svázaný nějakými obecnými pravidly, ale mezi partou lidí, do které se dostane, se mu tahle pravidla začínají postupně bortit. Zjišťuje, že energie mladší party lidí mu vlastně dělá dobře.” Je vám v něčem lidsky blízký, nebo je to pro vás charakterově úplný opak?
„
Když ho srovnám se sebou, možná jsme nějaký čas žili podobný život. Já jsem ale po deseti letech vztahu založil rodinu a dnes jsem šťastný otec dvou dětí. Matouš je naopak v pětatřiceti letech na nové startovní čáře, co se týče vztahů. A právě to mě na něm baví. Jsem zvědavý, jak se s tím vypořádá a co všechno ho čeká.” Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Respekt z každého nového projektu
Naskočit do seriálu, který se na televizních obrazovkách drží už dvě desetiletí a má
vybudovanou skalní základnu fanoušků, nemusí být pro každého herce jednoduchý krok. Radúz Mácha však do známého prostředí vstupoval s pozitivním očekáváním a přirozeným respektem k řemeslu. Jaké to pro vás bylo vstoupit do projektu, který funguje a běží na obrazovkách už přes 20 let? Měl jste z toho zpočátku respekt?
„
Seriálu Ulice předchází skvělá pověst, takže jsem s přijetím nabídky vůbec neváhal. Spousta mých kamarádů a kolegů už v Ulici hrála nebo hraje a vždycky jsem od nich slyšel jen ty nejlepší reference. Hned při vstupu do „uličního ateliéru“ jsem navíc cítil, že tam všechno funguje tak, jak má. Ten stroječek běží už přes 20 let a troufám si říct, že opravdu skvěle. A co se týče respektu, ten jako herec cítím při každém novém projektu. Pokaždé vlastně začínáte od nuly, budujete si svou postavu i svoje místo v novém kolektivu.“ Jaké je to hrát doktora v Ulici
Role lékaře v televizních seriálech s sebou běžně přináší nutnost zvládnutí
odborné terminologie i reálných zdravotnických úkonů přímo před kamerou. Herci se často musejí pod dohledem odborných poradců učit správné držení nástrojů, latinské názvy diagnóz nebo autentické postupy při vyšetření pacientů. Osvojení těchto specifických návyků představuje klíčový prvek k dosažení věrohodného výkonu. Zda musel touto přípravou kvůli roli MUDr. Matouše Havelky projít i Radúz Mácha, odpovídá sám herec. Musel jste se kvůli roli doktora učit nějakou odbornou terminologii nebo specifické postupy, abyste působil před kamerou zcela přesvědčivě?
„
Většinu času teď Matouše sledujeme spíše v jeho osobním životě a při řešení vztahů. Na práci doktora tedy zatím moc prostoru nebylo. Vzpomínám si ale, že jednou jsem měl vysvětlovat něco odbornějšího. Tvůrci seriálu jsou v tomhle docela důslední. Na plac pozvou profesionály, kteří nám všechno vysvětlí a ukážou. Za to jsem moc rád.“ S mladšími kolegy je radost pracovat
Nástup do denního seriálu vyžaduje rychlou adaptaci na vysoké tempo natáčení i na pevně zaběhnutý tým. V ateliérech spolu herci tráví desítky hodin týdně, takže vzájemná chemie a profesionální zázemí přímo ovlivňují
atmosféru na placu i výsledný dojem na obrazovce. Pro novou postavu bývá klíčové, jak rychle se jí podaří sladit s kolegy v nejčastějších společných scénách. Zjišťovali jsme proto, jak se do rozjetého týmu zapojil Radúz Mácha a s kým z nových kolegů si na natáčení padl do noty.
S kým ze seriálových kolegů trávíte před kamerou i mimo ni nejvíce času a jak jste si spolu sedli?
„
Matouš se teď nejvíce pohybuje mezi partou mladých lidí, jako jsou Adéla, Žofka, Michal a jeho kamarád ze školy Denis. Libor, který Denise hraje, je mi věkově nejbližší. Známe se už několik let z jiného projektu a je s ním na place i mimo něj velká sranda. Chodíme si vzájemně na divadelní představení. Jsem rád, že jsem díky Ulici dostal možnost poznat mladší kolegy. Nabíjí mě energií, jsou talentovaní, přirození před kamerou a přitom profesionální. Je s nimi radost pracovat a moc jim všem fandím.” Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Reakce rodiny a nejbližších
Denní seriály si dlouhodobě udržují vysokou sledovanost a herci se díky nim dostávají do každodenního povědomí diváků. Zvýšenou pozornost okolí tak
často nepociťují jen oni sami, ale i jejich rodina a přátelé. Účinkování v takovém projektu se zkrátka přirozeně promítá i do osobního života a reakce nejbližšího okolí bývají pro herce stejně důležité jako ohlasy fanoušků.
Jak na vaši novou roli reagovalo vaše nejbližší okolí a rodina? Sledují Ulici?
„
Vždycky, když mi přijde nějaký televizní projekt, mám někdy až pocit, že mí rodiče z něj mají dokonce větší radost než já. Bydlí v Rožnově pod Radhoštěm na Valašsku a nemají tolik možností mě navštěvovat nebo jezdit na mě do divadla. Televize jim to vlastně umožňuje takhle na dálku. S mým nástupem se stali věrnými fanoušky Ulice.”
Jak se bude život doktora Havelky v Ulici odvíjet dál, ukážou nadcházející díly. Radúzi Máchovi děkujeme za rozhovor a do dalších natáčecích dnů v Ulici i do všech nadcházejících pracovních výzev mu přejeme hodně štěstí a úspěchů.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová